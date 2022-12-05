Компания YuanTech Solar получила сертификаты IEC 61215 и IEC 61730 от TÜV SÜD

ШАНХАЙ, 6 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания YuanTech Solar, новый производитель на китайском рынке фотоэлектрических элементов, получила сертификаты IEC 61215 и IEC 61730 от TÜV SÜD, авторитетного международного независимого органа по испытаниям и сертификации. Это означает, что фотоэлектрические модули серии TOPCon/PERC, выпускаемые компанией YuanTech Solar, прошли все испытания, предусмотренные согласно стандарту IEC 61215 по мощности фотоэлектрических модулей и согласно стандарту IEC 61730 по безопасности, и YuanTech Solar теперь обладает необходимыми знаками отличия для вывода своей продукции на международные рынки.

YuanTech Solar Receives IEC Certification from TÜV SÜD

Будучи новым ориентированным на рынок брендом фотоэлектрических элементов, компания YuanTech Solar выбрала в качестве своей основной технологии новое поколение TOPCon n-типа. С момента ввода в эксплуатацию своего первого завода мощностью 3 ГВт компания разработала модули из 54 ячеек, пригодные для использования в жилых помещениях, и модули из 72 ячеек для крыш промышленно-коммерческих помещений и коммунальных проектов. Модули TOPCon на основе пластин M10 с использованием передовых модульных технологий, включая многолинейную, половинчатую, неразрушающую резку и интеллектуальное соединение, обладают выдающимися преимуществами в плане эффективности, деградации, температурного коэффициента и LCOE, обеспечивая при этом надлежащую защиту от воздействия экстремальных условий, таких как соляной туман, песок, пыль и аммиак. Мощность модулей варьируется от 400 до 575 Вт, а КПК достигает 22,3%. Модули поставляются с 30-летней гарантией на линейную мощность, с деградацией менее 1% за первый год и годовой деградацией менее 0,4%.

Генеральный директор компании YuanTech Solar г-н Се Цзянь (Xie Jian) заявил, что в конкурентной фотоэлектрической отрасли признание со стороны авторитетного стороннего сертификационного органа на начальном этапе является большим стимулом для развития компании. В перспективе компания продолжит придерживаться своего рыночно-ориентированного подхода и ускорит внедрение новых технологий для массового производства, чтобы и дальше поставлять клиентам высокопроизводительные и высоконадежные модули, отвечающие ожиданиям рынка.

Информация о компании YuanTech Solar

YuanTech Solar — технологическая компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании фотоэлектрических элементов TOPCon n-типа нового поколения. Компания была основана в январе 2022 года и планирует инвестировать 1,5 млрд юаней (около 214 млн долл. США) в строительство завода по производству фотоэлектрических модулей мощностью 5 ГВт в Чжучжоу, провинция Аньхой. Компания стремится стать поставщиком продукции для экологически чистой энергии мирового класса, придерживаясь рыночного подхода и используя технологические инновации в качестве своей движущей силы в стремлении ускорить переход к экологически чистой, низкоуглеродной, безопасной и эффективной энергетике.

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