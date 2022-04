"SUONO PURO": A VOZ PURA DO BATTISTA E A ASSINATURA SONORA DA AUTOMOBILI PININFARINA

A criação de uma experiência de som diferenciada apresentou desafios importantes, ao mesmo tempo que garantiu uma experiência inigualável de propriedade e condução com luxo requintado, herança de design e sustentabilidade no centro do conceito. Como é o som da beleza e do poder no mundo da eletrificação? Que voz devem ter essa obra-prima premiada de design e a marca Automobili Pininfarina? Como pode ser criada a conexão natural e emocional entre motorista, carro e a experiência de condução?

As sensações auditivas foram cuidadosamente desenvolvidas para incorporar a pureza do design do Battista e dar à Automobili Pininfarina uma voz diferenciada que visa refletir positivamente no motorista. Utilizando tecnologias avançadas e acompanhando mais de duas mil horas de composição, desenvolvimento e ajuste fino por projetistas e engenheiros de veículos e de som, é apresentada uma experiência de marca única em frequências e tons requintados.

Paolo Dellachà, diretor de produtos e engenharia da Automobili Pininfarina, disse: "Nossos projetistas e engenheiros de som criaram uma experiência de som de veículo elétrico diferenciada e orgânica, algo especial e autêntico para as pessoas que tiverem a experiência de utilizar o veículo. É uma assinatura do Battista e da marca Automobili Pininfarina que é tão reconhecida, pura e individual quanto seu design."

SUONO PURO honra a pureza do DNA de design da Automobili Pininfarina, incorporando qualidades de bem-estar associadas à frequência de 432 Hz. Ela é acolhedora e animadora, semelhante ao efeito emocional positivo exercido pelos sinos tibetanos, e foi utilizada por compositores de música clássica como Mozart e Verdi.

Em marcha lenta, a frequência sonora do Battista é de 54 Hz (três oitavas abaixo de 432 Hz), uma exclusiva nota de base pura e ressonante. A pureza dessa frequência pode ser visualizada pela maneira como ela gera impacto na água, criando belas ondulações organicamente simétricas. O efeito dessa frequência no corpo humano, que é composto em média por cerca de 70% de água, pretende proporcionar uma sensação de bem-estar. Os clientes vivenciarão isso em seu próprio Battista, que começará a ser entregue no mundo todo ainda este ano.

Entrevista com os especialistas que criaram SUONO PURO para o Battista

A Automobili Pininfarina trabalhou em estreita colaboração com os projetistas de som da Novo Sonic para criar uma voz exclusiva para a marca e para o Battista. Garry Lane, engenheiro de NVH (ruído, vibração e aspereza) e de gerenciamento de som da Automobili Pininfarina, e Tom Huber, fundador e CEO da Novo Sonic, criaram a parceria central que deu vida a isso, com uma pequena equipe de especialistas em som dedicados e apaixonados. Aqui eles dão detalhes sobre o projeto.

Quais foram as instruções iniciais? Como vocês queriam que as pessoas se sentissem quando ouvissem o Battista?

Garry Lane: Estamos trazendo um hyper GT diferenciado para o mundo dos carros de luxo. É uma reimaginação inédita da mobilidade elétrica, inclusive de seu som. SUONO PURO precisava ser autêntico e refletir a marca. Decidimos deixar os quatro poderosos motores elétricos falar por si, combinados com uma experiência de som especial que proporcionasse um efeito positivo no bem-estar do motorista.

Tom Huber: Queríamos conseguir uma experiência de som natural, e isso é possível com o uso da frequência. A frequência de 440 Hz foi apresentada pela primeira vez à indústria musical dos EUA na primeira metade do século XX para estabelecer um tom de sintonia de referência para instrumentos e orquestras. A sintonia musical em todo o mundo se adaptou a isso como resultado. No entanto, antes disso, 432 Hz foi a sintonia adotada pelo mundo da música clássica, inclusive por Verdi. Ouvindo uma orquestra tocando na sintonia original, muitas pessoas concordariam que há uma diferença considerável em termos de calor e impacto positivo.

A experiência sonora deve se refletir em todos os aspectos da maneira como a marca Automobili Pininfarina é vivenciada, não apenas o produto – em que muito do entusiasmo vem dos sons emocionantes da transmissão. É preciso haver uma emoção e autenticidade em tudo isso, e é por isso que adotamos uma abordagem holística com o uso da frequência de 432 Hz em toda a experiência da marca, com um cenário de som consistente em todos os pontos de contato.

Qual foi o maior desafio?

GL: Tínhamos que garantir que o Battista fosse reconhecível instantaneamente – queríamos que as pessoas pudessem ouvi-lo e saber que era o Battista antes de vê-lo, aceitando e celebrando sua transmissão puramente elétrica. Era preciso ser cuidadosamente selecionado e desenvolvido para um carro realmente especial, e uma marca inteira, em cerca de metade do tempo que leva para fabricantes de volume maior, que tipicamente desenvolveriam uma assinatura sonora em quatro a cinco anos de pesquisa e engenharia. Isso foi um enorme desafio.

