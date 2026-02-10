„See the Stability": Vernal bringt Core3 höhenverstellbaren Schreibtisch mit öffentlichen „Testbericht"-Leistungsdaten auf den Markt

LAS VEGAS, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem stark umkämpften Markt für höhenverstellbare Schreibtische, auf dem aufgeblasene Leistungsdaten an der Tagesordnung sind, setzt Vernal mutig und bewusst auf Transparenz und Vergleichbarkeit. Heute stellt die Marke die Situation auf dem Markt auf den Kopf: mit der Einführung des Vernal Core3, begleitet von dem „Testbericht".

Vernal Core3 Standing Desk

Unter der Kampagnenüberschrift „See the Stability" verlagert Vernal den Schwerpunkt von theoretischen Höchstwerten auf messbare Leistungen. Das Leitmotiv der Marke „We publish what we test", verspricht absolute Transparenz darüber, was getestet wurde und wie es gemessen wurde. Um dieses Engagement zu bestätigen, wurden die kritischen Leistungskennzahlen des Core3 von unabhängigen Organisationen wie SGS, TÜV Rheinland und UL strengstens überprüft. Die Ergebnisse sind im Testbericht, der zusammen mit dem Produkt auf den Markt gebracht wird, öffentlich zugänglich.

Im Testbericht validiert Vernal drei zentrale Erfahrungen mit höhenverstellbaren Schreibtischen, um seinem Markenversprechen „Peace of Mind" gerecht zu werden:

1. Durch Daten gestützte Stabilität: Ein wackelnder Schreibtisch stört die Konzentration. Während viele Marken ihre Stabilität vor allem visuell inszenieren, veröffentlicht Vernal die gemessenen Stabilitätswerte (konkret: die seitliche Auslenkung (Stabilitätsabweichung) bei einer Stehhöhe von 128 cm) transparent im Bericht. Es hat sich gezeigt, dass der Core3 auch bei dieser Höhe seine Stabileität beibehält, die Auslenkungen minimiert und Benutzerinnen und Benutzer bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt.

2. Echte Hubkraft ohne Geschwindigkeitsverlust: Vernal hat sich dafür entschieden, eine Nenntragfähigkeit von 160 kg anzugeben und somit die Leistung, die in der Praxis garantiert wird, anstatt die maximale statische Tragfähigkeit zu bewerben. Tests bestätigen, dass der Schreibtisch auch unter Volllast eine konstante Hubgeschwindigkeit beibehält, flüsterleise unter 50 dB arbeitet und sanfte Übergänge gewährleistet.

3. Transparente Sicherheitsdaten: Um die Transparenz zu gewährleisten, hat Vernal das Antikollisionssystem mit verschiedenen Objekttypen getestet. Der Testbericht zeichnet die Erfolgsquoten beim Auslösen des Rückprallmechanismus auf, wenn dieser auf Widerstand durch verschiedene Hindernisse stößt, so dass Benutzerinnen und Benutzer die tatsächliche Sicherheit und Zuverlässigkeit des Tisches kennen.

„Vernal stellt Ehrlichkeit über den Wettbewerb. Verbraucherinnen und Verbraucher verdienen es, genau zu wissen, wie der höhenverstellbare Schreibtisch, den sie mit nach Hause nehmen, wirklich beschaffen ist", so ein Sprecher von Vernal. „Mit dem Testbericht möchte Vernal zeigen, dass der Core3 für Ihren Seelenfrieden gebaut ist – For your peace of mind".

Der Vernal Core3 und der vollständige Testbericht sind ab heute unter vernalspace.com erhältlich.

Informationen zu Vernal: Vernal ist eine Marke für Homeoffice-Arbeitsplätze, die das Arbeiten zu Hause nachhaltig verbessert – mit Fokus auf Stabilität, Verlässlichkeit und Langlebigkeit.

