Diga "Yes" a mais todos os dias - O Grupo Enoc, com o suporte da plataforma Comarch Loyalty Management (CLM), apresenta um novo programa de recompensas interessante e exclusivo nos Emirados Árabes

CRACÓVIA, Polônia, 17 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Emirates National Oil Company foi fundada em 1993 em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Um parceiro integrado líder global de petróleo e gás, operando em todo o setor de energia ao lado da Comarch, que, por quase 30 anos, tem oferecido serviços progressivos de TI relacionados a petróleo e gás, varejo, bancos, telecomunicações, saúde e IoT. Juntos, os dois gigantes em seus campos de atuação apresentam com orgulho o programa de recompensa "Yes".

Com o objetivo de agregar valor aos clientes usando inovação e tecnologia, a Enoc, apoiada pela CLM, lançou com sucesso o programa "Yes". Em 1º de novembro de 2020, a Enoc, juntamente com os parceiros participantes em varejo (Zoom), alimentação (Popeyes, Paavos, Pronto), serviços (Autopro, Prowash, Tasjeel), permite obter e resgatar pontos instantaneamente na rede Yes (mais de 50 parceiros) e beneficiar-se de descontos em saúde e bem-estar, restaurantes e roteiros de férias.

O sistema de classe mundial é o Comarch Loyalty Management, junto com o Comarch Business Intelligence que, em um abrangente painel administrativo configurável, portal da web e aplicativo móvel para membros, permite o monitoramento e a otimização avançados do programa. O CLM está hospedado nos Emirados Árabes Unidos no Comarch Data Center.

As operações da Enoc são suportadas pelo Network Operations Centre global da Comarch e uma equipe sediada em Dubai, oferecendo serviços de consultoria que ajudam a Enoc no desenvolvimento de programas, estratégia e suporte de operações diárias.

Sua Excelência, Saif Humaid Al Falasi, CEO do Grupo ENOC disse:"Oferecer aos nossos clientes os melhores serviços da categoria é o foco do que fazemos, à medida que continuamos a diversificar nossas ofertas de melhor experiência em combustível e varejo. Estamos entusiasmados em lançar um programa que recompensa os clientes por suas jornadas diárias."

Suryaveer Singh, Head of Fidelity da Enoc afirmou: "O objetivo foi criar um ecossistema inclusivo que ajudasse o cliente a economizar e beneficiar-se em todos os aspectos da vida cotidiana. Com a assistência da Comarch, a equipe de fidelidade da Enoc foi capaz de criar um programa de fidelidade conveniente de parceiros colaboradores em todo o Oriente Médio recompensando todos os clientes em reabastecimento de combustível ou experiência de compra. O aplicativo Yes é acessível e fácil de navegar para obter recompensas emocionantes e instantâneas."

Adrian Michalik, Sales Director, Comarch disse: "Como um fornecedor global de moderno software de gestão de fidelidade, a Comarch apoiou a Enoc com a criação do primeiro programa de fidelidade no Oriente Médio conectando varejo de combustível, testes de veículo, licenciamento e necessidades automotivas a mercearias e fornecimento de bebidas e alimentação. Tendo sido reconhecidos várias vezes por fornecer sistemas e serviços de TI de alta qualidade (por exemplo, recebendo os prêmios de MELHOR INOVAÇÃO EM LEALDADE, na conferência Loyalty & Awards 2020 deste ano e MELHOR FORNECEDOR DE TECNOLOGIA DE LOYALTY 2020 no South African Loyalty Awards), estamos muito orgulhosos de trabalhar com a Enoc."

Wojciech Kempny, Senior Business Consultant, Comarch disse: Foi um privilégio apoiar a ENOC com nosso Programa Fidelidade de ponta a ponta, desde a criação do conceito de negócio até a bem-sucedida implementação do CLM. Mantendo o foco na ótima experiência do cliente, continuaremos a dar suporte e melhorar o programa YES.

Para saber como o programa funciona, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kp9gFYT3l90

