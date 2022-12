TÜV SÜD przyznaje spółce YuanTech Solar certyfikat IEC 61215 i IEC 61730

SZANGHAJ, 6 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- TÜV SÜD, uznany na świecie niezależny organ certyfikujący, przyznał spółce YuanTech Solar, nowemu chińskiemu producentowi z branży fotowoltaiki, certyfikat IEC 61215 i IEC 61730. Oznacza to, że wyprodukowane przez YuanTech Solar moduły fotowoltaiczne serii TOPCon/PERC pozytywnie przeszły wszystkie testy wymagane normą IEC 61215 dotyczącą wydajności modułów fotowoltaicznych oraz normą IEC 61730 odnoszącą się do bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych oraz że spółka YuanTech Solar posiada certyfikat umożliwiający jej wprowadzanie produktów na rynki międzynarodowe.

YuanTech Solar Receives IEC Certification from TÜV SÜD

Spółka YuanTech Solar, nowa marka na rynku fotowoltaiki, zdecydowała się na produkcję modułów fotowoltaicznych opartych na nowej generacji ogniwach TOPCon typu n. Od chwili przekazania do eksploatacji pierwszego obiektu o mocy 3 GW, spółka stworzyła moduły 54-ogniwowe przeznaczone do użytku w obiektach mieszkalnych oraz moduły 72-ogniwowe, które doskonale sprawdzają się w dachowych instalacjach solarnych montowanych w obiektach komercyjnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Seria modułów TOPCon, zbudowana na płytce fotowoltaicznej M10 oraz oparta na przełomowych technologiach modułowych, między innymi multi-Busbar, półogniwach, cięciu nieniszczącym i inteligentnym spawaniu, charakteryzuje się wyjątkową wydajnością, odpornością na degradację, wysokim temperaturowym współczynnikiem rezystancji i niskimi łącznymi uśrednionymi kosztami wytworzenia energii (LCOE), a jednocześnie gwarantuje odpowiednią ochronę przed negatywnymi skutkami ekstremalnych warunków atmosferycznych, między innymi mgły solnej, piasku, pyłu i amoniaku. Zakres mocy modułu wynosi od 400 W do 575 W, a wskaźnik wydajności nawet 22,3%. Moduły są dostarczane z 30-letnią gwarancją mocy liniowej zapewniającą również, że w 1. roku eksploatacji współczynnik degradacji wyniesie nie więcej niż 1%, a wskaźnik degradacji rocznej nie więcej niż 0,4%.

Dyrektor generalny spółki YuanTech Solar Xie Jian powiedział, że uzyskanie przez spółkę już na początku jej działalności certyfikatu wydanego przez uznany niezależny organ certyfikujący jest krokiem milowym w jej rozwoju, zwłaszcza wobec tak ogromnej konkurencji, jaka panuje w branży fotowoltaiki. W przyszłości spółka będzie kontynuowała realizację podejścia ukierunkowanego na rynek oraz dążyła do szybszego wdrożenia nowych technologii do produkcji masowej, by dostarczyć klientom wysoko wydajne i niezawodne moduły spełniające oczekiwania rynku.

YuanTech Solar

YuanTech Solar to spółka technologiczna prowadząca przede wszystkim działalność badawczo-rozwojową, produkcję, sprzedaż i serwis produktów fotowoltaicznych nowej generacji TOPCon typu n. Spółka, która powstała w styczniu 2022 r., planuje zainwestować 1,5 miliarda juanów (ok. 214 milionów USD) w budowę fabryki modułów fotowoltaicznych o mocy 5 GW w Chuzhou, w prowincji Anhui. Spółka zamierza stać się światowej klasy dostawcą ekologicznej energii dążącym do przyspieszenia tempa przejścia na czystą, niskoemisyjną, bezpieczną i wydajną energię dzięki przyjęciu w prowadzonej działalności podejścia ukierunkowanego na rynek oraz oparciu jej na innowacjach technologicznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1961423/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1961424/YT_logo_Logo.jpg

