« Yes » pour plus, chaque jour - Le groupe Enoc, soutenu par la plateforme de gestion de la fidélité Comarch, présente un nouveau programme de récompenses unique et passionnant aux EAU

CRACOVIE, Pologne, 17 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Emirates National Oil Company a été créée en 1993 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Un acteur mondial intégré de premier plan dans le secteur du pétrole et du gaz, opérant dans l'ensemble du secteur de l'énergie avec Comarch, qui depuis près de 30 ans fournit des services informatiques de pointe pour le pétrole et le gaz, la vente au détail, la banque, les télécommunications, les soins de santé et l'IdO. Ensemble, les deux géants dans leurs domaines respectifs sont fiers de présenter le programme de récompense « Yes ».

Dans le but d'apporter une valeur ajoutée aux clients en utilisant l'innovation et la technologie, Enoc, soutenue par CLM, a lancé avec succès le programme « Yes ». Le 1er novembre 2020, Enoc et les partenaires participants dans des domaines tels que le commerce de détail (Zoom), la restauration (Popeyes, Paavos, Pronto), les services (Autopro, Prowash, Tasjeel) permettront de gagner et d'échanger instantanément des points au sein du réseau Yes (plus de 50 partenaires) et de bénéficier de réductions dans les domaines de la santé et du bien-être, de la restauration et des escapades.

Le système de classe mondiale est Comarch Loyalty Management, avec Comarch Business Intelligence qui consiste en un panneau d'administration complet configurable, un portail web et une application mobile pour les membres, permettant un suivi et une optimisation avancés du programme. Le CLM est hébergé aux EAU dans le centre de données Comarch.

Les opérations d'Enoc sont soutenues par le centre mondial d'opérations réseau de Comarch et par une équipe basée à Dubaï, qui offre des services de conseil aidant Enoc à développer ses programmes, sa stratégie et son soutien opérationnel quotidien.

Son Excellence Saif Humaid Al Falasi, PDG du groupe ENOC : « Offrir à nos clients les meilleurs services de leur catégorie est au cœur de notre action, car nous continuons à diversifier nos offres pour offrir une meilleure expérience de carburant et de vente au détail. Nous sommes heureux de lancer un programme qui récompense les clients pour leurs déplacements quotidiens ».

Suryaveer Singh, chef de la loyauté, Enoc : « L'objectif était de créer un écosystème inclusif qui aiderait le client à économiser et à bénéficier de tous les aspects de la vie quotidienne. Avec l'aide de Comarch, l'équipe de fidélisation d'Enoc a pu créer un programme de fidélisation pratique, composé de partenaires collaborateurs dans tout le Moyen-Orient, récompensant chaque client pour son ravitaillement en carburant ou son expérience d'achat. L'application Yes est accessible et intuitive, et mène vers des récompenses passionnantes et instantanées. »

Adrian Michalik, directeur des ventes, Comarch : « En tant que fournisseur mondial de logiciels de gestion de la fidélisation à la pointe de la technologie, Comarch a soutenu Enoc dans la création du premier programme de fidélisation de ce type au Moyen-Orient, qui relie la vente de carburant au détail, les essais de voitures, l'immatriculation et les besoins automobiles aux épiceries et à la restauration Nous avons été récompensés à de nombreuses reprises pour la qualité de nos systèmes et services informatiques (par exemple, en remportant le prix de la meilleure innovation en matière de fidélisation lors de la conférence Loyalty & Awards 2020 de cette année, le prix du meilleur fournisseur de technologies de fidélisation 2020 lors des South African Loyalty Awards) et nous sommes très fiers de travailler avec Enoc. »

Wojciech Kempny, consultant principal en affaires, Comarch : Ce fut un privilège de soutenir l'ENOC avec notre approche de bout en bout du programme de fidélisation, depuis la création du concept commercial jusqu'au déploiement réussi du CLM. En nous concentrant sur l'expérience client, nous continuerons à soutenir et à améliorer le programme YES.

Découvrez comment cela fonctionne : https://www.youtube.com/watch?v=kp9gFYT3l90

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1139881/Comarch_Logo.jpg

SOURCE Comarch S.A.