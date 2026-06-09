Nemocnice Uni Hospital v Bulharsku úspěšně obnovila akreditaci v oblasti mezinárodní zdravotní péče

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Global Healthcare Accreditation

Jun 09, 2026, 11:25 ET

WEST PALM BEACH, Florida, 9. června 2026 /PRNewswire/ -- Organizace Global Healthcare Accreditation (GHA) s potěšením oznamuje, že nemocnice Uni Hospital se sídlem v bulharském městě Panagjurište úspěšně obnovila svou akreditaci GHA pro služby v oblasti zdravotního cestovního ruchu v souladu se standardem GHA 5.2. Získání druhého akreditačního cyklu odráží trvalé odhodlání nemocnice Uni Hospital poskytovat bezpečnou, na pacienta zaměřenou a mezinárodně sjednocenou péči pacientům cestujícím z celého Bulharska i ze sousedních zemí. Nemocnice zároveň posiluje svou pozici jako jedno z předních center pro pokročilou lékařskou péči v regionu.

„V nemocnici Uni Hospital bylo odjakživa naším posláním poskytovat pacientům špičkovou lékařskou péči, přístup k inovativním technologiím i podporu a soucit, a to vše pod jednou střechou," uvedla Rumyana Valkova, generální ředitelka Uni Hospital. „Obnovení akreditace Global Healthcare Accreditation odráží náš trvalý závazek k excelentní mezinárodní péči o pacienty a neustálému zlepšování v celé naší organizaci. Proces GHA nám poskytl cenné poznatky, které nám pomohly dále posílit koordinaci, komunikaci a celkovou zkušenost pacientů, kteří do naší nemocnice cestují z celého Bulharska i širšího regionu."

„Uni Hospital ukazuje, jak lze díky solidním klinickým schopnostem, pokročilým technologiím a důrazu na pacientovu zkušenost budovat důvěru u pacientů i partnerů doma i v zahraničí," uvedla Renée-Marie Stephano, generální ředitelka organizace Global Healthcare Accreditation. „Prostřednictvím akreditace GHA prokázala Uni Hospital, že splňuje mezinárodně uznávané standardy pro služby v oblasti zdravotního cestovního ruchu, čímž posílila svou viditelnost, konkurenceschopnost a připravenost podporovat mezinárodní růst. Kromě akreditace poskytuje GHA také srovnávací analýzy a praktické pokyny, které organizacím pomáhají přizpůsobit se měnícím se očekáváním trhu a posílit dlouhodobou výkonnost v oblasti služeb pro mezinárodní pacienty."

Vzhledem k tomu, že poptávka po kvalitní a dostupné zdravotní péči ve východní Evropě neustále roste, stala se nemocnice Uni Hospital důvěryhodným místem pro pacienty, kteří hledají špičkovou onkologickou péči, robotickou chirurgii, kardiovaskulární péči, ortopedii, neurochirurgii a další specializované služby. Tato akreditace je uznáním závazku nemocnice poskytovat zahraničním pacientům koordinovanou, kulturně citlivou a vysoce kvalitní péči po celou dobu pobytu.

Nemocnice Uni Hospital je považována za jednu z nejmodernějších soukromých nemocnic v Bulharsku s širokým spektrem oborů a za jednu z největších investic do soukromého zdravotnictví v zemi za posledních více než 30 let. Nemocnice, jejíž posláním je „Vše pro vaše zdraví pod jednou střechou", spojuje moderní infrastrukturu, špičkovou diagnostiku, inovativní léčebné technologie a vysoce specializované lékařské znalosti, aby mohla poskytovat služby jak domácím, tak zahraničním pacientům.

Nemocnice se rovněž díky využívání robotického systému VERSIUS s podporou umělé inteligence etablovala jako regionální lídr v oblasti robotické chirurgie a zároveň nadále rozšiřuje specializované služby v oblastech cévní chirurgie, neurochirurgie, kardiologie, ortopedie a traumatologie, plastické a rekonstrukční chirurgie, urologie, nefrologie a dialýzy, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, rehabilitace, pediatrie a urgentní medicíny.

Globální akreditace zdravotnických služeb v oblasti zdravotního cestovního ruchu hodnotí celý průběh péče o zahraničního pacienta včetně komunikace před příjezdem, informování pacienta, koordinace péče, kulturních kompetencí, poskytování klinické péče, plánování propuštění a následné péče po léčbě. Akreditace rovněž posuzuje klíčové provozní oblasti, jako jsou strategie, komunikace, finanční transparentnost, řízení rizik a sledování kvality. Splněním těchto standardů prokazují zdravotnické organizace svou připravenost poskytovat služby zahraničním pacientům a zároveň posilují důvěru u partnerů, kteří pacienty na danou nemocnici odkazují, u pojišťoven i u pacientů.

V rámci akreditačního procesu prošla nemocnice Uni Hospital komplexním hodnocením svých služeb pro zahraniční pacienty, pracovních postupů, komunikačních postupů, systémů podpory pacientů a procesů řízení kvality. Akreditace potvrzuje, že nemocnice disponuje provozní disciplínou a systémy nezbytnými k podpoře dalšího rozvoje služeb pro zahraniční pacienty a zároveň zachovává vysoké standardy bezpečnosti a spokojenosti pacientů.

Pro vedoucí pracovníky ve zdravotnictví v Bulharsku i v celé východní Evropě je úspěch nemocnice Uni Hospital příkladem toho, jak mohou mezinárodně sjednocené standardy, osvědčené postupy v oblasti péče o pacienty a provozní dokonalost podpořit udržitelný růst, posílit konkurenceschopnost a vybudovat dlouhodobou důvěru v mezinárodní zdravotnické služby.

Více informací o nemocnici Uni Hospital naleznete na stránce:
www.unihospitalbg.bg

O společnosti Global Healthcare Accreditation

Global Healthcare Accreditation (GHA) je mezinárodně uznávaná organizace, která se zaměřuje na zlepšování kvality, bezpečnosti a spokojenosti pacientů v oblasti zdravotního cestovního ruchu. Prostřednictvím akreditací, certifikací, školení a poradenských služeb pomáhá GHA zdravotnickým organizacím posilovat programy pro zahraniční pacienty, přizpůsobovat se osvědčeným postupům na celosvětové úrovni a budovat důvěru u pacientů, plátců a partnerů po celém světě.

Více informací naleznete na stránce:
www.GlobalHealthcareAccreditation.com

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