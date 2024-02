"Topp Jirayut" wijst op drie uitdagingen op het gebied van digitale activa op het World Economic Forum 2024

BANGKOK, 2 februari 2024 /PRNewswire/ -- Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd., onder leiding van Jirayut Srupsrisopa, oprichter en CEO van de Groep, heeft deelgenomen aan het World Economic Forum 2024, dat van 15 tot 19 januari 2024 plaatsvond in Davos, Zwitserland. Deze gewaardeerde economische conferentie ontving meer dan 2.800 gerenommeerde afgevaardigden, met onder andere wereldleiders, toonaangevende bedrijfsoprichters en wereldwijde academische professionals. Zij gaven hun visie op de jaarlijkse economische koers in de wereld. Srettha Thavisin, de minister-president en minister van Financiën van Thailand was ook aanwezig, samen met belangrijke Thaise bedrijven.

Jirayut Srupsrisopa, Founder and Group CEO, Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd. "Topp Jirayut" pinpoints 3 challenges on digital assets at World Economic Forum 2024

Voor het derde achtereenvolgende jaar werd "Topp Jirayut" van harte uitgenodigd om zijn visie te delen onder het concept "Rebuilding Trust". Dit symboliseert de heropleving van het vertrouwen na een periode van trage economische groei in de afgelopen 2-3 jaar.

Keynote spreker op het forum was "Topp Jirayut". Hij sprak over het onderwerp "Clear-Eyed about Crypto" en zette de juiste Digital Asset Industry Regulations-richtlijnen uiteen voor zakelijke promotie en consumentenbescherming, evenals het gevolgde beleid voor de digitale activasector. Verder leverden de wereldwijde publieke en private sectoren een bijdrage aan de conferentie, waaronder Grayscale Investments, de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong (HKSAR), Ripple en Fluency Group.

Jirayut Srupsrisopa, CEO van Bitkub, besprak drie opmerkelijke kwesties met betrekking tot digitale activa: "Regelgeving en controles in digitale activa moeten worden gebouwd op de ontwikkeling van het maximale potentieel van cryptocurrencies zonder de wetten te overtreden. Gelukkig is de Thaise cryptomarkt gevalideerd en gecertificeerd door de Securities and Exchange Commission, en heeft het de steun van twee andere betrouwbare financiële instellingen, waardoor er mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van nieuwe innovaties."

Jirayut verklaarde verder: "Ten tweede is de goedkeuring van de Spot Bitcoin ETF bedoeld om de toenemende vraag naar handel in digitale activa te stimuleren, waar de regelgeving de minste invloed heeft op concurrentiebeperkingen of beoordelingsvrijheid. De regelgevende instanties wordt geadviseerd om eerst de handel in digitale activa te leren kennen en te begrijpen of uit te proberen voordat de regelgevende kaders worden vastgesteld, zodat de regels en voorschriften in overeenstemming zijn met de werkelijke bedrijfssituatie. Tot slot zal de regelgeving voor digitale activa niet van toepassing zijn volgens het 'one-size-fits-all'-principe. De regels voor digitale activa moeten worden vastgesteld met specifieke vereisten in elke context."

De zes onderwerpen waarop de "Topp Jirayut"-visies in het World Economic Forum betrekking hebben, luiden als volgt:

Bouwen aan ASEAN's regionale structuurintegratie via de digitale economie

Een financieel weerbaar individu maken

De toekomst van gecentraliseerde beurzen

Handel vergemakkelijken door technologie

Bouwen aan vertrouwen voor onze gemeenschappelijke toekomst: De rol van onderwijs, technologie en gemengde financiering voor een beter bedrijf en een betere wereld

Duidelijkheid over crypto

Over Bitkub Exchange

Bitkub Exchange is een digitale activabeurs met het hoogste handelsvolume in Thailand. Het heeft een vergunning van het ministerie van Financiën en staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission.

Ga voor meer informatie naar: https://www.bitkub.com/en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2326768/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2326767/Topp_Jirayut_pinpoints_3_challenges_digital_assets_at_World_Economic.jpg