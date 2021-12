Evento “Shanghai Electric Day” no Pavilhão da China da Dubai Expo 2020 saúda os visitantes com suas conquistas em matéria de novas energias e equipamentos inteligentes.

"Como um dos principais provedores de equipamentos energéticos e industriais, a Shanghai Electric está ajudando a acelerar a transição de energia limpa dos Emirados Árabes Unidos e a remodelar sua combinação energética para um futuro verde, aportando suas soluções inteligentes de última geração para o Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Por meio deste evento histórico, espero que a Shanghai Electric possa fortalecer ainda mais a cooperação com os parceiros nos Emirados Árabes Unidos e de outros países", disse Wang Rui, diretor-geral do Pavilhão da China na Dubai Expo 2020.

Zhou Guangyao, vice-diretor do Pavilhão da China na Dubai Expo 2020 e Abdulhameed AlMuhaidib, CEO da Noor Energy 1, participaram do evento juntamente com representantes das empresas Shanghai Electric e ACWA Power.

Os Emirados Árabes Unidos lançaram a estratégia de Energia Limpa Dubai 2050 em 2017, que tem como objetivo aumentar a parcela de energia limpa e renovável em Dubai de 7% em 2020 para 25% em 2030 e para 75% em 2050, mediante o investimento de 600 bilhões de dirhan até 2050 com a finalidade de atender à crescente demanda de energia e garantir o crescimento sustentável da economia do país. Como um dos principais parceiros comprometidos em ajudar o país a atingir este objetivo, a Shanghai Electric foi designada como contratante de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) para a quarta fase do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum para realizar os projetos de 700 MW CSP e 250 MW PV.

Desde o início do projeto, os engenheiros e funcionários da Shanghai Electric não economizaram esforços para concluir todas as fases principais de construção sem nenhum atraso, apesar do ambiente hostil e do impacto da pandemia da COVID-19. A torre solar, com 260 metros de altura, situada no centro de implantação da torre CSP, também será a estrutura deste tipo mais alta do mundo. Após a conclusão, o armazenamento combinado de energia térmica da torre solar e das usinas de coletores parabólicos fornecerá energia verde 24 horas por dia, 7 dias por semana para mais de 320 mil residências, reduzindo cerca de 1,6 milhão de toneladas de emissões de carbono anualmente.

Estima-se que a quinta fase de 900 MW do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum seja capaz de fornecer energia verde para 270 mil residências e reduza 1,1 milhão de toneladas de emissões de carbono assim que entrar em funcionamento. Em 9 de novembro, o bloco A, um dos três blocos do projeto de 900 MW, recebeu um certificado de entrega temporária.

A Dubai Expo 2020, primeira Exposição Mundial já realizada na região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia (MEASA), que terá a duração de 182 dias, de 1º de outubro de 2021 a 31 de março de 2022, reúne todas as maravilhas tecnológicas do mundo que destacam o progresso científico, tecnológico, econômico e social. Com seu tema "Conectando mentes, criando o futuro", pretende impulsionar a inspiração, a inovação e a colaboração para criar um futuro melhor. Batizada de "A luz da China", o pavilhão da China é um dos maiores edifícios de exposição da Dubai Expo 2020 e permite que o público de todo o mundo visite o local por meio de uma "experiência na nuvem"

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1711417/video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1711418/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1711419/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1711420/image_3.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric