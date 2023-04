《Success》雜誌刊登拉丁裔最佳演講者 Gaby Natale

達拉斯2023年4月13日 /美通社/ -- 四月份,三次獲得 Daytime EMMY 獎的記者 Gaby Natale 登上個人和職業發展領域著名雜志《SUCCESS》的專欄。

Gaby Natale:《相信自己的力量》(The Power of Believing in Yourself) 講述了 Natale 打破演講、出版和媒體業界障礙的工作,以及她從阿根廷失業到美國 Daytime EMMY 三冠王的不太可能的歷程。

Natale 解釋道:「打破障礙,創造工具,讓各行各業的領導人成為自己領域的先鋒,這一直是我作為演講者、記者和企業家工作的核心。」

專欄解釋說,Natale 無論是在全球公司、聯合國、喬治城大學演講,還是只是與一群渴望開始職業生涯的學生聊天……她傳達的訊息很簡單:那些開拓和擁抱變革的人,才是最有可能從中受益的人。

欲閱讀整篇文章,請按這裡。部分主題包括:

為什麼堅持我們的獨特性是打破障礙的關鍵

擁抱「先鋒精神」的領導者如何推動世界前進

Natale 自己不太可能的「從地毯倉庫到紅地毯」歷程

《SUCCESS》雜志創辦於 1897 年,今年迎來了 126 週年紀念,擁有 700 多萬集體訂戶和網站訪問者。該雜誌隸屬多媒體平台 SUCCESS Enterprises,該平台透過身臨其境的技術提供增强的內容和輔導,提供可存取且有影響力的個人成長解決方案。

