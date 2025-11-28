1,48 GWh! EVE Energy und Vimab BESS AB unterzeichnen Absichtserklärung, um die Energiewende in Europa voranzutreiben

WUHAN, China, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 19. November unterzeichneten EVE Energy und der schwedische Energiespeichersystemintegrator Vimab BESS AB auf der 2025 GENERA Energy And Environment International Trade Fair in Madrid offiziell eine dreijährige Absichtserklärung (MoU). Ziel der Partnerschaft ist es, die Einführung von Energiespeicherprojekten mit einer Kapazität von 1,48 GWh in Nordeuropa zu fördern, um die Energiewende in Europa zu unterstützen.

1,48 GWh Partnerschaft soll Energiewende vorantreiben

Als Vorreiter bei der globalen Energiewende treibt die nordische Region die Einführung erneuerbarer Energien mit strengen Kohlenstoffemissionszielen voran. Die Unbeständigkeit von Wind- und Solarenergie in Verbindung mit der zunehmenden Elektrifizierung stellt das Stromsystem jedoch vor die doppelte Herausforderung eines "Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage" und einer "Strompreisvolatilität". Die Energiespeicherung in großem Maßstab ist zu einer wichtigen Lösung geworden.

Diese Zusammenarbeit stellt eine strategische Abstimmung von Marktbedürfnissen und technischem Fachwissen dar. Im Rahmen der Vereinbarung wird EVE Energy als Schlüssellieferant für Vimab BESS AB fungieren und hochleistungsfähige Energiespeicherbatterien, Systemlösungen und die entsprechende technische Unterstützung liefern, um die Expansion des Energiespeichergeschäfts von Vimab in Schweden und ganz Europa zu unterstützen. Die erste Serie von Aufträgen ist bereits für die Auslieferung im Dezember bestätigt, was das große gegenseitige Vertrauen und das Engagement beider Parteien für eine rasche Umsetzung zeigt.

Aleksandra Kostic, CEO von Vimab DOO, einer Tochtergesellschaft von Vimab BESS AB, erklärte: "Der nordische Energiespeichermarkt tritt jetzt in eine Phase der diversifizierten Entwicklung und Wertschöpfung ein. Die technische Stärke und die Lieferfähigkeit von EVE Energy sind genau das, was wir brauchen. Aufgrund unserer früheren Zusammenarbeit schätzen wir ihre Produkte und Dienstleistungen sehr und freuen uns darauf, diese Partnerschaft zu vertiefen, um das regionale Potenzial zu erschließen."

Jimmy Ye, European Sales Director of Energy Storage bei EVE Energy, kommentierte: "Vimab BESS AB bringt professionelle Fähigkeiten zur Projektdurchführung und umfangreiche Betriebserfahrung mit. Diese Partnerschaft ist das Ergebnis unserer sich ständig vertiefenden Zusammenarbeit und spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, komplementäre Stärken zu nutzen, um Europas grüne Energieziele voranzubringen. Wir freuen uns darauf, die lokalisierten Dienstleistungen weiter zu stärken und einen Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten."

Stärkung unseres europäischen Standbeins durch hervorragende Produkte und Dienstleistungen

Die unterschiedlichen klimatischen und geografischen Bedingungen in Europa stellen hohe Anforderungen an die Leistungsstabilität, Umweltverträglichkeit und Sicherheit von Energiespeichersystemen. EVE Energy steht für Innovation und liefert Produkte mit hoher Energiedichte, überlegener Sicherheit und bewährter Zuverlässigkeit, die mit einem intelligenten BMS ausgestattet sind, um einen stabilen Betrieb unter extremen Bedingungen zu gewährleisten. Darüber hinaus wird das Unternehmen Vimab BESS AB einen umfassenden Support bieten, der den gesamten Prozess von der Produktlieferung bis hin zu Betrieb und Wartung nach der Installation abdeckt.

EVE Energy beschleunigt seine europäische Präsenz durch strategische lokale Partnerschaften. Unterstützt von seiner deutschen Niederlassung baut das Unternehmen seine lokalen Vertriebs-, Technik- und Kundendienstteams weiter aus, um eine schnelle Reaktion und umfassende, szenariobasierte Lösungen für die Kunden zu gewährleisten. Als wichtige Umsetzung dieser Lokalisierungsstrategie nutzt die Zusammenarbeit mit Vimab BESS AB die Ressourcenvorteile lokaler Partner, um die Bedürfnisse des europäischen Marktes genau zu erfüllen.

Mit Blick auf die Zukunft wird EVE Energy die Produktinnovation weiter vorantreiben und durch sein Fähigkeitssystem "Global Manufacturing, Global Cooperation, Global Service" mit weiteren Partnern zusammenarbeiten, um die globale Energiewende mit effizienten, sicheren und zuverlässigen Energiespeicherlösungen voranzutreiben.

