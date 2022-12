SHANGHAI, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- YuanTech Solar, un nouveau fabricant de systèmes photovoltaïques en Chine, a reçu les certificats IEC 61215 et IEC 61730 de TÜV SÜD, un organisme mondial de test et de certification tiers faisant autorité. Cela signifie que les modules photovoltaïques de la série TOPCon/PERC produits par YuanTech Solar ont passé tous les tests requis par la norme IEC 61215 relative à la performance des modules photovoltaïques et la norme IEC 61730 relative à la sécurité des modules photovoltaïques. YuanTech Solar dispose désormais des références nécessaires pour que ses produits puissent pénétrer les marchés internationaux.

En tant que nouvelle marque de produits photovoltaïques orientée vers le marché, YuanTech Solar a choisi la nouvelle génération de TOPCon de type N comme technologie principale. Depuis la mise en service de sa première installation de 3 GW, la société a mis au point des modules de 54 cellules adaptés à un usage résidentiel et des modules de 72 cellules pour les toits commerciaux et industriels et les services publics. La série de modules TOPCon basés sur la plaquette M10, avec l'adoption de technologies de pointe pour les modules, notamment le multi-Busbar, la demi-cellule, la découpe non destructive et le soudage intelligent, présente des avantages exceptionnels en termes d'efficacité, de dégradation, de coefficient de température et de LCOE, tout en offrant une protection adéquate contre les impacts de conditions extrêmes telles que le brouillard salin, le sable, la poussière et l'ammoniac. La puissance des modules varie de 400 à 575 W, avec un rendement de module allant jusqu'à 22,3 %. Les modules bénéficient d'une garantie de 30 ans sur la puissance linéaire, avec une dégradation de moins de 1 % la première année et de moins de 0,4 % par an.

Le PDG de YuanTech Solar, M. Xie Jian, a déclaré que, dans le secteur hautement concurrentiel de l'énergie photovoltaïque, le fait d'être reconnu par un organisme de certification tiers faisant autorité dès la phase de démarrage constitue un formidable coup de pouce au développement de l'entreprise. À l'avenir, l'entreprise continuera d'adhérer à son approche orientée vers le marché et d'accélérer l'adoption de nouvelles technologies pour la production de masse, dans le but de continuer à fournir aux clients des modules performants et très fiables qui répondent aux attentes du marché.

À propos de YuanTech Solar

YuanTech Solar est une société technologique axée sur la recherche et le développement, la fabrication, la vente et les services de produits photovoltaïques TOPCon de type N de nouvelle génération. La société a été créée en janvier 2022 et prévoit d'investir 1,5 milliard de yuans (environ 214 millions de dollars américains) pour construire une usine de production de modules photovoltaïques de 5 GW à Chuzhou, dans la province d'Anhui. La société s'engage à devenir un fournisseur d'énergie propre de classe mondiale, en adhérant à une approche orientée vers le marché et en prenant l'innovation technologique comme force motrice, dans le but de stimuler la transformation vers une énergie propre, à faible teneur en carbone, sûre et efficace.

