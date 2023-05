Spoločnosť Shanghai Electric vydáva správu ESG za rok 2022, v ktorej zdôrazňuje úspechy v oblasti inovácií, ochrany životného prostredia a posilnenia postavenia komunít

ŠANGHAJ, 11. mája 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) oznámila zverejnenie svojej správy v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy (ESG) za rok 2022. Ide o jej siedmu správu, odkedy spoločnosť začala v roku 2016 zverejňovať svoje postupy v oblasti ESG. Správa vyzdvihuje úsilie spoločnosti Shanghai Electric pri posilňovaní svojho firemného ekosystému ESG a zároveň zdôrazňuje odhodlanie nájsť cestu k dosiahnutiu väčšej udržateľnosti pre podnik, komunity, v ktorých pôsobí, a spoločnosť ako celok. Správa tiež zdôrazňuje výsledky spoločnosti v oblasti rozširovania odvetvia elektrickej energie v súvislosti s nízkouhlíkovými cieľmi Číny, ako aj prelomové výsledky, ktoré zaznamenala vo vývoji v oblasti ESG a ktoré sa odrazili v jej inováciách riešení, postupoch ekologickej ochrany a iniciatívach na posilnenie postavenia komunít.

Shanghai Electric Releases 2022 ESG Report, Highlighting Achievements in Innovation, Environmental Protection, and Community Empowerment.

Priekopník, ktorý riadi ekologickú, nízkouhlíkovú transformáciu

Spoločnosť Shanghai Electric, ako posol a technologický líder riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktorý sa snaží pomôcť Číne a krajinám na celom svete pri prechode na nové zdroje energie, pokračovala v uplatňovaní svojej trojstupňovej stratégie zameranej na substitúciu energie, zlepšenie efektívnosti a recykláciu zdrojov s cieľom podporiť nízkouhlíkový rozvoj v roku 2022, ďalej znižovať svoju spotrebu energie a emisie skleníkových plynov. Okrem toho spoločnosť tiež zintenzívnila svoje úsilie o zníženie vplyvu svojich obchodných činností na životné prostredie a využila svoje technologické výhody na zlepšenie svojich ekologických výrobných kapacít.

S multienergetickým prepojením, ktoré je základom obchodného rozvoja, zriadila spoločnosť Shanghai Electric v roku 2022 novú dcérsku spoločnosť v oblasti energetiky, čím urobila ďalší krok v modernizácii svojich integrovaných služieb, ktoré zahŕňajú výrobu energie, sieť, zaťaženie a skladovanie. Nový podnik posilňuje spôsobilosť spoločnosti Shanghai Electric ponúkať komplexné služby v rámci celého cyklu, ktorý zahŕňa vietor, veternú energiu, fotovoltiku, skladovanie energie, tepelnú a vodíkovú energiu, a spoločnosť posilnila svoju pozíciu lídra v energetickom sektore presadzujúcom inovácie v oblasti nových zdrojov energie.

Rok 2022 tiež znamenal otvorenie podniku Shanghai Hydrogen Shidai Technology Co., Ltd., dcérskej spoločnosti, ktorá podporuje ambíciu spoločnosti Shanghai Electric rozvíjať čisté zdroje vodíkovej energie. Dve nové riešenia vyvinuté spoločnosťou – zariadenie na výrobu vodíka na alkalickú elektrolýzu vody a zariadenie na výrobu vodíka z elektrolyzovanej vody s protónovou výmennou membránou (PEM) – sa môžu pochváliť vysokou účinnosťou elektrolýzy, dlhou životnosťou, nízkymi prevádzkovými nákladmi, vysokou hustotou prúdu, nízkou spotrebou energie a výnimočnou dynamickou reakčnou rýchlosťou. Modulárny dizajn tiež umožňuje integrovanú a rozsiahlu výrobu zeleného vodíka a predstavuje poprednú inováciu na čínskom trhu s vodíkom.

Počas sledovaného obdobia spoločnosť Shanghai Electric aktívne optimalizovala svoju stratégiu riadenia rizík a dokončila svoj trojročný plán ochrany životného prostredia. Spoločnosť medzitým tiež zaviedla a realizuje súbor opatrení a programov na ochranu biodiverzity na miestach svojich projektov a pripojila sa ku globálnemu boju proti zmene klímy. V máji 2022 spoločnosť Shanghai Electric spustila kampaň v oblasti biodiverzity s cieľom zapojiť a vzdelávať zamestnancov a verejnosť na témy, ako je dekontaminácia priemyselného odpadu, technológia odsoľovania, zalesňovanie a reakcia na globálne otepľovanie.

