Компания YuanTech Solar получила сертификаты IEC 61215 и IEC 61730 от TÜV SÜD
Dec 05, 2022, 21:39 ET
ШАНХАЙ, 6 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания YuanTech Solar, новый производитель на китайском рынке фотоэлектрических элементов, получила сертификаты IEC 61215 и IEC 61730 от TÜV SÜD, авторитетного международного независимого органа по испытаниям и сертификации. Это означает, что фотоэлектрические модули серии TOPCon/PERC, выпускаемые компанией YuanTech Solar, прошли все испытания, предусмотренные согласно стандарту IEC 61215 по мощности фотоэлектрических модулей и согласно стандарту IEC 61730 по безопасности, и YuanTech Solar теперь обладает необходимыми знаками отличия для вывода своей продукции на международные рынки.
Будучи новым ориентированным на рынок брендом фотоэлектрических элементов, компания YuanTech Solar выбрала в качестве своей основной технологии новое поколение TOPCon n-типа. С момента ввода в эксплуатацию своего первого завода мощностью 3 ГВт компания разработала модули из 54 ячеек, пригодные для использования в жилых помещениях, и модули из 72 ячеек для крыш промышленно-коммерческих помещений и коммунальных проектов. Модули TOPCon на основе пластин M10 с использованием передовых модульных технологий, включая многолинейную, половинчатую, неразрушающую резку и интеллектуальное соединение, обладают выдающимися преимуществами в плане эффективности, деградации, температурного коэффициента и LCOE, обеспечивая при этом надлежащую защиту от воздействия экстремальных условий, таких как соляной туман, песок, пыль и аммиак. Мощность модулей варьируется от 400 до 575 Вт, а КПК достигает 22,3%. Модули поставляются с 30-летней гарантией на линейную мощность, с деградацией менее 1% за первый год и годовой деградацией менее 0,4%.
Генеральный директор компании YuanTech Solar г-н Се Цзянь (Xie Jian) заявил, что в конкурентной фотоэлектрической отрасли признание со стороны авторитетного стороннего сертификационного органа на начальном этапе является большим стимулом для развития компании. В перспективе компания продолжит придерживаться своего рыночно-ориентированного подхода и ускорит внедрение новых технологий для массового производства, чтобы и дальше поставлять клиентам высокопроизводительные и высоконадежные модули, отвечающие ожиданиям рынка.
Информация о компании YuanTech Solar
YuanTech Solar — технологическая компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании фотоэлектрических элементов TOPCon n-типа нового поколения. Компания была основана в январе 2022 года и планирует инвестировать 1,5 млрд юаней (около 214 млн долл. США) в строительство завода по производству фотоэлектрических модулей мощностью 5 ГВт в Чжучжоу, провинция Аньхой. Компания стремится стать поставщиком продукции для экологически чистой энергии мирового класса, придерживаясь рыночного подхода и используя технологические инновации в качестве своей движущей силы в стремлении ускорить переход к экологически чистой, низкоуглеродной, безопасной и эффективной энергетике.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1961423/1.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1961424/YT_logo_Logo.jpg
SOURCE YuanTech Solar Co., Ltd.
Share this article