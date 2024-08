AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA TARGAMERICA : LA PREMIÈRE HYPERCAR ÉLECTRIQUE CONSTRUITE EN AUTOCAR AU MONDE LIVRÉE À UN CLIENT

Battista Targamerica sera présentée en première mondiale sur le site The Quail, A Motorsport Gathering dans le cadre de la Monterey Car Week de ce mois-ci, l'endroit idéal pour une œuvre d'art automobile aussi exclusive. Chef-d'œuvre de design, il s'agit de la première voiture à carrosserie commandée par un client à Automobili Pininfarina et, à ce titre, elle illustre parfaitement la philosophie de la marque : « Dream Cars, Made Real ».

Mandatée par un collectionneur de voitures renommé et propriétaire de Battista, l'équipe de conception a travaillé en étroite collaboration avec le client pour l'inspirer et créer une longue liste de personnalisations qui l'aideront à se démarquer en tant que conception unique et déclaration technique.

Construite à la main par les artisans de l'atelier de Cambiano en collaboration avec Pininfarina SpA, elle est l'expression complète de la personnalité de son propriétaire, reflétant son individualité et son histoire, ses goûts, ses intérêts et l'histoire unique de sa vie. Immédiatement après l'événement, la voiture occupera une place de choix dans l'une des plus belles collections privées au monde de voitures de performance rares, classiques et modernes.

Battista Targamerica arbore des couleurs argentées et bleues saisissantes et sa carrosserie a été méticuleusement repensée pour s'adapter au profil sans toit et offrir une expérience de conduite unique à ciel ouvert. Elle intègre également des éléments de la philosophie de design PURA d'Automobili Pininfarina, primée à plusieurs reprises, une vision futuriste du luxe intemporel. Comme pour chaque Battista, il s'agit d'un chef-d'œuvre unique, réalisé à la main, qui reflète la personnalité du client.

Paolo Dellachà, directeur général d'Automobili Pininfarina, a déclaré : « Il s'agit d'un moment décisif, puisque nous livrons à un client notre premier véhicule unique construit en autocar. Battista Targamerica, comme aucun autre véhicule auparavant, démontre les possibilités infinies que notre équipe hautement qualifiée peut concevoir et mettre au point. Nos artisans de classe mondiale ont produit quelque chose de vraiment spécial - la première hypercar électrique à toit ouvert conçue spécifiquement selon les spécifications d'un client très exigeant ».

De nombreux détails du site de Battista Targamerica ont été inspirés par l'une des plus célèbres voitures uniques conçues par Pininfarina - la Ferrari Testarossa Spider de 1986, créée pour Gianni Agnelli à l'occasion de ses 20 ans en tant que président de Fiat. La voiture était un chef-d'œuvre de simplicité et d'élégance, à l'image de Battista Targamerica. La superbe finition extérieure argentée rehaussée de subtils détails bleus et noirs du profil est un hommage évident à la Testarossa Spider, tout comme les lignes horizontales de l'ouverture pour les bagages à l'arrière de Battista Targamerica.

La nouvelle voiture a été commandée lors de la Monterey Car Week 2023, le développement de ce chef-d'œuvre de carrosserie, de la conception à la livraison, ayant duré exactement un an et soulignant la diligence minutieuse des artisans de Cambiano. Le véhicule contient plusieurs éléments personnels du client, faisant référence à sa vie et à ses réalisations.

Une caractéristique unique est son porte-cigares et son humidificateur, un élément entièrement personnalisé intégré directement dans l'habitacle entre les deux sièges. Ce boîtier en aluminium et en verre, réalisé sur mesure, illustre la fusion élégante du luxe et de la technologie, intégrée dans l'ADN du véhicule en tant que reflet du style de vie de son propriétaire et déclaration de la nature véritablement personnalisée du véhicule.

Preuve de l'attention portée aux détails, l'espace, qui peut contenir jusqu'à trois cigares, est rétroéclairé et illuminé pour correspondre aux couleurs des cinq modes de conduite : Calma, Pura, Energica, Furiosa et Carattere, qui sont respectivement le vert, le bleu iconique, l'orange, le rouge et le jaune.

Même le nom de la voiture, Battista Targamerica, est le fruit d'une collaboration entre le client et l'équipe de conception, faisant référence à sa carrosserie sans toit ainsi qu'au pays dans lequel la voiture sera basée.

Dave Amantea, Chief Design Officer chez Automobili Pininfarina, a déclaré : « La Battista Targamerica est à la frontière du design. Un véhicule exceptionnel à l'avant-garde de la performance et du luxe. Nous avons été mis au défi de créer quelque chose qui représente de manière unique la personnalité du propriétaire de ce véhicule. C'est le service que nous fournissons à nos clients, et l'équipe a fait plus que le nécessaire. Le résultat est notre premier véhicule unique construit en autocar, un Targa qui porte l'insigne d'Automobili Pininfarina. Battista Targamerica restera à jamais un véhicule unique en son genre et ne sera jamais répété ».

Conformément à la rareté du véhicule, tout en conservant les éléments caractéristiques d'Automobili Pininfarina, l'extérieur est revêtu d'un Argento Liquido Gloss pur et saisissant, rehaussé d'accents Iconica Blu Gloss le long de la carrosserie et d'ailes aérodynamiques devant les roues arrière.

