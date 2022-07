„UKRAINE AND ME" BESCHLIESST, UKRAINISCHEN FRAUEN UND KINDERN ZU HELFEN

Die NFT-Verkaufsveranstaltung der WCCW am 27. Juli verbindet Wohltätigkeit und die Macht der Blockchain-Technologie

KYIV, Ukraine, 26. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Der World Council of Careers for Women (WCCW) kündigte seine „ Ukraine and Me " NFT-Wohltätigkeitsverkaufsveranstaltung am 27. Juli 2022 um 0:00 Uhr Kiewer Zeit beginnt. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) hat die russische Invasion der Ukraine im Jahr 2022 dazu geführt, dass mehr als 3,4 Millionen Ukrainer, überwiegend 90 % Frauen und Kinder, in die Nachbarländer geflohen sind, was zu zahlreichen Opfern, Zerstörungen und Vertreibungen geführt hat. Die ÖRK-Veranstaltung am 27. Juli zielt daher darauf ab, zur Wiederherstellung der Stabilität beizutragen und den ukrainischen Frauen und Kindern auf der Flucht, die von Gewalt und Missbrauch bedroht sind und denen die Menschenrechte vorenthalten werden, umfangreiche Hilfe zu leisten.