1 HOTELS ERÖFFNET DAS ERSTE NATURGETRIEBENE HOTEL-ERLEBNIS IN LONDON

Die Nähe des Hotels zu prestigeträchtigen Galerien, Michelin-Stern-gekrönten Restaurants und schicken Einkaufsmöglichkeiten in der Bond Street, Mount Street und Regent Street sowie zu wichtigen Sehenswürdigkeiten wie der Royal Academy of Arts und dem Buckingham Palace bietet den Gästen eine einzigartige Gelegenheit, das Beste des Londoner Stadtlebens und die Schönheit der Natur zu genießen.

„Wir sind begeistert, die einzigartige Mischung unserer Marke aus Natur und Kultur, Nachhaltigkeit und Luxus sowie einen ganzheitlichen Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden in einem seit Generationen bestehenden Zentrum mit langer Tradition zu präsentieren", sagt 1 Hotels-Gründer und SH Hotels & Resorts-VorsitzenderBarry Sternlicht. „Wir haben diese entspannende urbane Oase als frische, modische und zeitgenössische Version zeitloser Traditionen konzipiert. Mit dem Green Park als Kulisse konzentrieren wir uns darauf Gäste und Besucher wieder die Wunder und Zauber der natürlichen, kulturellen und historischen Wahrzeichen von London in einer Atmosphäre nahezubringen, die so entspannt wie raffiniert ist."

„Im 1 Hotel Mayfair haben wir ein nachhaltiges Reiseziel sorgfältig kuratiert, das von der Schönheit der Natur, die uns umgibt, inspiriert wurde. Das zweckorientierte Ethos unserer Marke harmonisiert nahtlos mit dem lebhaften Vibe von London und dem illustren Mayfair", sagt Chief Executive Officer Raul Leal von SH Hotels & Resorts.

„Wir freuen uns, den branchenführenden Nachhaltigkeitsfokus von 1 Hotels nach London zu bringen, als alternative Vision von modernem Luxus im Vergleich zu den traditionellen Hotels, die sonst in Mayfair zu finden sind. Mit dem charakteristischen biophilen Design von 1 Hotels in Kombination mit seiner tief verwurzelten Leidenschaft und Authentizität in Bezug auf ökologische Verantwortung ist das 1 Hotel Mayfair eine neue Bereicherung der Londoner Hotelszene", so Sean Arnold & Nick Lyle, Gründer von Crosstree Real Estate Partners.

NATURGETRIEBENES DESIGN

Das Engagement von 1 Hotels für Nachhaltigkeit und biophile Designprinzipien war die Grundlage für jede Entscheidung bei der Errichtung dieses Gebäudes, angefangen bei der Entscheidung, zwei bereits bestehende Mayfair-Gebäude wieder zu nutzen und zu renovieren, anstatt sie von Grund auf neu zu bauen. Die daraus resultierende Beibehaltung von über 80 % der bestehenden Strukturen reduzierte die Menge an gebundenem Kohlenstoff, die während des Abrisses und des Baus entstand, verminderte den Bauabfall und den Bauschutt und trug dazu bei, dass das Projekt die BREEAM Excellent-Standards erfüllte.

Durch die Aufstockung des Gebäudes um zwei weitere Etagen konnten 44 atemberaubende Suiten eingerichtet werden, die über raumhohe Fenster mit Blick auf den Green Park oder die Skyline des belebten Piccadilly verfügen. Ein vollautomatisches Gästezimmer-Managementsystem reduziert Strom – nur eine der vielen nachhaltigen Funktionen.

Im Rahmen des Engagements der Marke für nachhaltige Praktiken hat sich 1 Hotels mit Livia Firths Eco-Age, einer führenden Nachhaltigkeitsberatung, zusammengeschlossen, um sicherzustellen, dass die umweltorientierten Initiativen glaubwürdig und überzeugend sind.

FRONT UND LOBBY DES HOTELS

Wenn die Gäste ankommen, werden sie von einer lebendigen, atmungsaktiven Wand aus frischem Grün begrüßt, die bereits einen Vorgeschmack darauf gibt, was sie im Inneren erwartet. Mehr als 1.300 einzelne Pflanzen und über 200 lokale und einheimische Pflanzenarten sind im gesamten Gebäude zu finden – eine Oase, die vom in London ansässigen Designstudio GA Group in Zusammenarbeit mit dem internen Team vonSH Hotels & Resorts konzipiert wurde. Beim Betreten der geräumigen Lobby durch maßgeschneiderte Bronzetüren werden die Gäste von den beruhigenden Klängen von tropfendem Wasser willkommen geheißen, das an Garten-Kaskaden erinnert.

