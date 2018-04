1 500 personnes participant au programme Le Football pour l'Amitié vont se rendre à Moscou en juin

Aujourd'hui, la Journée internationale du football et de l'amitié est célébrée dans plus de 200 villes du monde entier, à travers des évènements spéciaux qui promeuvent l'amitié, le respect mutuel et une vie saine. Des dizaines de milliers d'enfants et d'adultes participent à des matchs amicaux, des séances d'entraînement ouvertes, des mobilisations éclair et des évènements sportifs. Aujourd'hui, tous ceux qui partagent des valeurs humaines aussi importantes que l'égalité, le respect des différentes cultures et la coexistence pacifique attachent un bracelet de l'amitié bleu et vert à leur poignet, comme symbole du programme social international pour les enfants de Gazprom, Le Football pour l'Amitié (F4F). Le fil bleu symbolise le ciel paisible, et le vert est un terrain de football ouvert à tous. Les participants reçoivent le soutien de célébrités, à savoir de footballeurs, entraîneurs, animateurs de télévision, acteurs et représentants gouvernementaux du monde entier.

En Algérie, de jeunes sportifs ont organisé un nettoyage de printemps dans l'un des plus grands stades de football municipaux afin de rendre hommage aux valeurs fondamentales du F4F. Ce nettoyage a été suivi de matchs amicaux qui ont été disputés par les enfants autochtones et les jeunes ambassadeurs du programme. En Afrique du Sud, l'académie de football pour les jeunes Young Bafana a organisé un match amical de football de plage, qui succédait à une compétition de golf : au fond, une véritable amitié est possible dans n'importe quel sport.

Des enfants talentueux du monde entier participent à la sixième saison du programme Le Football pour l'Amitié. Par exemple, Yazan Taha, 12 ans, jeune journaliste, blogueur populaire et commentateur de football syrien, est devenu membre du centre de presse international des enfants. Poadey Sébastien est un jeune footballeur de Nouvelle-Calédonie, la perle de l'Océanie, qui joue au football depuis l'âge de 4 ans et est l'un des plus jeunes joueurs de son équipe nationale, le Stade de Koniambo Football Club.

« Cette année, j'ai la grande chance de participer au programme Le Football pour l'Amitié. Ses valeurs fondamentales veulent dire beaucoup pour moi, en particulier l'égalité, l'équité et la victoire. Personne ne peut vivre en harmonie sans les partager ! Je suis heureux de me rendre bientôt en Russie pour la première fois, de m'y faire de nouveaux amis et d'y développer mes compétences », a déclaré Bennett Wehibe, jeune ambassadeur des États-Unis du programme F4F.

« Je suis un passionné de football depuis l'enfance ! Je ne conçois pas ma vie sans le sport et sans mes amis. Je suis sûr que grâce au Football pour l'Amitié, je vais faire un pas de plus vers mon rêve de devenir footballeur professionnel », a ajouté Swan Drame, jeune ambassadeur français du F4F.

