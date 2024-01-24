КОМПАНИЯ TUMI НАЗВАНА «ОФИЦИАЛЬНЫМ БАГАЖОМ» PGA TOUR И LPGA

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Tumi, Inc.

24 Jan, 2024, 06:33 ET

Легендарный всемирный бренд для стиля жизни объявляет о многолетнем партнерстве с PGA TOUR и LPGA, а кроме того, представляет новую коллекцию для гольфа в линейке TUMI Sports

НЬЮ-ЙОРК и ДЕЙТОНА-БИЧ, Флорида, и ПОНТЕ-ВЕДРА-БИЧ, Флорида, 24 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Международный бренд для путешествий и стиля жизни TUMI сегодня объявил о многолетнем партнерстве с LPGA и PGA TOUR, назвав TUMI «Официальным багажом» обеих организаций. Партнерство TUMI с PGA TOUR и LPGA укрепляет ориентированность на крупные глобальные спортивные партнерства, такие как «Тоттенхэм Хотспур» из Премьер-лиги, гоночная команда McLaren и Ассоциация профессиональных теннисистов. Присоединение TUMI к гольфу совпадает с выходом первой полноценной коллекции для гольфа, в которую входят высококачественная и инновационная продукция, которая охватывает как спорт, так и соответствующий стиль жизни.

В качестве старта этого престижного мужского и женского партнерства компания TUMI организовывает интерактивный стенд на PGA Show на этой неделе в Орландо (Флорида), где будут представлены образцы продукции, посещения знаменитостей и программы на месте.

«Мы рады приветствовать TUMI в нашей семье PGA TOUR, а также партнеров LPGA, — сказал комиссар PGA TOUR Джей Монахан (Jay Monahan). — Это сотрудничество с LPGA подчеркивает ценности TUMI и наше совместное стремление к улучшению нашей игры, делая ее доступной для всех».

«Мы рады приветствовать это невероятное партнерство с TUMI в качестве «Официального багажа» LPGA и PGA TOUR, — сказала комиссар LPGA Молли Марку Самаан (Mollie Marcoux Samaan). — Это партнерство не только знаменует нашу общую преданность совершенствованию, но и подчеркивает наше стремление к повышению возможностей женщин в спорте по всему миру. Во время глобального турнира, который проводится в 10 странах, коллекция TUMI для гольфа идеально подходит для LPGA, а наше партнерство отобразит дух решимости, качества и стиля, который присущ и LPGA, и TUMI. Мы с нетерпением ожидаем надежного сотрудничества между LPGA, PGA TOUR, и TUMI, которое ознаменует путешествия и триумфы наших спортсменов на поле и за его пределами».

«PGA TOUR с радостью приветствует TUMI в нашей семье, чтобы иметь возможность представить этот легендарный бренд нашим спортсменам и поклонникам по всему миру, — сказал Браян Оливер (Brian Oliver), исполнительный вице-президент PGA TOUR по корпоративным партнерствам. — Все игроки в гольф, как на любительском, так и на профессиональном уровне, выиграют от доступа к уникальной продукции и стилю TUMI, когда они официально придут в мир гольфа».

«Мы гордимся началом сотрудничества с PGA TOUR и LPGA, чтобы отметить достижения этих всемирно почитаемых спортсменов, — сказал Эндрю Доусон (Andrew Dawson), президент TUMI. — В TUMI мы всегда стремимся удовлетворять потребности и интересы наших потребителей и единомышленников. Обслуживание как профессиональных спортсменов, так и любителей стало обдуманным, но искренним шагом для нашего бренда».

Вдохновленный страстью к спорту и оставаясь верным принципам TUMI, ассортимент для гольфа предлагает присущую бренду надежность, высококачественные материалы и инновационный дизайн. Флагманом коллекции являются сумки для гольфа, которые имеют специальные особенности для игры, включая мягкую подкладку, порты для зарядки USB-C и охлаждающие карманы, а также вставки для монограмм, чтобы дополнительно персонализировать сумку, уникальную для TUMI. Дополнительные сумки и аксессуары для стиля жизни, в том числе спортивные сумки, вилки для гольфа, чехлы для футболок и мячей, чехлы для клюшек и многое другое, были разработаны так, чтобы идеально сочетаться с другими сумками.

