"Treat Yo Self" (Date un gusto) con la nueva pizza Spicy Chicken Bacon Ranch de Domino's®

La marca forma alianza con Retta de la exitosa comedia de situación Parks and Recreation de NBC para animar a los clientes a probar las Specialty Pizzas, cualquier día del año, por solo $9.99 cada una como parte de la oferta Mix and Match de Domino's

ANN ARBOR, Michigan, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una nueva y deliciosa pizza se acaba de unir a la línea de Specialty Pizzas de Domino's Pizza Inc. (Nasdaq: DPZ). A partir de hoy, los clientes pueden disfrutar de la Spicy Chicken Bacon Ranch Pizza de Domino's, una deliciosa pizza elaborada con pechuga de pollo a la parrilla, aderezo ranch cremoso, tocino ahumado, jalapeños, queso provolone, queso hecho con 100% mozzarella real y cubierta con un chorrito de salsa búfalo.

Domino's añade una nueva y deliciosa opción a su línea de Specialty Pizzas: presenta la Spicy Chicken Bacon Ranch. Domino’s colabora con la actriz de “Parks and Recreation”, Retta, para que los clientes sepan que pueden "Darse un gusto" con las Specialty Pizzas, incluyendo la nueva Spicy Chicken Bacon Ranch Pizza, cualquier día del año, por solo $9.99 como parte de la oferta Mix and Match.

La nueva Spicy Chicken Bacon Ranch Pizza se une a la línea existente de Domino's de otras 10 Specialty Pizzas, incluidas The People's Pizza-Deluxe, Philly Cheese Steak, Pacific Veggie y muchas más. Los clientes pueden probar la nueva pizza, así como cualquier otra Specialty Pizza mediana, por solo $9.99 cada una al seleccionar la oferta Mix and Match de Domino's.

"Las Specialty Pizzas de Domino's ayudan a poner la 'delicia' en 'Dommmino's', y nuestra Spicy Chicken Bacon Ranch Pizza no es la excepción", señaló Kate Trumbull, vicepresidenta ejecutiva y directora general de Marketing de Domino's. "Normalmente, las specialty pizzas vienen con precios premium, pero en Domino's, nos hemos aliado orgullosamente con la reina del 'Treat Yo Self' (Date un gusto), Retta, para decirles a los clientes que no tienen que esperar por una gran oferta para darse un gusto con nuestras pizzas más deliciosas y apetecibles, ¡cuestan $9.99 todos los días del año!".

Domino's y Retta forman alianza en anuncios de televisión, que comenzarán a emitirse en las próximas semanas, para que los clientes sepan que ahora pueden darse un gusto con las Specialty Pizzas cualquier día del año. "Treat Yo Self" se convirtió en una icónica frase de la exitosa comedia de situación de NBC "Parks and Recreation", que se originó a partir de una tradición de "Treat Yo Self" en la que el personaje de Retta, Donna Meagle, se da el gusto con artículos de lujo como ropa, masajes, artículos de cuero fino y más durante un día cada año. Gracias a Domino's, ahora el mejor día del año es cualquier día del año.

Para "Darse un gusto" con la nueva Spicy Chicken Bacon Ranch Pizza de Domino's o cualquier otra Specialty Pizza por solo $9.99, visite www.dominos.com o utilice la aplicación móvil de Domino's y seleccione la oferta "Mix and Match".

Acerca de Domino's Pizza®

Domino's Pizza fue fundada en 1960 y es la mayor empresa de pizzas del mundo, con un importante negocio tanto de entrega a domicilio como de pizzas para llevar. Se encuentra entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo con una empresa mundial de más de 21,700 tiendas en más de 90 mercados. Domino's tuvo ventas minoristas mundiales de más de $19.7 mil millones en los últimos cuatro trimestres finalizados el 7 de septiembre de 2025. Su sistema está compuesto por propietarios de franquicias independientes que representaron el 99 % de las tiendas de Domino's al cierre del tercer trimestre de 2025. En EE. UU., Domino's generó más del 85 % de ventas minoristas en 2024 por medio de canales digitales y desarrolló varias plataformas de pedido innovadoras.

Parks and Recreation se transmite por streaming en Peacock.

Parks and Recreation© Universal Television LLC. Todos los derechos reservados.