TH: Um lindo design visual é pura emoção. Um belo carro como o Battista nos faz arrepiar. O mesmo vale para a música – as emoções podem aflorar de maneiras diferentes e se conectar com o corpo humano. O desafio era criar uma paisagem sonora que emocionasse, um som que muitas pessoas ainda não tivessem vivenciado – o som de um motor elétrico. Nós resolvemos isso adotando plenamente essa ideia, mostrando que o som natural e puramente elétrico pode ser lindo e animador.

Como você alcançou o objetivo de representar o design e a beleza no som do Battista?

TH: O som é inspirado na linha de design exclusiva em torno da carroceria do Battista. A criação do som no estúdio começou com o chefe de design da marca, Luca Borgogno, formando um "leitmotif" inspirado no design, uma frase musical curta e recorrente. Isso foi reproduzido em uma partitura que exibia a filosofia de design da marca com base em suas proporções únicas representadas por curvas, comprimento e harmonia – algo que nunca foi feito antes nesse contexto.

Isso se transforma no som da Automobili Pininfarina e do Battista, utilizando 54 Hz como uma nota de base exclusiva e orgânica que está sempre presente, criando harmonia entre desempenho e bem-estar, assim como o próprio carro. Trata-se da "Sonic Line" da Automobili Pininfarina.

Qual foi a maior inovação?

GL: O desenvolvimento do software personalizado, que chamamos de "coração do som". Além de ter sido criado a partir do zero para o Battista, a maneira como foi implementado foi diferenciada, desenvolvendo uma solução de software específica para permitir o som da mais alta qualidade. Tudo se tornou possível graças aos sintetizadores recém-projetados e individualmente sintonizáveis que são compatíveis com vários sistemas de veículos, desde os perfis de velocidade e torque da transmissão até a intervenção do motorista, e 12 alto-falantes externos e internos especialmente desenvolvidos juntamente com a Naim Audio.

O sistema de alto-falantes foi meticulosamente projetado para realçar o tom de 54 Hz em todo o espectro de frequência com excelente qualidade. O carro cria o som em tempo real, uma experiência de som perfeita e em alta resolução que envolve os ocupantes do carro e oferece um gráfico de som exclusivo do lado de fora. O som é transmitido perfeitamente para o interior para uma experiência auditiva natural. Ele é de baixa frequência, mas aprimora a experiência de som do veículo elétrico.

TH: Queremos ser capazes de transmitir a história sonora da mais alta qualidade àqueles que a vivenciarem, portanto, garantir que tivéssemos o software e hardware certos para reproduzir o que criamos no estúdio era realmente importante. É muito diferente de trabalhar com veículos com ICE (motor de combustão interna), já que eles desenvolvem seus próprios sons muito mais fortes. O som futurista inerente do Battista é diferenciado, mas também interessante e novo, com um efeito natural positivo sobre aqueles que o vivenciam. Nesse aspecto, o Battista pode ser considerado como um instrumento de engenharia requintada e ajuste fino tocado pelo condutor e compositor atrás do volante, alterando a produção de acordo com a maneira como ele dirige em tempo real.

Qual é a coisa mais especial sobre o som final? Do que vocês mais se orgulham?

GL: Experiências personalizadas e design bonito são muito importantes para nossos clientes, e os motoristas podem aproveitar tanto quanto quiserem do som de qualidade do Battista. Isso é o resultado da extensa engenharia e desenvolvimento do som real dos motores elétricos, que se desenvolve por meio das diferentes formas de condução.

Garantir que as experiências dos motoristas definissem as diferenças no som entre as formas de condução foi um desafio, mas foi muito gratificante ter conseguido essa variação. É uma prova dos esforços da equipe. Altos níveis de personalização estão presentes em todos os aspectos do Battista, elevando a experiência de luxo a novas dimensões, garantindo que o motorista seja envolvido não só pela combinação de desempenho da transmissão e pela qualidade material do interior luxuoso, mas também pela maneira como o carro se comunica e faz com que o motorista se sinta.

TH: Eu acho que a pureza do som é muito especial. Desde o início queríamos sintonizar o som a 432 Hz. A frequência de base de 54 Hz transmite a potência tocante do carro e é orgânica, utilizando o hardware do veículo para fornecer a base mais diferenciada e autêntica possível. Ela reflete o que a Automobili Pininfarina representa: design puro, luxo sustentável e desempenho excepcional.

A maneira como o som incorpora o design do Battista, bem como os valores mais amplos da marca, também é única. Não criamos apenas um som para um veículo. Avaliamos muito detalhadamente como as pessoas vivenciam toda a marca, a forma como ela se comunica com as pessoas e qual é a "voz" do veículo. Os mesmos temas de design e som estão presentes em toda a experiência. Isso, para mim, é genuíno e original e conta uma história importante sobre inovação na Automobili Pininfarina.