L'aile arrière est finie à la main par un artisan d'Automobili Pininfarina, qui peint minutieusement des bandes Iconica Blu sur toute la largeur de l'aile pour démontrer l'attention portée aux détails.

Le look extérieur est complété par des jantes uniques en alliage à cinq branches, polies à la céramique, avec des enjoliveurs centraux en aluminium anodisé noir. Il est complété par un ensemble de bijoux brossés et anodisés, avec des plaques de porte uniques sur mesure.

À l'intérieur, le Battista Targamerica est revêtu d'un cuir souple de couleur havane, avec un volant et un tableau de bord contrastés en cuir noir. Les appuis-tête sont faits sur mesure, avec le logo « F » d'Automobili Pininfarina en relief, ainsi que des détails de décoration et de design uniques, propres au propriétaire.

Un ensemble de bagages sur mesure a également été spécifié, fini dans le même cuir fauve que la sellerie et embossé d'une silhouette de Battista Targamerica. Une telle attention aux détails garantit que cette voiture unique reflète et complète le style de vie actif de son propriétaire et démontre la personnalisation poussée de chaque véhicule Automobili Pininfarina.

Battista Targamerica partage la couronne de la voiture homologuée la plus rapide d'Italie avec l'Automobili Pininfarina Battista. Ce chef-d'œuvre électrifié offre une expérience de conduite à ciel ouvert inégalée, grâce à ses quatre moteurs électriques indépendants combinés à une batterie lithium-ion de 120 kWh délivrant une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm. Battista Targamerica peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes et atteindre une vitesse maximale de plus de 300 km/h.

Andrea Crespi, directeur technique d'Automobili Pininfarina, a déclaré : « Battista Targamerica est le résultat d'une collaboration inégalée entre nos équipes internes de conception et d'ingénierie et le client. Ce véhicule allie des performances routières et une stabilité supérieures à un design unique. Cette commande nous a obligés à nous mettre au défi de fournir les niveaux de performance de Battista sans le support de traction d'un toit en dur, ce qui a poussé l'équipe à fournir une solution créative et unique pour répondre aux besoins de notre client. »

La création de Battista Targamerica s'est appuyée sur des décennies d'expérience de l'équipe d'Automobili Pininfarina, dont le siège se trouve à Cambiano, en Italie. Il s'agit d'une fusion entre une connaissance approfondie de la conception sur mesure et des matériaux, et une grande expertise en matière de fabrication et d'ingénierie, tirant parti de l'ensemble des compétences de l'équipe d'Automobili Pininfarina, qui compte plus de 100 personnes de plus de 20 nationalités différentes. Dans l'ensemble, il s'agit non seulement d'un jalon pour l'engagement d'Automobili Pininfarina en faveur de véhicules uniques construits en carrosse, mais aussi pour l'art des voitures de luxe.

Automobili Pininfarina se distingue en tant que premier fournisseur d'expériences de luxe purement italiennes, avec ses véhicules conçus sur mesure et adaptés aux préférences exactes de chaque client. Chaque véhicule est un chef-d'œuvre unique, fabriqué à la main, qui reflète la personnalité du client en s'inspirant des artisans d'Automobili Pininfarina.

Contacts presse

Richard Yarrow Directeur des relations publiques (M) +49 (0) 160 552 3375 [email protected] Akira Shinonuma Responsable de la communication (M) +49 (0) 1511 0949270 [email protected]

Pour plus d'informations, visitez le site

automobili-pininfarina.com/media-hub

NOTES DU RÉDACTEUR

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina est localisé à Cambiano, en Italie, avec un bureau commercial à Munich, en Allemagne. Il se compose d'une équipe de cadres expérimentés dans le domaine de l'automobile, issus de marques de voitures de luxe et haut de gamme. Conçus, élaborés et produits à la main en Italie, tous les véhicules d'Automobili Pininfarina incarnent la philosophie de conception PURA, avec pour objectif de créer des expériences pour les plus grands dégustateurs du monde. Cette philosophie s'appliquera également à toutes les futures voitures de série, mêlant harmonieusement inspiration classique et technologie de pointe.

À PROPOS DE LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA ( LIEN VERS LE DOSSIER DE PRESSE )

La Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie. Elle offre un niveau de performance inégalé aujourd'hui pour toute voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1 actuelle dans son sprint de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, et avec une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista combine une ingénierie et une technologie extrêmes dans un ensemble à zéro émission. Sa batterie de 120 kWh alimente quatre moteurs électriques - un pour chaque roue - avec une autonomie combinée WLTP de 476 km (EPA combinée aux États-Unis) : 300 miles) avec une seule recharge. Pas plus de 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier de Cambiano, en Italie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2482397/Automobili_Pininfarina_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2482396/Automobili_Pininfarina_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2482393/Automobili_Pininfarina_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2482390/Automobili_Pininfarina_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2482391/Automobili_Pininfarina_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2482392/Automobili_Pininfarina_6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2472680/4860369/Automobili_pininfarina_Logo.jpg