« UKRAINE AND ME » SOUHAITE VENIR EN AIDE AUX FEMMES ET AUX ENFANTS UKRAINIENS

La vente de NFT du 27 juillet prochain organisée par le WCCW allie charité et puissance de la technologie blockchain

KYIV, Ukraine, 26 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le World Council of Careers for Women (WCCW, Conseil mondial des carrières pour les femmes) a annoncé que sa vente caritative de NFT intitulée « Ukraine and Me » débutera à minuit, heure de Kyiv, le 27 juillet 2022. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), l'invasion de l'Ukraine par les Russes en 2022 a provoqué la fuite de plus de 3,4 millions d'Ukrainiens, dont 90 % de femmes et d'enfants, vers les pays voisins, entraînant de nombreuses pertes, destructions et déplacements. Par conséquent, cet événement du WCCW du 27 juillet vise à contribuer au rétablissement de la stabilité et à fournir une aide importante aux femmes et aux enfants ukrainiens réfugiés qui sont exposés à des risques élevés de violence et d'abus, ainsi qu'à la privation de leurs droits fondamentaux.