Es gibt weitere beeindruckende Designmerkmale wie Rainforest, ein maßgeschneiderter „lebender" Kronleuchter des von der Natur inspirierten Künstlers Patrick Nadeau, der an der Decke hängt: Er besteht aus 50.000 Luftpflanzen, die alle wie durch Magie von oben beleuchtet werden. Die Rohholzbalkendecke hat einen ähnlichen handwerklichen Ansatz: Sie erhebt sich über die Trockenmauern von Yorkshire und ist mit konserviertem Moos und lokalen Pflanzen bedeckt.

Die Rezeption ist aus einem einzigen 200 Jahre alten, verwitterten Eichenbaum, der vom Balcombe Estate in West Sussex stammt, geschnitten. Die Lobby ist mit maßgefertigten Möbeln dekoriert, die mit traditionellen Techniken und natürlichen Stoffen hergestellt wurden, was den organischen Eindruck noch verstärkt.

Kunst spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Auf Schritt und Tritt begegnen die Gäste Originalwerke britischer Künstler, die eine engere Verbindung zu den Landschaften des Vereinigten Königreichs herstellen. Zu den Höhepunkten der Sammlung gehört Steve McPhersons provokantes Plastik-Kunstwerk über das Meer, Flow, und die Skulptur von Kate MccGwire Torrent, die auf einzigartige Weise in die Dover Yard-Bar integriert ist.

SUITEN & ZIMMER

In 181 Zimmern, darunter 44 Suiten, können sich die Gäste in einer Umgebung voller einheimischer Pflanzen und einer erhaltenen moosbewachsenen Wand ausruhen, erholen und auftanken. Die Designdetails in den Zimmern vermitteln eine bewusste Entscheidung für natürliche Materialien, vom Bodenbelag aus verantwortungsvoll beschaffter britischer Eiche bis hin zu einer privaten Bar aus Holz und handgewebten Jute aus zertifizierter Produktion. Außerdem gibt es Nachttische, die aus nachhaltigem Holz geschnitzt sind, Notizblöcke aus wiederverwerteten Baumstümpfen, handgefertigte Lederkörbe und Tabletts, die von lokalen Herstellern handgefertigt wurden. In den Bädern betonen strukturierte Kalksteinwände die eleganten dunklen Waschtische aus walisischem Schiefer.

Das Hotel verfügt außerdem über vier spektakuläre Signature-Suiten. Das Green Park Penthouse im siebten Stockwerk mit doppelter Höhe ist die größte Ein-Schlafzimmer-Suite in Mayfair. Mit seiner weitläufigen Rundum-Terrasse und versenkbaren Schiebetüren, die einen Panoramablick auf den Park bieten, kann die Suite auf zwei oder drei Schlafzimmer erweitert werden. Die Garden Terrace Suite verfügt über eine eigene Terrasse und einen Sitzbereich mit Blick auf die kinotaugliche Skyline von Mayfair. Die Piccadilly Greenhouse Suite ist mit deckenhohen Glasfenstern ausgestattet, die den Gästen eine Vogelperspektive von London bieten, sowie mit einem eigenen Essbereich mit sechs Sitzplätzen. Schließlich ist die Dover Terrace Suite von einer Rundum-Terrasse mit Blick auf Piccadilly umgeben und verfügt über einen großen Speise- und Unterhaltungsbereich und einen ungehinderten Blick auf die Silhouette von London.

GEIST UND KÖRPER

Das Bamford Wellness Spa unterstreicht den Fokus des Hotels für das Wohlbefinden mit einer exklusiven Auswahl an ganzheitlichen Behandlungen, Dienstleistungen und Kursen zur Pflege von Körper, Geist und Seele. Dabei folgt es dem ganzheitlichen Ansatz von Gründerin Carole Bamford und ihrem ersten Wellness-Spa auf der Daylesford Organic Farm in den Cotswolds. Das Bamford Spa entwirft und produziert alle seine Produkte ethisch und bewusst, wodurch es ein idealer Partner für 1 Hotels und seine Mission ist.

Das Field House Fitness Centre kultiviert Wohlbefinden und bewusstes Leben mit hochmoderner Ausrüstung von TechnoGym sowie Angeboten in den Bereichen Stressreduzierung, Krafttraining, Ausdauertraining, Yoga, Outdoor-Fitness und Einzeltrainings mit den besten Personal Trainern von London. Das alles wird in einer beruhigenden Umgebung angeboten, in der man sich ausgiebig und langanhaltend erholen kann und wie verjüngt fühlen wird.

