« Topp Jirayut » identifie 3 défis sur les actifs numériques au Forum économique mondial 2024

BANGKOK, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd., dirigée par Jirayut Srupsrisopa, fondateur et PDG du groupe, a participé au Forum économique mondial 2024, qui s'est tenu du 15 au 19 janvier 2024 à Davos, en Suisse. Cette conférence économique estimée a accueilli plus de 2 800 délégués distingués, y compris des leaders mondiaux, des fondateurs d'entreprises de premier plan et des professionnels du monde universitaire, qui ont apporté leurs points de vue sur l'orientation annuelle de l'économie mondiale. En outre, le Premier ministre et ministre des Finances de la Thaïlande, Srettha Thavisin, s'est joint aux principales entreprises thaïlandaises.

Jirayut Srupsrisopa, Founder and Group CEO, Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd. "Topp Jirayut" pinpoints 3 challenges on digital assets at World Economic Forum 2024

Pour la troisième année consécutive, « Topp Jirayut » a été cordialement invité à partager sa vision dans le cadre du concept « Reconstruire la confiance », symbolisant la résurgence de la confiance après une période de croissance économique faible ces 2 à 3 dernières années.

Lors du forum, « Topp Jirayut » était l'un des principaux intervenants pour le thème « Clear-eyed about Crypto » (Réalité de la cryptomonnaie), représentant les lignes directrices appropriées de la réglementation de l'industrie des actifs numériques pour la promotion des entreprises et la protection des consommateurs, ainsi que l'orientation du secteur des actifs numériques. Le forum thématique a également bénéficié de la contribution des secteurs public et privé, notamment de Grayscale Investments, du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong (HKSAR), de Ripple et de Fluency Group.

Le PDG de Bitkub, Jirayut Srupsrisopa, a abordé trois questions importantes concernant les actifs numériques : « Les réglementations et les contrôles des actifs numériques devraient être fondés sur le développement du potentiel maximal des cryptomonnaies sans enfreindre les lois. Heureusement, le marché thaïlandais des cryptomonnaies est validé et certifié par la Securities and Exchange Commission et bénéficie également du soutien de deux autres institutions financières dignes de confiance, ce qui garantit des opportunités pour le développement d'innovations. »

Jirayut a ajouté : « Deuxièmement, l'approbation du Spot Bitcoin ETF vise à stimuler la demande croissante pour le trading d'actifs numériques, où la réglementation a le moins d'impact sur les limites ou la discrétion de la concurrence. Il est conseillé aux autorités réglementaires d'apprendre et de comprendre ou d'essayer le trading d'actifs numériques avant d'établir les cadres réglementaires, afin que les règles et règlements soient conformes à la situation commerciale réelle. Enfin, l'établissement de la réglementation des actifs numériques ne sera pas applicable avec un principe de « taille unique ». Les règles relatives aux actifs numériques devraient être définies avec des exigences spécifiques dans chaque contexte. »

Les six sujets présentant les points de vue de « Topp Jirayut » qui ont été abordés lors du Forum économique mondial sont les suivants :

Construire l'intégration de la structure régionale de l'ANASE grâce à l'économie numérique

L'autonomisation d'un individu financièrement résilient

L'avenir des échanges centralisés

Faciliter le commerce grâce à la technologie

Bâtir la confiance pour notre avenir commun : rôle de l'éducation, de la technologie et de la finance mixte pour de meilleures affaires et un monde meilleur

Réalité de la cryptomonnaie

À propos de Bitkub Exchange

Bitkub Exchange est un échange d'actifs numériques avec le volume de trading le plus élevé en Thaïlande. Il est agréé par le ministère des Finances et est supervisé par la Securities and Exchange Commission.

Pour en savoir plus : https://www.bitkub.com/en

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2326768/1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2326767/Topp_Jirayut_pinpoints_3_challenges_digital_assets_at_World_Economic.jpg