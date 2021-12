„Szanghajski Dzień Energii Elektrycznej" prezentuje odwiedzającym chiński pawilon zorganizowany na Targach Dubaj Expo 2020 osiągnięcia w dziedzinie nowej energii i inteligentnych urządzeń

„Jako jeden z wiodących dostawców energii i urządzeń przemysłowych Shanghai Electric przyczynia się do przejścia Zjednoczonych Emiratów Arabskich na koszyk >>czystej energii<<, oferując Parkowi Solarnemu Mohammed bin Rashid Al Maktoum najnowocześniejsze inteligentne rozwiązania. Mam nadzieję, że dzięki zorganizowaniu tego wyjątkowego wydarzenia Shanghai Electric będzie mogło umocnić współpracę z partnerami z Emiratów Arabskich i innych państw" – powiedział Wang Rui, dyrektor generalny chińskiego pawilonu na Targach Dubaj Expo 2020.

W wydarzeniu udział wzięli Zhou Guangyao, wicedyrektor chińskiego pawilonu na Targach Dubaj Expo 2020, i Abdulhameed AlMuhaidib, prezes Noor Energy 1, a także przedstawiciele spółki Shanghai Electric oraz firmy ACWA Power.

W 2017 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie przyjęły Strategię Czystej Energii dla Dubaju 2050, której celem jest zwiększenie udziału „czystej energii" i energii ze źródeł odnawialnych w Dubaju z 7% w 2020 r. do 25% w 2030 r. i do 75% w 2050 r. dzięki zainwestowaniu do 2050 r. 600 mld w zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię oraz zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki krajowej. Shanghai Electric, jednego z kluczowych partnerów zaangażowanych we wspieranie państwa w osiągnięciu tego celu, wybrano na wykonawcę usług technicznych, zapotrzebowania materiałowego i zadań budowlanych (wykonawcę generalnego) dla czwartego etapu budowy Parku Solarnego Mohammed bin Rashid Al Maktoum, odpowiedzialnego za wykonanie projektu 700 MW CSP i 250 MW PV.

Od początku projektu inżynierowie i pracownicy Shanghai Electric dokładali wszelkich starań, aby –pomimo trudnych warunków i skutków pandemii COVID-19 – w terminie ukończyć wszystkie zasadnicze etapy robót budowlanych. Znajdująca się w samym środku instalacji CSP wieża solarna o wysokości 260 m będzie również najwyższym na świecie obiektem tego typu. Po ukończeniu budowy zgromadzone w wieży solarnej i rynnach parabolicznych elektrowni rezerwy skojarzonej energii cieplnej będą wystarczające do zapewnienia ekologicznej energii 320 000 gospodarstw domowych przez całą dobę, co ograniczy emisję dwutlenku węgla o około 1,6 mln ton rocznie.

Przewiduje się, że po ukończeniu piątego etapu budowy Parku Solarnego Mohammed bin Rashid Al Maktoum o mocy 900 MW park będzie dostarczał ekologiczną energię do 270 000 gospodarstw domowych, i po uruchomieniu, ograniczy emisję dwutlenku węgla o 1,1 mln ton. Dnia 9 listopada podpisano wstępny protokół zdawczo-odbiorczy dla bloku A, jednego z trzech bloków projektu 900 MW.

Na trwających 182 dni, od dnia 1 października do 31 marca 2021 r., Targach Dubaj Expo 2020, pierwszych w historii światowych targach zorganizowanych w regionie Środkowego Wschodu, Afryki i Azji Południowej (MEASA) zgromadzono wszystkie najważniejsze osiągnięcia technologiczne z całego świata przyczyniające się do rozwoju naukowego, technologicznego, gospodarczego i społecznego. Targi te, odbywające się pod hasłem: „Łączenie umysłów, budowanie przyszłości", zorganizowano po to, aby zainspirować, zainicjować innowacje i współpracę na rzecz lepszej przyszłości. Chiński pawilon, opatrzony hasłem: „Światłość z Chin" to jeden z największych budynków na Targach Dubaj 2020 umożliwiający odwiedzającym zwiedzanie w formie „doświadczenia w chmurze".

Materiał wideo -https://mma.prnewswire.com/media/1710313/video.mp4

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1710314/image_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1710315/image_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1710316/image_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

