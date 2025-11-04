¡Totalmente arrendado! Alquiler de lujo en New Park Slope 50 Paseo Place (en 5th Avenue y Sterling Place) en Brownstone Brooklyn

Los servicios de lujo y los espacios de coworking, las vistas a la azotea y una elegante brisa estimulan el arrendamiento al 100 %; el edificio Companion 55 Paseo arrienda rápidamente con la tienda de comestibles Lidl en camino

BROOKLYN, Nueva York, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ - William Macklowe Company y GreenBarn Investment Group se enorgullecen en anunciar que 50 Paseo Place ha arrendado por completo el primero de sus edificios complementarios de Park Slope, el 50 Paseo Place de 4 pisos y 49 unidades. El desarrollo de dos edificios, Paseo on Fifth, es co-desarrollado por WMC y GreenBarn Investment Group a través de una empresa conjunta que incluye a NTT UD usa Inc. y Rithm Capital.

Mientras los neoyorquinos disfrutan de la temporada de otoño, los nuevos residentes de 50 Paseo Place se están instalando en sus casas cuidadosamente diseñadas, con la visión colaborativa de SLCE Architects y el diseñador de interiores Funda Durukan, con lo mejor de la gastronomía, la naturaleza y la cultura de Brooklyn: BAM, el Jardín Botánico de Brooklyn, el Barclays Center y más, muy cerca.

Paseo on Fifth está tomando su lugar en la tradición de Park Slope. Sus servicios incluyen salones en la azotea con impresionantes vistas de la ciudad que llegan al Bajo Manhattan, y lugares para relajarse y eventos que incluyen un salón con bar, TV de pantalla grande para ver fiestas y karaoke. Los elegantes espacios de coworking incluyen salas de conferencias privadas y un salón de la biblioteca. El gimnasio de techo alto con una pared de escalada en roca y un estudio de yoga ofrece un estado físico hogareño de primer nivel. Una sala de juegos ofrece espacio para que los niños jueguen y aprendan, y un espacio para creadores de artes y manualidades permite que los creadores más avanzados exploren y expresen. Con una emocionante mezcla de elementos clásicos y modernos, ¡te espera la experiencia perfecta en Park Slope!