Разработанный с учетом строгости профессионального гольфа, каждый предмет коллекции изготавливается с наивысшей технической детализацией, чтобы вы добивались успеха как на поле, так и вне его. Стоимость сумок для гольфа и путешествий варьируется от 795 до 1595 долларов, а дополнительные сумки и аксессуары стоят от 125 до 650 долларов.

Коллекция доступна эксклюзивно на сайте TUMI.com по всему миру, а весной появится в отдельных магазинах TUMI, гольф-клубах и торговых центрах. Отдельные товары будут появляться в рекламе во время турниров PGA TOUR и LPGA Tour по всему миру в течение года. Чтобы узнать больше о спортивном партнерстве TUMI, посетите TUMI.com/About.

О компании TUMI 
С 1975 года компания TUMI создавала элитные предметы для бизнеса, путешествий и удобства мирового уровня, предназначенные для улучшения, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Подробнее о компании TUMI см. на веб-сайте TUMI.com.

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © Tumi, Inc., 2024.

Об организации LPGA
Женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) — это главная международная организация женского профессионального гольфа. Созданная в 1950 году 13 основательницами, организация LPGA, члены которой сейчас представляют более 60 стран, является самой старой профессиональной женской спортивной организацией. Благодаря проведению LPGA Tour, Epson Tour, LPGA Professionals и сотрудничеству с Ladies European Tour организация LPGA дает профессионалкам возможность воплотить свои мечты на поле для гольфа на самом высоком уровне. Кроме профессиональных туров и программ по аккредитации обучения, LPGA является основателем полностью интегрированного фонда, который предоставляет лучшие в своем роде программы для гольфисток через программу для юных игроков и дивизион LPGA Amateurs, который предлагает участникам игровые и учебные возможности по всему миру. LPGA стремится использовать свою уникальную платформу для вдохновения, преобразования и расширения возможностей для девочек и женщина на поле для гольфа и вне его.

Следите за LPGA онлайн www.LPGA.com и в мобильных приложениях. Присоединяйтесь к обсуждению в Facebook, X (ранее известный как Twitter), Instagram и YouTube.

Об организации PGA TOUR
Представляя лучших игроков в гольф, PGA TOUR привлекает, вдохновляет и положительно влияет на наших поклонников, партнеров и сообщества по всему миру.

Штаб-квартира PGA TOUR находится в Понте-Ведра-Бич (Флорида), и организация поддерживает турниры PGA TOUR, PGA TOUR Champions, Korn Ferry Tour, PGA TOUR Americas и управляет PGA TOUR Q-School, представленным Korn Ferry и PGA TOUR University. Среди участников — лучшие мировые игроки из 29 стран и территорий. Демонстрируя лучшие моменты в этом виде спорта, которые вошли в историю, организация PGA TOUR уже долго сотрудничает с местными вещателями, среди которых CBS, NBC и Golf Channel, а также служба потокового вещания ESPN+. Во всем мире трансляции PGA TOUR можно смотреть в более чем 200 странах и территориях на 28 языках благодаря 44 эфирным и цифровым партнерам. Практически все турниры организовываются как неприбыльные организации для увеличения благотворительных сборов, и сейчас все турниры собрали более 3,64 млрд долларов. 

Поклонники могут следить за PGA TOUR в новом приложении PGA TOUR и PGATOUR.COM, а также в социальных сетях, включая Facebook, Instagram (на испанском, корейском и японском языке), LinkedIn, TikTok, X (на английском и испанском языке), WhatsApp (на английском и испанском языке),  WeChat, Weibo, Toutiao, Douyin и LINE

Контакты TUMI для СМИ
TUMI 
Александра Гиллис (Alexandra Gillis)
[email protected]

Хейли Холдрен (Hailey Hauldren)
SHADOW
[email protected]

LPGA
Дж. Д. Стерба (J.D. Sterba)
[email protected] 

PGA TOUR
Крис Кокс (Chris Cox
[email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2322880/Tumi_1.jpg 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2322881/Tumi_2.jpg

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