« She Power » de XCMG lutte contre les préjugés sexistes au sein d'un secteur dominé par les hommes

« XCMG a toujours mis l'accent sur la diversité et l'égalité entre les sexes. Nous sommes déterminés à instaurer une culture d'inclusion et à donner l'occasion à toutes ces femmes talentueuses qui travaillent dans le domaine des machines de construction de briller et de progresser. Nous sommes très fiers de miser sur ces femmes au sein d'un secteur traditionnellement dominé par les hommes », a déclaré Wang Min, chef de la direction et président du conseil de XCMG.

Adriana Rosa est la superviseure du department de gestion d'entreprise de XCMG au Brésil. Elle a rejoint l'entreprise en 2020 et possède une vaste expérience et des connaissances approfondies; elle n'hésite pas à prendre des responsabilités et faire preuve d'initiative lorsqu'elle travaille en équipe. Adriana Rosa a grandement amélioré l'exactitude de la comptabilité analytique et la gestion des relevés chronologiques des stocks en trois mois. Elle a également pris les choses en main et a lancé le système de données budgétaires en quatre mois, en plus de mettre sur pied trois cours de formation interne que les employés ont vraiment aimés. Grâce au mécanisme de promotion de XCMG, Adriana Rosa a réalisé tout son potentiel et a reçu le prix de la meilleure équipe de XCMG au Brésil en 2021 en compagnie de son équipe.

Elle a été reconnue comme un modèle de collaboration au féminin en 2021. Elle affirme que la plateforme XCMG lui a permis de se dépasser et de libérer tout son potentiel.

Fu Yuqin est une ingénieure spécialisée dans la conception de flèches qui a travaillé à la mise au point de grues de très grand tonnage au Crane Research Institute de XCMG. Elle a pris l'initiative de s'attaquer aux principaux problèmes de recherche et de développement. Selon elle, même si les ventes du secteur des flèches de l'entreprise ont atteint des sommets inégalés à l'échelle mondiale, XCMG est constamment à la recherche de percées continues sur le plan de la fiabilité des produits.

« La technologie évolue constamment, et ce n'est qu'en travaillant plus fort que les autres que nous serons en mesure de jouer un rôle de premier plan sur le plan des innovations technologiques, a déclaré Fu Yuqin. XCMG offre une excellente plateforme aux ingénieurs et aux techniciens comme nous, en particulier en ce qui concerne son appui aux talents féminins pour atteindre nos propres objectifs de carrière. Lorsque mon enfant a exprimé sa fierté en pleine rue en voyant une grue que j'avais conçue, j'ai ressenti un énorme sentiment d'accomplissement en constatant que le temps passé à poursuivre mon rêve l'inspire maintenant à avoir le sien. »

Lu Yilin est conceptrice industrielle. Elle travaille chez XCMG depuis 10 ans. Le département au sein duquel elle travaille, qui compte de plus en plus de femmes, a remporté de nombreux prix internationaux et nationaux, y compris quatre prix internationaux majeurs : le prix iF Design Award, le prix Red Dot Design Award, le prix Good Design Award au Japon et le prix IDEA aux États-Unis.

« Comme notre conception industrielle vise principalement à soutenir nos produits afin de les améliorer et d'accroître nos ventes, nous ressentons un grand sentiment de réussite. Par exemple, lorsqu'un nouveau produit est lancé sur le marché étranger, la reconnaissance des clients nous apporte une grande satisfaction personnelle et un sentiment d'accomplissement, a déclaré Lu Yilin.

« Bien qu'elles ne représentent que 15 % de la main-d'œuvre totale de l'entreprise, les employées de XCMG deviennent plus dynamiques. Nous les remercions pour leur travail acharné, leur courage et leur sagesse qui ont permis à XCMG d'atteindre son objectif annuel de 100 milliards de yuans. Sans leur contribution, XCMG ne serait pas là où elle est aujourd'hui, a déclaré Wang Min. Au cours des prochaines années, XCMG continuera d'offrir plus d'opportunités aux femmes de mettre fin aux préjugés et aux stéréotypes afin de réaliser des exploits encore plus grands. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1761905/Image_1.jpg

SOURCE XCMG