¡Telemundo lo Hizo de Nuevo! Por Tercera Temporada Consecutiva, la Cadena Será el Líder Indiscutido del Horario Estelar en Español

La programación de Telemundo también es líder en participación en las plataformas digitales. El streaming en la aplicación de Telemundo se ha más que duplicado (+ 130%) en el último año, impulsada por el éxito de "La Reina del Sur" y "Betty en NY". Durante los últimos tres años, la cadena alcanzó la mayor audiencia en YouTube entre las cadenas de TV abierta, independiente del idioma, y durante los últimos ocho, se ha colocado como la principal cadena hispana en VOD. Telemundo continúa impulsando la conversación en redes sociales como la cadena de televisión abierta #1 más interactiva, independientemente del idioma, conectándose con la poderosa fanaticada que la compañía ha alcanzado y su capacidad de aprovechar el zeitgeist cultural con su programación.

El éxito repetido de la cadena está impulsado por una programación innovadora que no sólo establece un nuevo estándar, sino que además representa a los latinos de hoy. La programación de Telemundo ha evolucionado junto con su audiencia, reflejando sus hábitos de consumo de medios siempre cambiantes, sus intereses diversos, y el tipo de contenido que prefieren. El modelo de negocios de la cadena, diseñado para producir contenido premium original para todas las plataformas, posiciona a Telemundo como la única cadena que ofrece contenido creado específicamente para, y por, los hispanos de los Estados Unidos. Telemundo ha sido parte de este mercado en evolución, y ha demostrado una comprensión única de lo que resuena y es relevante para esta nueva audiencia, en todas las plataformas, lo que la ha catapultado a convertirse en la cadena líder de los medios hispanos de hoy.

A lo largo de la temporada 2018-19, Telemundo continuó innovando con sus Súper Series, formatos más cortos, y producciones originales "sacadas de los titulares" en el horario estelar. Los siguientes programas impulsaron la victoria sin precedentes de la cadena esta temporada:

La Reina del Sur – La segunda temporada de la serie más exitosa en la historia de Telemundo terminó como el programa número uno de programación regular en la televisión en español, todos los días entre adultos de 18-49 (1,08 millones) y adultos de 18-34 (424.000) y alcanzó un total de 12,5 millones de espectadores durante su transmisión. Además, la serie superó consistentemente al menos a dos de las principales cadenas de habla inglesa, incluyendo a ABC, CBS o NBC, entre los adultos de 18-49 y 18-34 durante su horario de 10pm . "La Reina del Sur" también dominó las redes sociales como la serie hispana de entretenimiento #1 en horario estelar, y fue clasificada como la serie dramática #1 más interactiva en Facebook, independientemente del idioma, y la serie hispana de mayor rendimiento en VOD.

– La segunda temporada de la serie más exitosa en la historia de Telemundo terminó como el programa número uno de programación regular en la televisión en español, todos los días entre adultos de 18-49 (1,08 millones) y adultos de 18-34 (424.000) y alcanzó un total de 12,5 millones de espectadores durante su transmisión. Además, la serie superó consistentemente al menos a dos de las principales cadenas de habla inglesa, incluyendo a ABC, CBS o NBC, entre los adultos de 18-49 y 18-34 durante su horario de . "La Reina del Sur" también dominó las redes sociales como la serie hispana de entretenimiento #1 en horario estelar, y fue clasificada como la serie dramática #1 más interactiva en Facebook, independientemente del idioma, y la serie hispana de mayor rendimiento en VOD. Betty en NY - La primera producción de ficción filmada en Telemundo Center se posicionó como la serie programada regularmente #1 a las 9pm . El episodio final se clasificó como la serie dramática #1 en horario estelar en Estados Unidos entre los adultos de 18-49 y 18-34. "Betty en NY" también fue la serie hispana de entretenimiento #2 en el horario estelar, detrás de "La Reina del Sur", durante su transmisión completa, y generó más de 3 mil millones de ínteracciones en todas las plataformas, incluyendo televisión, medios digitales y redes sociales.

. El episodio final se clasificó como la serie dramática #1 en horario estelar en Estados Unidos entre los adultos de 18-49 y 18-34. "Betty en NY" también fue la serie hispana de entretenimiento #2 en el horario estelar, detrás de "La Reina del Sur", durante su transmisión completa, y generó más de 3 mil millones de ínteracciones en todas las plataformas, incluyendo televisión, medios digitales y redes sociales. El Final del Paraíso - El estreno de "El Final del Paraíso" de Telemundo, la nueva temporada de la exitosa serie "Sin Senos Si Hay Paraíso", clasificó como la serie dramática #1 en horario estelar en los Estados Unidos entre adultos de 18 a 49 años y adultos 18-34. El estreno de esta serie dramática tuvo un promedio de 650.000 adultos entre 18 y 49 años, 310.000 adultos entre 18 y 34 años, y más de 1,3 millones en total de espectadores, superando el estreno de "Juntos, El Corazón Nunca se Equivoca" de Univisión, en los tres demos. El estreno también fue la serie dramática #1 en los medios sociales, independientemente del idioma.

