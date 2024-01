TUMI NOMMÉ BAGAGE OFFICIEL DU PGA TOUR ET DE LA LPGA

Pour lancer ces prestigieux partenariats masculins et féminins, TUMI tiendra un stand interactif au PGA Show cette semaine à Orlando, en Floride, avec des avant-premières de produits, des apparitions d'influenceurs et une programmation supplémentaire sur place.

« Nous sommes ravis d'accueillir TUMI dans la famille du PGA TOUR aux côtés de nos partenaires de la LPGA », a déclaré Jay Monahan, commissaire du PGA TOUR. « Cette collaboration avec la LPGA souligne les valeurs de TUMI et notre engagement commun à améliorer notre jeu en le rendant accueillant pour tous. »

« Nous sommes ravis d'accueillir ce partenariat passionnant avec TUMI en tant que bagage officiel de la LPGA et du PGA TOUR », a ajouté Mollie Marcoux Samaan, commissaire de la LPGA. « Ce partenariat témoigne non seulement de notre engagement commun envers l'excellence, mais aussi de notre dévouement collectif à favoriser l'autonomisation des femmes dans le sport, et ce partout dans le monde. En tant que circuit mondial comptant des étapes dans dix pays à travers le monde, la collection de golf innovante de TUMI est parfaitement adaptée à la LPGA, et notre partenariat reflétera l'esprit de détermination, de qualité et de style qui définit la LPGA et TUMI. Nous nous réjouissons à l'idée d'une collaboration solide entre la LPGA, le PGA TOUR et TUMI, qui célébrera les voyages et les triomphes de nos athlètes sur le terrain et en-dehors. »

« Le PGA TOUR est heureux d'accueillir TUMI au sein de notre famille, tandis que nous présentons cette marque lifestyle emblématique à nos athlètes et fans du monde entier », s'est réjoui Brian Oliver, vice-président exécutif des partenariats d'entreprise pour le PGA TOUR. « Tous les golfeurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, bénéficieront de l'accès aux produits et au style uniques de TUMI après son entrée officielle dans le monde du golf. »

« Nous sommes honorés de commencer ces partenariats avec le PGA TOUR et la LPGA, et de célébrer les succès de ces athlètes de renommée mondiale », a déclaré Andrew Dawson, président de TUMI. « Chez TUMI, nous évoluons constamment pour répondre aux besoins et aux intérêts de nos consommateurs et d'un public qui nous ressemble. Servir notre communauté d'athlètes amateurs et de compétiteurs a constitué une étape délibérée, mais authentique pour notre marque. »

Inspirée par la passion du sport et fidèle à l'ADN de TUMI, la collection de golf offre la durabilité, les matériaux haute performance et le design innovant emblématiques de la marque. On trouve en tête de la collection des sacs de golf qui offrent des caractéristiques améliorant le jeu, comme un rembourrage doux au toucher, des ports de charge USB-C et des poches réfrigérantes, ainsi que des patchs monogrammables, éléments de personnalisation uniques à TUMI. D'autres sacs et accessoires lifestyle ont été conçus pour s'intégrer parfaitement à l'offre initiale, notamment des sacs Duffel, des outils pour les mottes de gazon, des pochettes pour les tees et les balles, des housses pour les clubs et bien d'autres encore.

Conçue en tenant compte des rigueurs du golf professionnel, chaque pièce de la collection est fabriquée dans les moindres détails techniques afin de vous aider à être performant sur le terrain et en dehors. Les sacs de golf et de voyage de la collection sont vendus entre 795 $ et 1595 $ US, avec des sacs et accessoires supplémentaires allant de 125 $ à 650 $ US.

La collection est disponible exclusivement sur TUMI.com dans le monde entier, et sera bientôt disponible dans certains magasins TUMI, clubs de golf et grands magasins au printemps. Certains articles seront également présentés dans des boutiques éphémères durant les tournois du PGA TOUR et du LPGA Tour à travers le monde tout au long de l'année. Pour en savoir plus sur les partenariats sportifs de TUMI, rendez-vous sur TUMI.com/About (TUMI.com, dans la section « À propos »).

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie lors des déplacements. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaires à vie de personnes dynamiques dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, rendez-vous sur TUMI.com.

TUMI et le logo TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

À propos de la LPGA

La Ladies Professional Golf Association (LPGA) est la première organisation de golf professionnel féminin au monde. Créée en 1950 par 13 fondatrices pionnières, la LPGA, dont les membres représentent aujourd'hui plus de 60 pays, est l'organisation sportive professionnelle féminine la plus ancienne. Grâce au LPGA Tour, à l'Epson Tour, au LPGA Professionals et à une coentreprise avec le Ladies European Tour, la LPGA offre aux professionnelles la possibilité de poursuivre leurs rêves dans le golf au plus haut niveau. En plus de ses visites professionnelles et de ses programmes d'accréditation en enseignement, la LPGA dispose d'une fondation entièrement intégrée offrant la meilleure programmation de sa catégorie pour les golfeuses grâce à sa programmation de golf junior et sa division amateur de la LPGA, qui offre à ses membres des opportunités de jeu et d'apprentissage dans le monde entier. La LPGA vise à utiliser sa plateforme unique pour inspirer, transformer et faire progresser les possibilités pour les filles et les femmes, sur le terrain de golf et en dehors.

Suivez la LPGA en ligne sur www.LPGA.com et via ses applications mobiles. Rejoignez la discussion sur les réseaux sociaux :Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram et YouTube.

À propos du PGA TOUR

En mettant en vedette les plus grands joueurs de golf, le PGA TOUR engage, inspire et a un impact positif sur ses fans, ses partenaires et ses communautés dans le monde entier.

Le PGA TOUR, dont le siège social est à Ponte Vedra Beach, en Floride, co-sanctionne les tournois du PGA TOUR, PGA TOUR Champions, Korn Ferry Tour, PGA TOUR Americas et administre le PGA TOUR Q-School présenté par Korn Ferry ainsi que la PGA TOUR University. Les membres du TOUR représentent les meilleurs joueurs du monde, originaires de 29 pays et territoires. Présentant les plus grands moments du sport avec l'histoire et l'héritage en jeu, le PGA TOUR a des partenariats de distribution nationaux à long terme pour la diffusion sur CBS, NBC et Golf Channel ainsi qu'un service de streaming vidéo sur ESPN+. À l'échelle internationale, le PGA TOUR couvre plus de 200 pays et territoires en 28 langues par l'intermédiaire de 44 partenaires de diffusion et partenaires numériques. Pratiquement tous les tournois sont organisés en tant qu'organisations à but non lucratif afin de maximiser les dons caritatifs. À ce jour, les tournois de tous les circuits ont généré plus de 3,64 milliards de dollars.

Les fans peuvent suivre le PGA TOUR sur la nouvelle application PGA TOUR et PGATOUR.COM, et sur les réseaux sociaux, à savoir :Facebook, Instagram (en espagnol, en coréen et en japonais), LinkedIn, TikTok, X (en anglais et en espagnol), WhatsApp (en anglais et en espagnol), WeChat, Weibo, Toutiao, Douyin et LINE.

