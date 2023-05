"Skin Out Loud" da NIVEA: 5 episódios dedicados à diversidade de pele

A NIVEA dá um exemplo ousado para celebrar a diversidade (de pele) com sua série de 5 episódios "Skin Out Loud".

A série de conteúdo é organizada por um elenco global, incluindo Leni Bolt , do Queer Eye da Netflix, Brigiding, da franquia Drag Race, e a apresentadora de TV Milka Loff Fernandes.

A combinação colorida de expertise em pele e experiência na vida real pode ser encontrada no Instagram, TikTok, YouTube e Spotify.

HAMBURGO, Alemanha, 30 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Como uma marca especializada em pele, a NIVEA quer que as pessoas saibam: cada experiência de pele é válida. A pele é uma parte fundamental de nossa identidade e, com muita frequência, o que o mundo usa para definir quem somos. Toda a pele tem o potencial de ser saudável e bonita, independentemente da etnia, idade ou gênero. Para demonstrar seu orgulho a respeito da diversidade da pele, a NIVEA lançou a série de conteúdo "Skin Out Loud", onde conversas abertas e autênticas buscam provar que o cuidado com a pele não é apenas superficial, mas está profundamente enraizado em nosso senso de identidade e autoconfiança.

Video with Subtitle: NIVEA's Skin Out Loud: 5 episodes full of individual skin stories

Mas quem trazer, ao tentar transformar a visão de uma conversa inclusiva sobre a pele em realidade? Pessoas verdadeiras, de diferentes esferas da vida, com experiências reais, para discutir tópicos como envelhecimento, identidade, confiança e as rotinas de cuidados com a pele que suportam tudo. A série apresenta um elenco diversificado de apresentadores, incluindo Brigiding, do RuPaul Drag Race Filipinas, Zithobe Macheli, skinfluencer da África do Sul, Jessica Vander Leahy, modelo e autora australiana, e Leni Bolt, apresentador transgênero não binário no Netflix's Queer Eye Germany.

Com seus convidados, o para-atleta Brandon Beack, Gené Watkins, Shamyra Moodley e o casal de influenciadores de viagens Gizem Çobanoğlu e Salim Ahmedov, as conversas se concentram em suas experiências de pele, ilustrando a importância essencial do seu cuidado. Ao longo de cinco episódios, a conversa cobre desde tendências curtas de cuidados com a pele até representação da pele e tudo mais, mantendo-a real, leve e sempre alta. É uma combinação colorida de expertise em pele e anedotas da vida real para amantes de cuidados com a pele ou ouvintes curiosos que querem se inspirar.

O primeiro episódio se concentra em como usamos a pele como uma tela para expressão, mergulhando profundamente em jornadas de identificação de gênero na comunidade transgênero. Os episódios seguintes discutem uma variedade de rotinas de cuidados que diferentes tipos de pele exigem, como o envelhecimento é uma jornada que traça histórias sobre nossa pele, o impacto de acidentes inesperados na saúde da nossa pele e, finalmente, como se sentir bem em nossa pele pode aumentar nossos níveis de confiança.

Um episódio especial com os criadores dos livros "People of Deutschland", debate tópicos de racismo, com foco em como nossa pele pode atuar como conector, em vez de um divisor. A moderadora, a aclamada apresentadora de TV Milka Loff Fernandes, é acompanhada pelos autores, Martina Rink e Simon Usifo, a atleta olímpica Carlotta Nwajide, o podcaster Frank Joung, do "Halbe Katoffl", e o ex-jogador profissional de hóquei no gelo, Dr. Martin Hyun. Além de uma integração com a série "Skin Out Loud", a Beiersdorf, empresa mãe por trás da NIVEA, tem apoiado este projeto — lutando contra o racismo e promovendo a diversidade.

Com o projeto, a marca de cuidados com a pele destaca muitas maneiras pelas quais a relação com nossa pele muda dependendo das circunstâncias pessoais, culturais e sociais. Tobias Collée, vice-presidente Global da marca NIVEA, afirma: "Para superar a intolerância, as pessoas devem ser expostas à diversidade, já que a exposição aumenta a aceitação. Para nós da NIVEA, a liderança de uma marca deve refletir a diversidade dos clientes e das comunidades que atendemos, independentemente do tamanho do grupo".

A série está disponível para visualização gratuitamente em todos os canais da NIVEA:

Instagram: https://www.instagram.com/nivea

TikTok: https://www.tiktok.com/@nivea

YouTube: https://www.youtube.com/@nivea

Spotify: https://podcasters.spotify.com/pod/show/skinoutloud

