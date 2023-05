Shanghai Electric publikuje raport ESG za rok 2022, prezentując swoje osiągnięcia w zakresie innowacji, ochrony środowiska i wspierania społeczności lokalnych

SZANGHAJ, 11 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) informuje o opublikowaniu raportu na temat środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ang. Environment, Social, and Governance, ESG) za rok 2022. Jest to siódmy raport od czasu, gdy firma zaczęła ujawniać informacje na temat swoich praktyk w obszarze ESG w 2016 roku. Raport podkreśla wysiłki Shanghai Electric w zakresie wzmocnienia korporacyjnego ekosystemu w obszarze ESG, jednocześnie dowodząc zaangażowaniu w podążanie ścieżką zrównoważonego rozwoju na rzecz firmy, społeczności, w których działa, i ogółu społeczeństwa. Raport podkreśla również osiągnięcia firmy w zakresie rozwoju sektora energii elektrycznej w kontekście realizacji chińskich celów dotyczących zmniejszania emisji dwutlenku węgla, a także przełomowe osiągnięcia w rozwoju ESG, które przejawiają się w innowacyjnym charakterze tworzonych przez nią rozwiązań, praktykach ochrony środowiska i inicjatywach na rzecz społeczności.

Shanghai Electric Releases 2022 ESG Report, Highlighting Achievements in Innovation, Environmental Protection, and Community Empowerment.

Pionier w obszarze transformacji ekologicznej i niskoemisyjnej

Jako prekursor i lider technologiczny w dziedzinie rozwiązań opartych na energii odnawialnej, który stara się pomóc Chinom i krajom na całym świecie w przejściu na nowe źródła energii, firma Shanghai Electric kontynuowała w roku 2022 wdrażanie swojej trzystopniowej strategii ukierunkowanej na zastąpieniu energii, zwiększaniu wydajności i recyklingu zasobów w celu napędzania rozwoju niskoemisyjnego oraz ograniczania zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Ponadto firma zintensyfikowała swoje wysiłki mające na celu zmniejszenie wpływu działalności gospodarczej na środowisko, wykorzystując swoje umiejętności technologiczne, aby zwiększać możliwości produkcji ekologicznej.

Stawiając kwestię połączenia wielu źródeł energii w centrum rozwoju swojej działalności, Shanghai Electric utworzyła w 2022 roku nową spółkę zależną działającą w obszarze energetyki, wykonując tym samym kolejny krok w kierunku unowocześnienia swoich zintegrowanych usług obejmujących wytwarzanie energii, sieć, obciążenie i magazynowanie. Nowa spółka wzmacnia zdolność Shanghai Electric do oferowania usług w pełnym zakresie, które obejmują energię wiatrową, fotowoltaikę, magazynowanie energii, energię cieplną i energię wodorową. Umacnia ona również firmę na pozycji lidera w sektorze energetycznym, który napędza innowacje w zakresie nowych źródeł energii.

Rok 2022 przyniósł także inaugurację działalności Shanghai Hydrogen Shidai Technology Co., Ltd., spółki zależnej, która wspiera ambicje Shanghai Electric w zakresie rozwoju czystych źródeł energii wodorowej. Dwa nowe rozwiązania opracowane przez firmę ‒ urządzenia do produkcji wodoru z wykorzystaniem elektrolizy alkalicznej oraz urządzenia do produkcji wodoru z wykorzystaniem elektrolizy PEM ‒ mogą poszczycić się wysoką wydajnością elektrolizy, długą żywotnością, niskimi kosztami eksploatacji, wysoką gęstością prądu, niskim zużyciem energii oraz wyjątkową szybkością reakcji dynamicznych. Modułowa konstrukcja umożliwia również zintegrowaną produkcję zielonego wodoru na dużą skalę i stanowi wiodącą innowację na rynku wodorowym w Chinach.

W okresie sprawozdawczym firma Shanghai Electric aktywnie optymalizowała swoją strategię zarządzania ryzykiem i zakończyła realizację trzyletniego planu ochrony środowiska. W międzyczasie firma wprowadziła również zestaw środków i programów mających na celu ochronę różnorodności biologicznej na terenach, na których wdrażane są jej projekty, oraz dołączyła do globalnej walki ze zmianami klimatu. W maju 2022 roku Shanghai Electric uruchomiła kampanię na rzecz różnorodności biologicznej, której celem było zaangażowanie i edukacja pracowników oraz społeczeństwa w działania w takich obszarach, jak dekontaminacja odpadów przemysłowych, technologia odsalania, ponowne zalesianie i reakcje na globalne ocieplenie.