Preso #1 - El estreno del primer drama político de Telemundo llegó a 633.000 adultos entre 18 y 49 años y alcanzó un total de 1,3 millones de espectadores en su noche de estreno, superando el estreno de "Sin Miedo a la Verdad" de Univisión a las 10pm en un 66% entre los adultos de 18-49 años y 32% en el total de espectadores, según Nielsen. Además, el estreno superó la audiencia combinada de Unimás y Univisión en un + 28% entre los adultos de 18-49 y + 26% entre los adultos de 18-34 en su horario de programación.

en un 66% entre los adultos de 18-49 años y 32% en el total de espectadores, según Nielsen. Además, el estreno superó la audiencia combinada de Unimás y Univisión en un + 28% entre los adultos de 18-49 y + 26% entre los adultos de 18-34 en su horario de programación. Exatlón - Esta temporada "Exatlón" es la competencia deportiva #1 en horario estelar de lunes a viernes en la televisión en español. El estreno de la tercera temporada de la competencia tipo reality se situó como el programa en español #1 en su horario de 7pm a 9pm , entre adultos de 18-49 (598.000), 18-34 (240.000) y en el número total de espectadores (más de 1,3 millones). Según Nielsen Social, en su noche de estreno "Exatlón" también se clasificó como la serie hispana en horario estelar más popular en las redes sociales, justo detrás de "El Final del Paraíso".

se situó como el programa en español #1 en su horario de a , entre adultos de 18-49 (598.000), 18-34 (240.000) y en el número total de espectadores (más de 1,3 millones). Según Nielsen Social, en su noche de estreno "Exatlón" también se clasificó como la serie hispana en horario estelar más popular en las redes sociales, justo detrás de "El Final del Paraíso". La Voz - La gran final de "La Voz" (The Voice) de Telemundo fue el programa dominical nocturno de mayor audiencia en la televisión en español entre adultos de 18 a 49 años, con un promedio de 584.000 y más de 1,4 millones de espectadores en total, según Nielsen. La transmisión en vivo de dos horas y media de la primera versión en español en Estados Unidos de "The Voice", la exitosa serie de NBC ganadora del Premio Emmy, llevó a Telemundo a clasificarse como la #1 en español en el horario estelar del domingo entre adultos de 18 a 49 años, adultos de 18 a 34 años y espectadores totales. Según Nielsen Social, hubo un total de 348.721 interacciones sociales en la noche de la final, convirtiéndose en el programa de horario estelar más social entre las cadenas en español.

El Secreto de Selena - El estreno de "El Secreto de Selena" de Telemundo, una mirada investigativa a los eventos que llevaron a la trágica muerte de Selena Quintanilla , fue clasificado como el programa de horario estelar #1 en la televisión en español entre adultos 18 -49, adultos de 18 a 34 años y televidentes en total, posicionando a Telemundo como la cadena de TV abierta en español #1 entre los adultos de 18 a 49 años.

Puntos destacados adicionales de la temporada 2018-19 incluyen:

Telemundo transmitió varios especiales de noticias durante la temporada que promediaron más de un millón de televidentes en total, incluyendo la primera entrevista exclusiva del presidente Donald Trump con una cadena de televisión en español durante su presidencia; "Emergencia en la Frontera (1,6 millones de espectadores, transmitido: 26/11/18); "La Mujer Detrás de El Chapo" (1,5 millones de espectadores, transmitido: 10/12/18); "Trump Rompe Su Silencio" (1,4 millones de espectadores, transmitido: 20/06/19), "Trump: Estado de la Nación" (1,3 millones de espectadores, transmitido: 5/02/19); "El Paso: Ataque a Los Latinos" (1,2 millones de espectadores, transmitido: 5/8/19); "El Chapo: Culpable" (1,1 millones de espectadores, transmitido: 2/12/19).

con una cadena de televisión en español durante su presidencia; "Emergencia en la Frontera (1,6 millones de espectadores, transmitido: 26/11/18); "La Mujer Detrás de El Chapo" (1,5 millones de espectadores, transmitido: 10/12/18); "Trump Rompe Su Silencio" (1,4 millones de espectadores, transmitido: 20/06/19), "Trump: Estado de la Nación" (1,3 millones de espectadores, transmitido: 5/02/19); "El Paso: Ataque a Los Latinos" (1,2 millones de espectadores, transmitido: 5/8/19); "El Chapo: Culpable" (1,1 millones de espectadores, transmitido: 2/12/19). Telemundo, con NBC News y MSNBC, atrajo a un total de 15,3 millones de televidentes para el primero de los dos debates presidenciales demócratas en Miami , superando todos los debates primarios durante los ciclos electorales de 2008 y 2012. La segunda noche del debate tuvo más de 9 millones de espectadores via streaming y fue el programa más visto en la televisión abierta.

