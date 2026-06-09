Uni Hospital pomyślnie odnawia akredytację Global Healthcare Accreditation, umacniając pozycję Bułgarii w sektorze usług skierowanych do pacjentów zagranicznych

WEST PALM BEACH, Floryda, 9 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Organizacja akredytacyjna Global Healthcare Accreditation (GHA) z przyjemnością ogłasza, że szpital Uni Hospital, mieszczący się w Panagyurishte, w Bułgarii, pomyślnie ukończył procedurę odnowienia akredytacji dla usług turystyki medycznej (GHA Accreditation for Medical Travel Services) zgodnie ze Standardami GHA 5.2. Zakończenie drugiego cyklu akredytacji odzwierciedla nieustanne zaangażowanie Uni Hospital w zapewnienie bezpiecznych, skoncentrowanych na pacjencie i zgodnych z międzynarodowymi standardami świadczeń dla pacjentów podróżujących ze wszystkich regionów Bułgarii i z sąsiednich krajów, przy równoczesnym umacnianiu swojej pozycji jako jednego z czołowych ośrodków oferujących zaawansowane metody leczenia w regionie.

„W Uni Hospital kierujemy się misją zapewnienia pacjentom dostępu do zaawansowanej opieki medycznej, innowacyjnych technologii i empatycznego wsparcia pod jednym dachem - powiedziała Rumyana Valkova, dyrektor generalna Uni Hospital. - Odnowienie akredytacji Global Healthcare Accreditation odzwierciedla nasze stałe zaangażowanie w doskonałość w obszarze międzynarodowej opieki zdrowotnej oraz nieustanne ulepszanie naszej organizacji. Procedura GHA dostarczyła cennych informacji, które pomogły nam w umocnieniu koordynacji, komunikacji i ogólnych doświadczeń pacjentów przyjeżdżających do naszego szpitala z całej Bułgarii i z innych krajów regionu".

„Uni Hospital pokazuje, jak solidne możliwości kliniczne, zaawansowane technologie i priorytetowa pozycja doświadczeń pacjentów mogą współgrać ze sobą, budując zaufanie wśród zagranicznych pacjentów i partnerów - powiedziała Renée-Marie Stephano, dyrektor generalna Global Healthcare Accreditation. - Dzięki akredytacji GHA Uni Hospital pokazuje, że spełnia uznawane na szczeblu międzynarodowym standardy usług turystyki medycznej, umacniając swoją widoczność, konkurencyjność i gotowość do rozwoju na rynku międzynarodowym. Oprócz akredytacji, GHA zapewnia dane porównawcze i możliwe do zastosowania w praktyce wytyczne, które pomagają organizacjom w dostosowaniu do oczekiwań rynkowych i poprawie długoterminowych wyników w obszarze usług na rzecz pacjentów zagranicznych.

Podczas gdy zapotrzebowanie na wysokiej jakości, dostępne usługi konsekwentnie rośnie w Europie Wschodniej, szpital Uni Hospital staje się zaufanym celem podróży dla pacjentów poszukujących zaawansowanego leczenia onkologicznego, operacji robotycznych, leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego, świadczeń ortopedycznych, neurochirurgicznych i innych specjalistycznych usług. Akredytacja jest wyrazem uznania dla zaangażowania w zapewnienie skoordynowanej opieki uwzględniającej kontekst kulturowy i charakteryzującej się wysoką jakością, przez cały okres międzynarodowej podróży pacjenta.

Uni Hospital zajmuje pozycję jednego z najbardziej zaawansowanych wieloprofilowych prywatnych szpitali w Bułgarii i jednej z największych inwestycji w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej w kraju od ponad 30 lat. Prowadząc działalność zgodnie z misją „wszystko dla twojego zdrowia pod jednym dachem", szpital łączy nowoczesną infrastrukturę, zaawansowaną diagnostykę, innowacyjne technologie terapeutyczne i wysoko specjalistyczną wiedzę medyczną z myślą o pacjentach krajowych i zagranicznych.

Szpital również stał się regionalnym liderem chirurgii robotycznej dzięki zastosowaniu systemu VERSIUS wspomaganego technologią sztucznej inteligencji (AI), przy równoczesnej kontynuacji poszerzania zakresu specjalistycznych świadczeń w zakresie chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, kardiologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, urologii, nefrologii i dializy, gastroenterologii, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji, pediatrii oraz medycyny ratunkowej.

Akredytacja usług turystyki medycznej Global Healthcare Accreditation ocenia całość międzynarodowej podróży pacjenta, w tym komunikację przed przyjazdem, edukację pacjenta, koordynację opieki, kompetencje kulturowe, wykonywanie świadczeń klinicznych, planowanie wypisu i postępowanie po zakończeniu hospitalizacji. W ramach akredytacji ocenia się również kluczowe obszary operacyjne, takiej jak strategia, komunikacja, transparentność finansowa, zarządzanie ryzykiem i kontrola jakości. Dzięki spełnieniu tych standardów, podmioty opieki zdrowotnej pokazują swoją gotowość do przyjmowania pacjentów z innych krajów przy równoczesnym umacnianiu zaufania wśród partnerów kierujących pacjentów do danej placówki, ubezpieczycieli i pacjentów.

W ramach procedury akredytacji, szpital Uni Hospital został poddany kompleksowej ocenie świadczeń udzielanych pacjentom zagranicznym, przepływu pracy, praktyk w zakresie komunikacji, systemów wsparcia pacjenta i procesów zarządzania jakością. Akredytacja potwierdza, że szpital dysponuje dyscypliną operacyjną i systemami niezbędnymi do stabilnego wzrostu w sektorze usług na rzecz pacjentów zagranicznych przy równoczesnym utrzymaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i doświadczeń pacjenta.

Dla liderów opieki zdrowotnej w Bułgarii i w Europie Wschodniej osiągnięcia Uni Hospital pokazują, jak międzynarodowe standardy, solidne praktyki w obszarze doświadczeń pacjenta i doskonałość operacyjna mogą przyczynić się do trwałego wzrostu, umocnić konkurencyjność i budować długofalowe zaufanie do międzynarodowych usług opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat Uni Hospital znajdują się na stronie

www.unihospitalbg.bg

Global Healthcare Accreditation

Global Healthcare Accreditation jest uznawaną na całym świecie organizacją koncentrującą się na poprawie jakości, bezpieczeństwa i doświadczeń pacjenta w ramach turystyki medycznej. Dzięki akredytacji, certyfikacji, szkoleniom i usługom doradczym, GHA pomaga podmiotom opieki zdrowotnej w umocnieniu ich programów usług skierowanych do pacjentów zagranicznych, harmonizacji z najlepszymi, międzynarodowymi praktykami oraz budowie zaufania wśród pacjentów, płatników i partnerów z całego świata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

www.GlobalHealthcareAccreditation.com