Nowy innowator energetyczny stawiający na postęp społeczny

Shanghai Electric traktuje jako swój priorytet odpowiedzialność społeczną oraz zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy. Firma aktywnie realizuje inicjatywy promujące rewitalizację obszarów wiejskich i finansuje projekty mające na celu poprawę warunków życia społeczności znajdujących się w potrzebie oraz zwiększenie zatrudnienia na rynku lokalnym.

W ramach działań w obszarze ESG, mających na celu przyspieszenie rozwoju obszarów wiejskich, Shanghai Electric wykorzystuje swoją wiedzę technologiczną do promowania czystych źródeł energii, w tym energii wiatrowej i czystego węgla. Należąca do firmy elektrownia Wuhe w Anhui przetworzyła dotychczas 400 tysięcy ton paliw z biomasy, wytwarzając prawie 500 milionów kWh energii elektrycznej i zmniejszając emisję dwutlenku węgla o 150 tysięcy ton rocznie. Projekt przyczynił się również do wzrostu dochodów lokalnych gospodarstw wiejskich o prawie 90 milionów renminbi i stworzył miejsca pracy dla ponad 1500 osób.

Shanghai Electric angażuje się również w działania w zakresie ochrony wytworów kultury minionych epok, opieki środowiskowej, kampanii ekologicznych i dotacji zagranicznych. W 2022 roku firma nawiązała współpracę z Green Carbon Foundation, zakładającą wykonanie nasadzeń drzew w pierwszym lesie firmy w Yan'an w prowincji Shaanxi, który ma przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego. Las składa się z 1200 drzew cyprysowych, z których każde może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 96 kg w całym cyklu życia.

Praktyczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

W 2022 roku firma Shanghai Electric podjęła szereg inicjatyw mających na celu ciągłą poprawę ładu korporacyjnego, dostosowując swoje praktyki w obszarze ESG do Wytycznych dotyczących sprawozdawczości środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego, aby zoptymalizować model zarządzania ESG firmy i współpracować z interesariuszami w celu dostarczania zrównoważonej wartości. Firma osiągnęła nowy kamień milowy, gdy jej status ESG przyznawany przez Morgan Stanley Capital International (MSCI) został podniesiony z „BBB" do „A". W 2022 roku firma została również uznana przez magazyn Forbes China za jedno z 50 wiodących przedsiębiorstw przemysłowych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój.

W roku 2022 przypadła również 120. rocznica powstania Shanghai Electric. Firma otworzyła nowy rozdział, w którym kontynuuje eksplorację i wdrażanie nowych modeli biznesowych oraz promuje ulepszenia korporacyjne, umożliwiając transformację przemysłu poprzez opracowywanie najnowocześniejszych, inteligentnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych dla użytkowników z całego świata. Kierując się zasadą otwartości, koordynacji i współpracy przynoszącej obopólne korzyści, Shanghai Electric będzie nadal stawiać innowację w centrum swojej strategii biznesowej, ściśle współpracując z partnerami z różnych sektorów w celu dekarbonizacji globalnej gospodarki i umożliwienia ludziom z całego świata korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji na temat Shanghai Electric i raportu ESG firmy za rok 2022 można uzyskać na stronie internetowej: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), czołowy międzynarodowy dostawca ekologicznych rozwiązań systemowych klasy przemysłowej o zasięgu ogólnoświatowym, specjalizuje się w inteligentnej energii, inteligentnej produkcji i integracji inteligencji cyfrowej. Koncentrując się na rozwoju niskoemisyjnym i transformacji cyfrowej, otwierając nowe przestrzenie i promując kolejne czynniki wzrostu, Shanghai Electric będzie dążyć do osiągnięcia pozycji lidera w dążeniu do osiągnięcia szczytowej emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. i neutralności węglowej przed 2060 r., produkcji urządzeń dla nowych źródeł energii oraz lokalizacji urządzeń najwyższej klasy, wykorzystując bezgraniczne możliwości innowacyjnego ekosystemu przemysłowego z udziałem globalnych partnerów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2073855/Shanghai_Electric_2022_ESG_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric