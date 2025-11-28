1,48 GWh ! EVE Energy et Vimab BESS AB signent un protocole d'accord pour faire progresser la transition énergétique en Europe

WUHAN, Chine, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 19 novembre, lors du salon international de l'énergie et de l'environnement 2025 GENERA à Madrid, EVE Energy et l'intégrateur suédois de systèmes de stockage d'énergie Vimab BESS AB ont officiellement signé un protocole d'accord d'une durée de trois ans. Ce partenariat vise à promouvoir le déploiement de 1,48 GWh de projets de stockage d'énergie en Europe du Nord afin de soutenir la transition énergétique de l'Europe.

1,48 GWh Un partenariat pour faire avancer la transition énergétique

En tant que précurseur de la transition énergétique mondiale, la région nordique encourage l'adoption des énergies renouvelables en fixant des objectifs stricts en matière d'émissions de carbone. Cependant, l'intermittence de l'énergie éolienne et solaire, associée à l'augmentation des charges d'électrification, pose le double défi du "déséquilibre entre l'offre et la demande" et de la "volatilité des prix de l'électricité" au système électrique. Le stockage de l'énergie à grande échelle est devenu une solution clé.

Cette collaboration représente un alignement stratégique des besoins du marché et de l'expertise technique. Dans le cadre de cet accord, EVE Energy sera un fournisseur clé de Vimab BESS AB, fournissant des batteries de stockage d'énergie à haute performance, des solutions de système et l'assistance technique correspondante pour faciliter l'expansion des activités de stockage d'énergie de Vimab en Suède et dans toute l'Europe. Le premier lot de commandes a déjà été confirmé pour une livraison en décembre, ce qui démontre la confiance mutuelle et l'engagement des deux parties pour une mise en œuvre rapide.

Aleksandra Kostic, PDG de Vimab DOO, une filiale de Vimab BESS AB, a déclaré : "Le marché nordique du stockage de l'énergie entre maintenant dans une phase de développement diversifié et de création de valeur. La force technique et la capacité de livraison d'EVE Energy sont exactement ce dont nous avons besoin. Sur la base de notre collaboration antérieure, nous apprécions beaucoup leurs produits et services et nous nous réjouissons d'approfondir ce partenariat pour libérer le potentiel régional".

Jimmy Ye, directeur des ventes européennes pour le stockage de l'énergie chez EVE Energy, a commenté l'événement : "Vimab BESS AB apporte une capacité d'exécution de projet professionnelle et une vaste expérience opérationnelle. Ce partenariat est le résultat d'une coopération toujours plus approfondie et reflète notre engagement commun à exploiter des forces complémentaires pour faire progresser les objectifs de l'Europe en matière d'énergie verte. Nous nous réjouissons de renforcer encore les services localisés et de contribuer à la transition énergétique mondiale."

Renforcer notre présence en Europe grâce à l'excellence des produits et des services

La diversité des conditions climatiques et géographiques de l'Europe impose des exigences strictes en matière de stabilité des performances, d'adaptabilité environnementale et de fiabilité de la sécurité des systèmes de stockage d'énergie. Avec l'innovation au cœur de ses préoccupations, EVE Energy propose des produits à haute densité énergétique, d'une sécurité supérieure et d'une fiabilité éprouvée, dotés d'un BMS intelligent qui garantit un fonctionnement stable dans des conditions extrêmes. En outre, la société fournira à Vimab BESS AB une assistance de bout en bout, couvrant l'ensemble du processus, de la livraison du produit à l'exploitation et à la maintenance après l'installation.

EVE Energy accélère sa présence en Europe grâce à des partenariats stratégiques locaux. Soutenue par son bureau allemand, l'entreprise continue à renforcer ses équipes locales de vente, d'ingénierie et de service après-vente afin d'assurer une réponse rapide et des solutions complètes, basées sur des scénarios, pour les clients. Dans le cadre de cette stratégie de localisation, la collaboration avec Vimab BESS AB s'appuie sur les ressources des partenaires locaux pour répondre précisément aux besoins du marché européen.

À l'avenir, EVE Energy continuera à renforcer l'innovation en matière de produits et, grâce à son système de capacités "Global Manufacturing, Global Cooperation, Global Service", à collaborer avec davantage de partenaires pour faire progresser la transition énergétique mondiale grâce à des solutions de stockage de l'énergie efficaces, sûres et fiables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833927/EVE_Energy.jpg