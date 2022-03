"She Power" da XCMG rompe os preconceitos de gênero em um setor dominado pelos homens

Adriana Rosa é supervisora do departamento de gestão empresarial da XCMG Brasil. Tendo ingressado na empresa em 2020, Rosa tem amplos conhecimentos e experiência e se atreve a assumir a responsabilidade e a iniciativa no trabalho em equipe. Ela melhorou muito a precisão da contabilização de custos e a gestão de antiguidade dos inventários em três meses, assumiu a liderança e lançou o sistema de informações orçamentárias em quatro meses, bem como desenvolveu três cursos de capacitação interna que são amplamente elogiados entre os funcionários. Através do mecanismo de promoção da XCMG, Rosa dá asas ao seu potencial, recebendo o prêmio Top Team da XCMG Brasil em 2021 com sua equipe.

Rosa foi reconhecida como modelo feminino de contribuição em 2021, e declarou que, graças à plataforma XCMG, foi capaz de se superar e liberar tanto potencial.

Fu Yuqin é uma incrível engenheira de design de lança que trabalhou no desenvolvimento dos guindastes de super tonelagem no XCMG Crane Research Institute. Ela assumiu a liderança no enfrentamento dos principais problemas de P&D e declarou que, embora o desempenho de lança tenha alcançado o mais alto nível em todo o mundo, a XCMG está constantemente buscando avanços contínuos na confiabilidade do produto.

"A tecnologia está evoluindo constantemente, e somente trabalhando mais que os demais podemos ocupar uma posição de liderança na inovação tecnológica", disse Fu. "A XCMG tem fornecido uma excelente plataforma para engenheiras e técnicas como nós, especialmente em seu apoio ao talento feminino para realizar nossos próprios objetivos profissionais. Quando meu filho diz com orgulho na rua que "este é o guindaste que minha mãe projetou", tenho uma grande sensação de realização, de que o tempo que passei perseguindo meu sonho está inspirando meu filho a conquistar os seus próprios."

Lu Yilin é designer industrial e trabalha na XCMG há 10 anos. Seu departamento conta com um número cada vez maior de funcionárias mulheres e ganhou muitos prêmios internacionais e nacionais, incluindo quatro dos principais prêmios internacionais - iF Design Award, Red Dot Design Award, Good Design Award do Japão e IDEA dos EUA.

"Como nosso desenho industrial serve principalmente de apoio aos produtos para torná-los melhores e melhorar as vendas, para nós é a sensação de conquista que sentimos. Por exemplo, quando um novo produto entra no mercado externo, obter o reconhecimento dos clientes produz uma enorme satisfação e senso de ganho", disse Lu.

"As funcionárias da XCMG, embora sejam apenas 15% do número total de funcionários da XCMG, são cada vez mais dinâmicas, e agradecemos a elas por todo o trabalho, coragem e sabedoria com que apoiaram a XCMG a atingir o marco anual da receita de 100 bilhões de yuans, sem suas contribuições, não existiria a XCMG de hoje." disse Wang. "No futuro, a XCMG continuará a oferecer mais oportunidades para que as mulheres rompam com os preconceitos e estereótipos para alcançar conquistas ainda maiores."

FONTE XCMG