GESCHMACK

Das 1 Hotel Mayfair beherbergt mehrere Restaurants und Barkonzepte, die den nachhaltigen, umweltbewussten Ansatz der Marke in der Gastronomie widerspiegeln.

DOVETALE

Der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küchenchef Tom Sellers leitet das Dovetale, das Vorzeige-Restaurant des 1 Hotel Mayfair im Erdgeschoss. Schwerpunkt der saisonalen Speisekarte ist eine neu konzipierte moderne europäische Küche und Mayfair-Klassiker, die mit dem eigenen Flair von Sellers flektiert wurden. Sie besteht ausschließlich aus hochwertigen Zutaten, die von erstklassigen britischen Farmen, Anbauern und Fischern wie Freedown Hills Farm, The Sea The Sea, Cacklebean Eggs, Neils Yard Dairy, Epping Good Honey and Flourish Farms stammen.

Die Rohkostbar bietet eine unglaubliche Fülle britischer Schalentiere, darunter Orkney-Muscheln, angemachte Krabben aus Cornwall und N25 Oscietra-Kaviar. Der hauseigene Metzger von Dovetale bietet perfekt gereifte und geschnittene Steaks von den besten britischen Fleischlieferanten. Für Desserts, die am Tisch zubereitet werden, können die Gäste mit dem Knickerbocker Glory Trolley, den Sellers in Zusammenarbeit mit dem berühmten britischen Innovations- und Designunternehmen Seymourpowell entwickelt hat, ihre eigenen maßgeschneiderten Kreationen bestellen oder aus vier klassischen Optionen wählen. Oliver Espersen, Direktor von Wine, beaufsichtigt eines der umfangreichsten Weinprogramme von London und legt den Schwerpunkt auf nachhaltige und biologisch angebaute Flaschen, Kleinbauern und neue Produzenten sowie eine umfangreiche Auswahl an Champagnern und alten Jahrgängen der Top-Häuser.

Das Design des Dovetale ist so mitreißend wie seine Speisekarte: Es wurde von Dion & Arles mit einer angenehmen Farbpalette aus hellem Holz, Terrazzofußböden, übergroßen Spiegeln und olivgrünen Stühlen gestaltet. Es gibt eine wunderschöne angrenzende Terrasse mit offenem Kamin, die über den Dover Yard erreicht werden kann und ganzjähriges Essen und Trinken im Freien ermöglicht.

DOVER YARD

Mit Blick auf einen üppigen botanischen Innenhof ist Dover Yard eine Bar, die eine ruhige Oase für zwanglose Snacks und Drinks vor dem Abendessen sowohl für Hotelgäste als auch für die Bewohner von Mayfair bietet. Der Dover Yard ist über einen neu begehbaren, gepflasterten und landschaftlich gestalteten Weg (ehemals ein Parkplatz) zugänglich, der zwischen der Berkeley Street und der Dover Street verläuft. Er ist täglich von 12:00 Uhr mittags bis spät abends geöffnet. Hintergrund-DJs setzen den perfekten Ton und sorgen für eine raffinierte und dennoch lebendige Atmosphäre, während ein doppelseitiger Kamin in kühleren Monaten etwas Wärme verleiht. Der bewusst überdimensionierte Bartresen bietet eine Bühne für die hauseigenen Mixologen, die mit klassischen Drinks und Signature-Cocktails für theatralisches und persönliches Flair sorgen. Im Einklang mit dem nachhaltigen Ethos des Hotels liegt der Fokus der Karte auf „Zero Waste" und enthält wiederverwendete Zutaten. Die Eigenproduktion „Lemon Sour Mash" wird aus den täglich übrigen Zitronenschalen hergestellt, die beim Entsaften anfallen. Die Speisekarte bietet außerdem eine umfangreiche Auswahl an Wein, Bier und Champagner.

NEIGHBOURS

Das täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr geöffnete Neighbours serviert seinen Gästen gesunde Snacks, kaltgepresste Säfte und erstklassigen Kaffee sowie Wein, klassischen Cocktails und typische lokale Snacks am Abend. Das Café lädt den ganzen Tag über zu Gesprächen und zur Zusammenarbeit am zentralen Tisch aus handgefertigtem Rohholz ein. Am Abend öffnen sich verschiebbare Rattanplatten, eine verspielte Anspielung auf die schicken Picknickkörbe im Green Park, und präsentieren Aperitivo-Spirituosen und antike Spiegel. In diesem Bereich finden außerdem eine Reihe von Nachbarschaftsevents statt, darunter Weinverkostungen, Terrarien-Workshops und Podiumsdiskussionen mit lokalen Experten.

