"The Flight Of The Monarch Butterfly - The Pollinator Project" saldrá al aire en Discovery, Science Channel y Animal Planet

NUEVA YORK, 12 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Reconocida por sus migraciones de invierno y primavera de más de 3,000 millas, la mariposa monarca es un componente pequeño pero clave del ecosistema en términos de alimentos y su función como polinizadora. "The Flight Of The Monarch Butterfly – The Pollinator Project" explorará lo último en ciencia, los aprendizajes y los problemas de supervivencia de la especie en su estreno mundial el domingo 25 de julio a las 8:30 a. m., (hora del este/hora del Pacífico) en Discovery, el jueves 29 de julio a las 5:00 p. m. (hora del este/hora del Pacífico) en Science Channel y el sábado 31 de julio a las 8:00 a. m. (hora del este/hora del Pacífico) en Animal Planet.