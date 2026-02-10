« Voir la stabilité » : Vernal lance le bureau debout Core3 et publie les données de performance dans un « rapport de test ».

LAS VEGAS, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- L'exagération des spécifications et des paramètres étant l'apanage du marché des bureaux debout, Vernal se lance dans une démarche audacieuse : la transparence totale. Aujourd'hui, la marque conteste ce statu quo en lançant le Vernal Core3, accompagné de son « rapport d'essai ».

Vernal Core3 Standing Desk

Sous le thème de la campagne « Voir la stabilité », Vernal met l'accent sur les performances mesurables plutôt que sur les valeurs maximales théoriques. Le principe directeur de la marque, « Nous publions ce que nous testons », promet une transparence totale sur ce qui a été testé et mesuré. Pour tenir cet engagement, les paramètres de performance critiques du Core3 ont été rigoureusement vérifiés par des organismes tiers indépendants, notamment SGS, TÜV Rheinland et UL. Ces résultats sont accessibles au public dans le rapport d'essai, qui accompagne le produit.

Dans le rapport de test, Vernal valide trois expériences fondamentales de bureau debout, afin de tenir la promesse de sa marque, à savoir la « tranquillité d'esprit » :

1. Une stabilité étayée par des données : les vibrations du bureau perturbent la concentration cognitive. Alors que de nombreuses marques s'appuient sur des visuels marketing pour promouvoir la stabilité, Vernal a choisi de publier directement dans le rapport les données relatives au battement axial mesuré à une hauteur cruciale en position debout de 128 cm. Il est prouvé que le Core3 conserve une structure rigide même à cette hauteur, pour ne plus être distrait et faciliter le travail quotidien des utilisateurs.

2. Capacité de charge réelle sans perte de vitesse : Vernal a choisi d'indiquer une capacité de charge nominale de 160 kg, ce qui garantit des performances réelles, plutôt que de mettre en avant la capacité de charge statique maximale. Les tests confirment que même à pleine charge, le bureau maintient une vitesse de levage constante et un fonctionnement silencieux inférieur à 50 dB, garantissant des transitions en douceur.

3. Des dossiers de sécurité qui ne cachent rien : dans un souci constant de transparence, Vernal a testé le système anti-collision sur plusieurs types d'objets. Le rapport de test enregistre les taux de réussite du déclenchement du mécanisme de rebond lorsqu'il rencontre une résistance de la part de divers obstacles, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre la véritable fiabilité du bureau en matière de sécurité.

« Vernal privilégie l'honnêteté à la concurrence du marché. Les consommateurs méritent de savoir exactement à quoi ressemble le bureau debout qu'ils ramènent chez eux », a déclaré un porte-parole de Vernal sur le site . « Par le biais du rapport de test, Vernal souhaite montrer que le Core3 est conçu pour votre tranquillité d'esprit ».

Le Vernal Core3 et le rapport de test complet sont disponibles dès aujourd'hui à l'adresse suivante : vernalspace.com.

A propos de Vernal : Vernal est une marque d'espaces de travail conçus pour la vie à la maison, dédiée à l'amélioration de l'expérience du bureau à domicile, offrant stabilité, tranquillité d'esprit et durabilité pour une utilisation à long terme.

