"UKRAINE AND ME" AYUDARÁ A LAS MUJERES Y NIÑOS UCRANIANOS

El evento de ventas NFT del 27 de julio de WCCW integra la caridad y el poder de la tecnología blockchain

KIEV, Ucrania, 25 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- World Council of Careers for Women (WCCW) anunció que su evento de ventas benéficas NFT " Ukraine and Me " comienza el 27 de julio de 2022 a las 0:00 hora de Kiev. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la invasión rusa de Ucrania de 2022 ha provocado que más de 3,4 millones de ucranianos, en su mayoría mujeres y niños en un 90 %, huyeran a países vecinos, lo que ha causado grandes víctimas, destrucciones y desplazamientos. Por lo tanto, este evento de la WCCW del 27 de julio tiene como objetivo ayudar a restaurar la estabilidad y ofrecer asistencia sustancial a las mujeres y los niños refugiados ucranianos que sufren grandes riesgos de violencia y abuso, y la privación de los derechos humanos.