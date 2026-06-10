Больница Uni Hospital успешно продлила свою аккредитацию в организации Global Healthcare Accreditation, укрепив позиции Болгарии на рынке медицинских услуг для иностранных пациентов

УЭСТ-ПАЛМ-БИЧ, штат Флорида, 10 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Международная организация по аккредитации и сертификации Global Healthcare Accreditation (GHA) рада сообщить, что больница Uni Hospital, расположенная в городе Панагюриште (Panagyurishte), Болгария, успешно продлила свою аккредитацию GHA в области услуг медицинского туризма в соответствии со стандартом GHA Standards 5.2. Получение аккредитации на второй цикл подтверждает неизменную приверженность Uni Hospital обеспечению безопасной, ориентированной на человека медицинской помощи, отвечающей международным требованиям, для пациентов, прибывающих из разных уголков Болгарии и из соседних стран, а также укрепляет позиции больницы как одного из ведущих центров передового медицинского обслуживания в регионе.

«Миссией Uni Hospital всегда было предоставление пациентам доступа к передовой медицинской помощи, инновационным технологиям и всесторонней поддержке на одной площадке, — заявила г-жа Румяна Валькова (Rumyana Valkova), генеральный директор Uni Hospital. — Продление аккредитации Global Healthcare Accreditation отражает наше неустанное стремление к совершенству при оказании помощи международным пациентам и постоянному развитию всех аспектов деятельности нашей организации. Процесс аккредитации GHA стал для нас источником ценной аналитической информации, которая помогла нам еще больше укрепить координацию, улучшить коммуникацию и повысить общее качество обслуживания пациентов, приезжающих в нашу больницу со всей Болгарии и из других стран региона».

«Uni Hospital демонстрирует, как сильная клиническая база, передовые технологии и ориентация на потребности пациентов могут совместно способствовать укреплению доверия пациентов и партнеров по обе стороны границы, — отметила Рене-Мари Стефано (Renée-Marie Stephano), генеральный директор Global Healthcare Accreditation. — Благодаря аккредитации GHA больница Uni Hospital подтвердила свое соответствие международно признанным стандартам оказания услуг медицинского туризма, повысив свою узнаваемость, конкурентоспособность и готовность к дальнейшему международному росту. Помимо аккредитации, GHA предоставляет аналитические данные сравнительного анализа и практические рекомендации, позволяющие организациям обеспечить соответствие меняющимся ожиданиям рынка и укреплять долгосрочную эффективность программ обслуживания иностранных пациентов».

В условиях роста спроса на высококачественную и доступную медицинскую помощь в странах Восточной Европы Uni Hospital зарекомендовала себя как надежная клиника для пациентов, нуждающихся в современной онкологической помощи, роботизированной хирургии, лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ортопедии, нейрохирургии и других специализированных медицинских услугах. Аккредитация закрепляет стремление больницы к оказанию скоординированной, культурно адаптированной и высококачественной медицинской помощи на всех этапах обслуживания иностранных пациентов.

Uni Hospital признана одной из наиболее технологически развитых многопрофильных частных больниц Болгарии и представляет собой одную из крупнейших частных инвестиций в здравоохранение страны за более чем 30 лет. Работая под девизом «Все для вашего здоровья на одной площадке» (Everything for your health under one roof), больница сочетает в себе современную инфраструктуру, передовую диагностику, инновационные технологии лечения и узкоспециализированные медицинские знания для обслуживания как отечественных, так и иностранных пациентов.

Больница также зарекомендовала себя как региональный лидер в области роботизированной хирургии благодаря использованию роботизированной системы VERSIUS с искусственным интеллектом, продолжая при этом расширять спектр своих специализированных услуг в таких областях, как сосудистая хирургия, нейрохирургия, кардиология, ортопедия и травматология, пластическая и реконструктивная хирургия, урология, нефрология и диализ, гастроэнтерология, акушерство и гинекология, реабилитация, педиатрия и неотложная медицина.

Аккредитация Global Healthcare Accreditation для услуг медицинского туризма услуг охватывает весь процесс обслуживания иностранных пациентов, включая предварительную коммуникацию, обучение пациентов, координацию медицинской помощи, учет культурной специфики, оказание клинической помощи, планирование выписки и последующее наблюдение после лечения. В рамках аккредитации также оцениваются ключевые аспекты деятельности, такие как стратегия, коммуникация, финансовая прозрачность, управление рисками и мониторинг качества Соответствие стандартам в этих областях демонстрирует готовность медицинского учреждения к обслуживанию иностранных пациентов, одновременно укрепляя доверие к себе со стороны направляющим врачей, страховых организаций и пациентов.

В ходе аккредитации Uni Hospital прошла комплексную оценку своих служб по работе с иностранными пациентами, рабочих процессов, методов коммуникации, систем поддержки пациентов и процессов управления качеством. Аккредитация подтверждает, что больница обладает достаточной операционной дисциплиной и системами, необходимыми для обеспечения постоянного роста объема услуг для иностранных пациентов при сохранении высоких стандартов безопасности и качества обслуживания.

Для руководителей системы здравоохранения в Болгарии и других странах Восточной Европе достижение Uni Hospital служит примером того, как применение международных стандартов, устойчивые практики работы с пациентами и операционное совершенство способствуют устойчивому росту, укреплению конкурентоспособности и формированию долгосрочного доверия к международным медицинским услугам.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт больницы Uni Hospital:

www.unihospitalbg.bg

Об организации Global Healthcare Accreditation

Благодаря аккредитации, сертификации, обучению и консультационным услугам Global Healthcare Accreditation помогает медицинским организациям укреплять международные программы для пациентов, соответствовать лучшим мировым практикам и выстраивать отношения доверия с пациентами, плательщиками и партнерами во всем мире. Благодаря аккредитации, сертификации, обучению и консультационным услугам GHA помогает медицинским организациям укреплять международные программы для пациентов, соответствовать лучшим мировым практикам и укреплять доверие с пациентами, плательщиками и партнерами по всему миру.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт:

www.GlobalHealthcareAccreditation.com