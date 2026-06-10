Uni Hospital úspešne obnovuje globálnu akreditáciu v oblasti zdravotnej starostlivosti, čím posilňuje pozíciu Bulharska v oblasti medzinárodných služieb pre pacientov
News provided byGlobal Healthcare Accreditation
Jun 10, 2026, 06:30 ET
WEST PALM BEACH, Fla., 10. júna 2026 /PRNewswire/ -- Global Healthcare Accreditation (GHA) s potešením oznamuje, že Uni Hospital so sídlom v Panagiurište v Bulharsku úspešne obnovila svoju akreditáciu GHA pre služby v oblasti zdravotného turizmu podľa štandardov GHA 5.2. Dosiahnutie druhého akreditačného cyklu odráža trvalý záväzok Uni Hospital poskytovať bezpečnú, na pacienta zameranú a medzinárodne zosúladenú starostlivosť pacientom cestujúcim z celého Bulharska a susedných krajín a zároveň posilňuje jej pozíciu jedného z popredných centier pre pokročilú lekársku starostlivosť v regióne.
„V nemocnici Uni Hospital bolo naším poslaním vždy poskytovať pacientom prístup k pokročilej lekárskej starostlivosti, inovatívnym technológiám a ľudskému prístupu a podpore pod jednou strechou," povedala pani Rumyana Valkova, generálna riaditeľka nemocnice Uni Hospital. „Obnovenie našej globálnej akreditácie v oblasti zdravotnej starostlivosti odráža náš trvalý záväzok k excelentnosti v medzinárodnej starostlivosti o pacientov a neustálemu zlepšovaniu v celej našej organizácii. Proces GHA nám poskytol cenné poznatky, ktoré nám pomohli ďalej posilniť koordináciu, komunikáciu a celkovú skúsenosť pacientov cestujúcich do našej nemocnice z celého Bulharska a širšieho regiónu."
„Nemocnica Uni Hospital je ukážkou toho, ako sa silné klinické kapacity, pokročilé technológie a orientácia na celkový zážitok a komfort pacientov môžu spojiť a vybudovať dôveru u pacientov a partnerov až za hranicami," povedala Renée-Marie Stephanová, generálna riaditeľka spoločnosti Global Healthcare Accreditation. „Prostredníctvom akreditácie GHA preukázala nemocnica Uni Hospital, že spĺňa medzinárodne uznávané štandardy pre služby v oblasti zdravotného turizmu, čím posilnila svoju viditeľnosť, konkurencieschopnosť a pripravenosť podporovať medzinárodný rast. Okrem akreditácie poskytuje GHA porovnávacie poznatky a praktické usmernenia, ktoré pomáhajú organizáciám zosúladiť sa s vyvíjajúcimi sa očakávaniami trhu a posilniť dlhodobú výkonnosť v oblasti medzinárodných služieb pre pacientov."
Keďže dopyt po kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti v celej východnej Európe neustále rastie, Uni Hospital sa stala dôveryhodnou destináciou pre pacientov, ktorí hľadajú pokročilú onkológiu, robotickú chirurgiu, kardiovaskulárnu starostlivosť, ortopédiu, neurochirurgiu a ďalšie špecializované služby. Akreditácia uznáva záväzok nemocnice poskytovať koordinované, kultúrne kompetentné a vysokokvalitné služby počas celého procesu starostlivosti o medzinárodného pacienta.
Uni Hospital je uznávaná ako jedna z najmodernejších multidisciplinárnych súkromných nemocníc v Bulharsku a jedna z najväčších súkromných investícií do zdravotnej starostlivosti v krajine za viac ako 30 rokov. Nemocnica, ktorá pôsobí v rámci poslania „Všetko pre vaše zdravie pod jednou strechou", kombinuje modernú infraštruktúru, pokročilú diagnostiku, inovatívne liečebné technológie a vysoko špecializované lekárske znalosti, aby slúžila domácim aj medzinárodným pacientom.
Nemocnica sa tiež etablovala ako regionálny líder v robotickej chirurgii vďaka využívaniu robotického systému VERSIUS s podporou umelej inteligencie a zároveň naďalej rozširuje špecializované služby v oblasti cievnej chirurgie, neurochirurgie, kardiológie, ortopédie a traumatológie, plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, urológie, nefrológie a dialýzy, gastroenterológie, gynekológie a pôrodníctva, rehabilitácie, pediatrie a urgentnej medicíny.
Globálna akreditácia zdravotnej starostlivosti pre služby v oblasti zdravotného turizmu hodnotí celú starostlivosť o medzinárodného pacienta vrátane komunikácie pred príchodom, osvety pacientov, koordinácie starostlivosti, kultúrnej kompetencie, poskytovania klinickej starostlivosti, plánovania prepustenia a následného sledovania po liečbe. Akreditácia tiež hodnotí kľúčové operačné oblasti, ako je stratégia, komunikácia, finančná transparentnosť, riadenie rizík a monitorovanie kvality. Splnením týchto štandardov zdravotnícke organizácie preukazujú svoju pripravenosť poskytovať služby medzinárodným pacientom a zároveň posilňujú dôveru u odporúčajúcich partnerov, poisťovní a pacientov.
V rámci akreditačného procesu prešla Uni Hospital komplexným hodnotením svojich služieb pre medzinárodných pacientov, pracovných postupov, komunikačných postupov, systémov podpory pacientov a procesov riadenia kvality. Akreditácia potvrdzuje, že nemocnica má prevádzkovú disciplínu a systémy potrebné na podporu neustáleho rastu v oblasti služieb pre medzinárodných pacientov a zároveň zachováva vysoké štandardy bezpečnosti a spokojnosti pacientov.
Pre lídrov v oblasti zdravotnej starostlivosti v Bulharsku a v celej východnej Európe úspech Uni Hospital demonštruje, ako medzinárodne zosúladené štandardy, postupy výrazne orientované na skúsenosti pacientov a prevádzková excelentnosť môžu podporiť udržateľný rast, posilniť konkurencieschopnosť a vybudovať dlhodobú dôveru v medzinárodné služby zdravotnej starostlivosti.
Viac informácií o nemocnici Uni Hospital nájdete na adrese:
www.unihospitalbg.bg
O Global Healthcare Accreditation
Global Healthcare Accreditation je medzinárodne uznávaná organizácia zameraná na zlepšenie kvality, bezpečnosti a skúseností pacientov so zdravotným turizmom. Prostredníctvom akreditácie, certifikácie, školení a poradenských služieb pomáha GHA zdravotníckym organizáciám posilňovať medzinárodné programy pre pacientov, zosúladiť sa s najlepšími globálnymi postupmi a budovať dôveru u pacientov, platcov a partnerov na celom svete.
Viac informácií nájdete na stránke:
www.GlobalHealthcareAccreditation.com
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