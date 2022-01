1-800 Contacts anuncia nova empresa voltada para tecnologias e serviços oftalmológicos B2B

DRAPER, Utah, 28 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A 1-800 Contacts anunciou a formação de uma empresa independente, a Luna Solutions, dedicada a oferecer tecnologias e serviços a terceiros no setor da visão. Esta empresa oferece vinte tecnologias e serviços integrados, que vão desde plataformas de telessaúde para prescrições para óculos e lentes de contatos novos e para renovação, um provador de óculos virtual, uma ferramenta digital de distância pupilar, atendimento de pedidos de óculos e lentes de contatos, e muito mais. Este conjunto de soluções permite que lojas e marcas de óculos e lentes e médicos modernizem a experiência de seu cliente, tanto on-line quanto nas lojas.

Esta nova empresa combinada operará sob a marca Luna. Luna significa "lua" em latim e retrata uma visão de qualidade, econômica e acessível para todos.

"Sempre estivemos concentrados na busca constante de melhorar a visão. Adotamos uma abordagem centrada no cliente para tornar a compra de óculos e lentes de contato simples e acessível. Para ampliar nosso alcance, sabíamos que teríamos de expandir nossas parcerias com outros lojistas e médicos", disse John Graham, CEO da 1-800 Contacts.

A Luna é uma empresa separada, mantida sob a propriedade comum com a 1-800 Contacts, que é composta pela combinação da Premium Vision, da Ditto, da 6over6 e da ExpressExam. A Premium Vision oferece serviços de confecção de lentes de contato e uma plataforma de comércio eletrônico para outros varejistas do setor óptico. Em 2021, a 1-800 Contacts anunciou a aquisição da Ditto, a empresa líder virtual de tecnologia de provador de óculos, e compartilhou sua intenção de combinar a Ditto com a 6over6, adquirida por ela em 2019. A 6over6 criou o primeiro aplicativo móvel de refração clínica subjetiva do mundo para que os clientes possam obter uma nova prescrição utilizando apenas um smartphone. A ExpressExam é uma plataforma de renovação de prescrições via telessaúde que conecta clientes com oftalmologistas para renovar uma receita de lente de contato ou de óculos on-line.

"Estamos entusiasmados em unir as capacidades complementares da Ditto, da 6over6, da Premium Vision e da ExpressExam para criar a Luna. Este conjunto de produtos é incomparável no setor e cria soluções prontas que tornam muito mais fácil para nossos clientes executarem com sucesso a transformação digital que os preparará para o sucesso futuro", acrescentou Kellen Fowler, presidente da Luna. Antes da Luna, Kellen foi vice-presidente sênior de estratégia e desenvolvimento de negócios da 1-800 Contacts. Nesta função, esteve intimamente envolvido na construção da ExpressExam, no crescimento da Premium Vision, na aquisição das 6over6 e da Ditto e no desenvolvimento da estratégia para combiná-las em uma empresa unificada.

A Luna em números

130 funcionários em Israel e nos EUA

e nos EUA Mais de 75 milhões de usuários anuais

75 milhões de usuários anuais 26 patentes e várias certificações

Clientes da Luna em 65 países

Sobre a Luna

A Luna oferece um conjunto incomparável e integrado de tecnologias e serviços para varejistas, marcas e médicos com visão progressista em todo o mundo. Ajudamos a tornar o processo da compra de óculos e lentes de contato simples e excepcional, on-line e nas lojas. Também alavancamos nossas soluções para ajudar a oferecer atendimento oftalmológico às 2,5 bilhões de pessoas do mundo que precisam de óculos e não têm acesso a eles.