Priekopník v oblasti nových zdrojov energie, ktorý uprednostňuje sociálny pokrok

Spoločnosť Shanghai Electric uprednostňuje sociálnu zodpovednosť spolu s udržateľnosťou a hospodárskym rastom. Aktívne presadzovala iniciatívy, ktoré podporujú oživenie vidieka a financovala projekty na zlepšenie živobytia komunít v núdzi a podporu miestnej zamestnanosti.

V rámci svojho zamerania na ESG s cieľom urýchliť rozvoj vidieka využíva spoločnosť Shanghai Electric svoje technologické odborné znalosti na podporu zdrojov čistej energie vrátane veternej energie a čistého uhlia. Elektráreň v meste Wuhe v provincii An-chuej, ktorá patrí spoločnosti, spracovala 400 000 ton palív z biomasy, pričom vyrobila takmer 500 miliónov kWh elektrickej energie a znížila emisie oxidu uhličitého o 150 000 ton ročne. Projekt tiež prispel k zvýšeniu príjmu miestnych vidieckych domácností o takmer 90 miliónov čínskych jüanov a vytvoril pracovné príležitosti pre viac ako 1 500 ľudí.

Spoločnosť Shanghai Electric sa tiež zapojila do úsilia v oblastiach ochrany kultúrnych pamätihodností, komunitnej starostlivosti, ekologických kampaní a zahraničných darov. V roku 2022 sa spoločnosť Shanghai Electric spojila s nadáciou Green Carbon Foundation, aby vysadili stromy v prvom nízkouhlíkovom lese spoločnosti v meste Jen-an v provincii Šen-si. Les tvorí 1 200 stromov cyprusu, z ktorých je každý schopný počas svojho života znížiť emisie uhlíka o približne 96 kg.

Odborník v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

V roku 2022 spoločnosť Shanghai Electric viedla viacero iniciatív na neustále zlepšovanie správy spoločnosti, zosúlaďovala svoje postupy v oblasti ESG s usmerneniami pre podávanie správ z oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy s cieľom optimalizovať systém riadenia ESG spoločnosti a spolupracovať so zainteresovanými stranami na podpore udržateľného vytvárania hodnôt. Spoločnosť Shanghai Electric dosiahla nový míľnik, keď vylepšila svoje hodnotenie v oblasti ESG od spoločnosti Morgan Stanley Capital International (MSCI) z „BBB" na „A" a podľa časopisu Forbes bola uznaná za jeden z 50 najväčších čínskych priemyselných podnikov v oblasti udržateľného rozvoja v roku 2022.

V roku 2022 si spoločnosť Shanghai Electric tiež pripomenula 120. výročie uvedenia v novej kapitole, v ktorej spoločnosť pokračuje v skúmaní a prijímaní nových obchodných modelov a podpore firemných inovácií, čím posilňuje transformáciu odvetvia pri rozvoji modernejších, inteligentných a ekologických energetických riešení pre globálnych používateľov. Spoločnosť Shanghai Electric, ktorá sa riadi zásadou otvorenosti, koordinácie a obojstranne výhodnej spolupráce, bude aj naďalej klásť inovácie do centra svojej obchodnej stratégie, pričom bude úzko spolupracovať s partnermi z rôznych sektorov s cieľom dekarbonizovať globálnu ekonomiku a umožniť ľuďom na celom svete využívať výhody obnoviteľných zdrojov energie.

Viac informácií o spoločnosti Shanghai Electric a jej správe ESG za rok 2022 nájdete na lokalite https://www.shanghai-electric.com/group_en/

O spoločnosti Shanghai Electric

Spoločnosť Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), popredný svetový dodávateľ priemyselných ekologických riešení inteligentných systémov s pôsobnosťou po celom svete, sa venuje inteligentnej energii, inteligentnej výrobe a integrácii digitálnej inteligencie. So zameraním na nízkouhlíkový rozvoj a digitálnu transformáciu otvorením nových arén a podporou nových hnacích síl rastu sa spoločnosť Shanghai Electric bude snažiť byť lídrom v snahe dosiahnuť maximálne emisie oxidu uhličitého do roku 2030 a uhlíkovú neutralitu do roku 2060, výrobu zariadení využívajúcich nové zdroje energie a lokalizáciu špičkových zariadení, pričom bude využívať neobmedzené príležitosti v inovatívnom priemyselnom ekosystéme spolu s globálnymi partnermi.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2073855/Shanghai_Electric_2022_ESG_Report.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric