XANGAI, 6 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- YuanTech Solar, um novo fabricante fotovoltaico na China, recebeu os certificados IEC 61215 e IEC 61730 da TÜV SÜD, um confiável órgão global de testes e certificação terceirizado. Com isso, a série TOPCon/PERC de módulos fotovoltaicos produzidos pela YuanTech Solar passou em todos os testes exigidos pelo padrão IEC 61215 para desempenho de módulos fotovoltaicos, e pelo padrão IEC 61730 para segurança de módulos fotovoltaicos. Agora, YuanTech Solar possui as credenciais necessárias para que seus produtos entrem nos mercados internacionais.

YuanTech Solar recebe certificação IEC da TÜV SÜD (PRNewsfoto/YuanTech Solar Co., Ltd.)

Como uma nova marca fotovoltaica para o mercado, a YuanTech Solar selecionou a nova geração do N-type TOPCon como a principal tecnologia. Desde o início das operações de sua primeira instalação de 3 GW, a empresa desenvolveu módulos 54-cell apropriados para uso residencial e módulos 72-cell para telhados e serviços públicos em C&I. Com a adoção de tecnologias de módulos de ponta, incluindo multi-Busbar, meia célula, corte não destrutivo e soldagem inteligente, a série de módulos TOPCon com base em wafer M10 oferece vantagens excepcionais em eficiência, degradação, coeficiente de temperatura e LCOE, assim como proteção adequada contra os impactos de condições extremas, como névoa salina, areia, poeira e amônia. A potência do módulo varia de 400 W a 575 W, com eficiência do módulo de até 22,3%. Os módulos vêm com uma garantia de energia linear de 30 anos, com degradação no primeiro ano inferior a 1% e degradação anual inferior a 0,4%.

O CEO da YuanTech Solar, Sr. Xie Jian, disse que esse é um grande impulso na altamente competitiva indústria fotovoltaica para o desenvolvimento da empresa como um organismo de certificação terceirizado autorizado no estágio inicial. A longo prazo, a empresa irá continuar aderindo à sua abordagem orientada para o mercado e acelerar a adoção de novas tecnologias para produção em massa, com o objetivo de continuar oferecendo módulos altamente confiáveis de alto desempenho aos clientes, atendendo às expectativas do mercado.

Sobre a YuanTech Solar

A YuanTech Solar é uma empresa de tecnologia com foco em P&D, fabricação, vendas e serviços de produtos fotovoltaicos N-type TOPCon de nova geração. A empresa foi criada em janeiro de 2022, e planeja investir 1,5 bilhão de yuans (aproximadamente US$ 214 milhões) para construir uma instalação produtora de módulos fotovoltaicos de 5 GW em Chuzhou, província de Anhui. A empresa está empenhada em se tornar um provedor de energia limpa de classe mundial, aderindo a uma abordagem orientada para o mercado com a inovação tecnológica como força motriz, e em impulsionar a transformação em energia limpa, de baixo carbono, segura e eficiente.

