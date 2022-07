"UKRAINE AND ME" SE DETERMINA A AJUDAR MULHERES E CRIANÇAS UCRANIANAS

"Ukraine and Me" dá as boas-vindas a qualquer pessoa que deseje criar NFTs sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. O WCCW dá as boas-vindas a todas as formas de criações de NFTs que ajudem as pessoas a reconhecerem a maior crise humanitária europeia do século. Um grupo de artistas profissionais já foi convidado a criar uma série de NFTs, e todos os doadores são bem-vindos para começar a fazer contribuições. Esse evento de 27 de julho recrutará obras em potencial, realizará votação on-line e, por fim, fará leilões para a causa filantrópica. O WCCW também organizou uma doação significativa da contribuição dos doadores, os lucros dos leilões contribuirão para o bem-estar público e campanhas on-line/presenciais.