ERLEBNISSE

Das 1 Hotel Mayfair bietet seinen Gästen Zugang zu einer Flotte elektrischer Audi Hausautos - darunter der Q8 e-tron, der Q8 Sportback e-tron und der RS e-tron GT, damit sie selbst auf Entdeckungstour gehen können. Die Autos stehen täglich als Shuttle für Gäste in der Umgebung zur Verfügung.

INFORMATIONEN ZU SH HOTELS & RESORTS

SH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentgesellschaft Starwood Capital Group, ist ein nachhaltiges Hotelmarkenmanagementunternehmen, das 1 Hotels betreibt, eine von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke, die 2015 mit Immobilien in South Beach und Manhattan eingeführt wurde und jetzt auch Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (China), Toronto, San Francisco, Nashville, das kürzlich eröffnete Flaggschiff-Anwesen Hanalei Bay und das erste europäische Anwesen der Marke in Mayfair (London) umfasst. Zu den derzeit entwickelten Projekten gehören Hotels in Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Kreta), Austin, Kopenhagen, Riad und Melbourne; Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihres Flaggschiffhotels in New York ihr Debüt gab, mit Projekten in Brickell (Miami), Florenz, Riad, Dubai und Rom; und Treehouse Hotels, das 2019 in London Premiere feierte und an Projekten in Manchester, Sunnyvale, Brickell (Miami), Adelaide (Australien) und Riad arbeitet. Mit seiner Expertise in den Bereichen Marketing, Design, Betrieb und Technologie ist SH Hotels & Resorts die treibende Kraft hinter einigen der innovativsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt.

INFORMATIONEN ZU 1 HOTELS

Als eine von der Natur inspirierte Luxus-Lifestyle-Hotelmarke kultiviert 1 Hotels das Beste an nachhaltigem Design und Architektur, zusammen mit außergewöhnlichem Komfort und einem unvergleichlichen Serviceniveau. 1 Hotels startete 2015 mit der Eröffnung exklusiver Hotels in Miamis South Beach und Manhattans Central Park; gefolgt von Brooklyn am East River im Februar 2017; West Hollywood, am Sunset Boulevard, im Juni 2019; Sanya (China) im Jahr 2020; Toronto im Jahr 2021; San Francisco und Nashville im Jahr 2022 und 2023 das Flaggschiff-Anwesen Hanalei Bay und Mayfair (London) als erstes europäisches Haus der Marke. Sie alle sind von einer einfachen Idee inspiriert: Wer um die Welt reist, sollte auch Verantwortung für diese übernehmen. Es ist schließlich 1 Welt. 1 Hotels hält an dieser Vision fest, indem es die Natur durch Design und kulinarische Partnerschaften kanalisiert, sich in die lokalen Nachbarschaften integriert und nachhaltige Schritte unternimmt, um einen großen Unterschied zu bewirken. Die Marke expandiert derzeit mit Immobilien in Austin, Cabo San Lucas, Paris, Kopenhagen, Elounda Hills (Kreta), Riad und Melbourne. Weitere Informationen finden Sie unter 1hotels.com

INFORMATIONEN ZU CROSSTREE

Crosstree Real Estate Partners ist ein privates Immobilieninvestmentunternehmen mit Schwerpunkt auf dem britischen Markt. Crosstree wurde von Sean Arnold 2011 und Nick Lyle in Partnerschaft mit der Investmentgesellschaft B-Flexion von Ernesto Bertarelli gegründet und hat seinen Sitz in London. Das Unternehmen kombiniert einen privaten Kapital-Ansatz mit lokalem Marktwissen, um bei jeder Transaktion den Wert zu identifizieren und zu erschließen. Zu den bemerkenswerten Investitionen im Gastgewerbe gehören neben dem 1 Hotel Mayfair auch das 2019 eröffnete Luxus-Lifestyle-Hotel The Standard, London in King's Cross und das ebenfalls 2019 eröffnete Mama Shelter Shoreditch. Es investiert opportunistisch über alle Immobiliensektoren hinweg und konzentriert sich stark auf wertorientierte Investitionen. Nach der umfangreichen Unterstützung durch die Familie Bertarelli wurde die Kapitalbasis 2019 um eine ausgewählte Gruppe von institutionellen und Familien-Büro-Investoren erweitert. Crosstree hat seit seiner Gründung Kapitalzusagen von mehr als 1,25 Milliarden GBP eingeholt, mit einem aktuellen Portfolio-Bruttoinventarwert von mehr als 1,5 Milliarde GBP.