, superando todos los debates primarios durante los ciclos electorales de 2008 y 2012. La segunda noche del debate tuvo más de 9 millones de espectadores via y fue el programa más visto en la televisión abierta. Telemundo Deportes estableció el récord en español de la Copa Mundial Femenina de la FIFA más vista de la historia, con un promedio de audiencia total de 301.000 espectadores, un aumento del 27% en todo el torneo de 2015 (237.000 espectadores). Además, la cobertura de la Copa América 2019 arrojó un promedio de audiencia total de 1,2 millones de espectadores, duplicando el torneo del 2015. Por el lado digital, la Copa Mundial Femenina estableció récords como la Copa Mundial Femenina con más streams en vivo en español en la historia. Junto con la Copa América, el torneo generó más de 7 millones de streams . En el aspecto social, ambos torneos en conjunto generaron 2,6 millones de interacciones sociales en Facebook, Instagram y Twitter, superando a los competidores en inglés en un 18%.

en vivo en español en la historia. Junto con la Copa América, el torneo generó más de 7 millones de . En el aspecto social, ambos torneos en conjunto generaron 2,6 millones de interacciones sociales en Facebook, Instagram y Twitter, superando a los competidores en inglés en un 18%. Los Premios Billboard de la Música Latina 2019 de Telemundo lideraron el horario estelar en español la noche en que se transmitió, con un total de 2,4 millones de espectadores, un aumento del 11% en comparación con 2018, y 1,1 millones de adultos entre 18 y 49 años.

Fuente: Nielsen; Proyecciones (000); Más actuales 9/24/18-9/6/19 (L+7 hasta 8/25/19); partes del día estrictos utilizados para M-F 8-11pm, M-F 9-10pm, M-F 10-11pm, M-Su 8-11pm (excluyendo especiales), M-Su 8am-2am; A18-49 y A18-34. Premieres, finales y Telemundo Deportes destacados basados en L+SD. Alcance basado en un calificador de 6 min. Adobe Analytics; Sep'17-Jul'18 vs Sep'18-Jul'19; Shareablee, PowerRankings, US*** Media & Entertainment - Cadenas de TV - Transmisión basada en acciones multiplataforma, Período: 1 de enero de 2014 - 31 de julio de 2019 y 1 de septiembre de 2018 - 31 de julio de 2019; comScore On Demand Essentials, 2018, Nielsen Social Content Ratings, clasificado por métricas lineales a nivel de programa, Período: 9/24 / 18-9 / 8/19.

Acerca de NBCUniversal Telemundo Enterprises:

NBCUniversal Telemundo Enterprises es una compañía de medios de clase mundial, líder en la industria en la producción y distribución de contenido de alta calidad en español para los hispanos en los Estados Unidos y para el público alrededor del mundo. Este portafolio multi-plataforma de rápido crecimiento está compuesto por la cadena Telemundo y el grupo de estaciones Telemundo, Telemundo Deportes, Telemundo Global Studios, Universo y una unidad de Estrategia de Ingresos e Innovación. La cadena Telemundo ofrece contenido original en español de entretenimiento, noticias y deportes que llega al 94% de los hogares hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 30 estaciones locales, 50 afiliadas y su señal nacional. Telemundo también es dueña de WKAQ, una cadena de televisión que sirve a los televidentes en Puerto Rico. Telemundo Deportes es la casa exclusiva en español de dos de los eventos deportivos más populares del mundo: la Copa Mundial FIFA™ hasta el año 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano hasta el año 2032. Telemundo Global Studios es la unidad nacional e internacional de producción de ficción de la compañía, que incluye Telemundo Studios, Telemundo International Studios y Telemundo Internacional, además de todas las coproducciones de la compañía. Como la compañía de medios #1 en alcance a los hispanos y los millenials en línea, la unidad de Estrategia de Ingresos e Innovación distribuye contenido original a través de múltiples plataformas, maximizando así sus alianzas exclusivas con propiedades tales como BuzzFeed, Vox y Snapchat. A través de Telemundo Internacional, la mayor distribuidora de contenido en español en el mundo basada en los Estados Unidos; y Universo, la compañía refleja el diverso estilo de vida, experiencia cultural e idioma de su público en expansión. NBCUniversal Telemundo Enterprises es una división de NBCUniversal, una subsidiaria de Comcast Corporation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/973199/Telemundo_SPA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/456061/NBCUniversal_Telemundo_Logo.jpg

FUENTE NBCUniversal Telemundo Enterprises

Related Links

https://www.telemundo.com



SOURCE NBCUniversal Telemundo Enterprises