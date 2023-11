1 HOTELS LANCE LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE HÔTELIÈRE AXÉE SUR LA NATURE À LONDRES

L'hôtel se trouve à côté de galeries prestigieuses, de restaurants avec des étoiles au Michelin et de boutiques chics sur Bond Street, Mount Street et Regent Street. Il se situe aussi non loin de sites importants comme la Royal Academy of Arts et Buckingham Palace. Il permet donc aux clients de profiter du meilleur de la vie urbaine londonienne et de la beauté du monde naturel.

« Nous sommes ravis d'apporter le mélange unique de nature et de culture, de développement durable et de luxe de notre marque, et de mettre l'accent sur la santé et le bien-être dans ce qui a été un centre de patrimoine depuis des générations », a déclaré le fondateur de 1 Hotels et le président de SH Hotels & Resorts, Barry Sternlicht. « Nous avons conçu cette oasis urbaine apaisante en ayant une vision fraîche, tendance et contemporaine des traditions. Avec Green Park comme toile de fond, nous voulons reconnecter nos clients et visiteurs à l'émerveillement et à la magie des sites naturels, culturels et historiques de Londres, dans une atmosphère aussi détendue que raffinée. »

« Au 1 Hotel Mayfair, nous avons méticuleusement conçu une destination durable, en nous inspirant de la beauté innée du monde qui nous entoure. La philosophie de notre marque, axée sur les objectifs, s'harmonise parfaitement avec le dynamisme de Londres et l'illustre quartier de Mayfair », déclare Raul Leal, président-directeur général de SH Hotels & Resorts.

« Nous sommes ravis d'apporter à Londres l'approche de 1 Hotels en matière de développement durable, qui est à la pointe de l'industrie, et de proposer une autre vision du luxe moderne par rapport aux hôtels traditionnels qui dominent Mayfair. Avec le design biophilique caractéristique de 1 Hotels, combiné à sa passion profondément enracinée et à son authenticité en matière de responsabilité environnementale, 1 Hotel Mayfair est un nouvel ajout l'hôtellerie londonienne », ont déclaré Sean Arnold et Nick Lyle, fondateurs de Crosstree Real Estate Partners.

CONCEPTION AXÉE SUR LA NATURE

L'engagement de 1 Hotels en faveur du développement durable et des principes de conception biophilique a guidé chaque décision lors de la création de ce complexe, à commencer par la réutilisation et la rénovation de deux bâtiments de Mayfair, plutôt que de construire à partir de zéro. La conservation de plus de 80 % des structures existantes a permis de réduire la quantité de carbone intégré produite lors de la démolition et de la construction, de diminuer les déchets de construction et les débris, et d'aider le projet à répondre aux normes BREEAM Excellent.

La construction de deux étages supplémentaires a permis d'ajouter 44 magnifiques suites, avec des fenêtres allant du sol au plafond qui donnent sur Green Park ou sur la skyline du quartier animé de Piccadilly. Un système de gestion des chambres entièrement automatisé permet de réduire la consommation d'électricité. Et ce n'est qu'une des nombreuses caractéristiques durables du bâtiment.

Dans le cadre de l'engagement de la marque en faveur des pratiques durables, le groupe 1 Hotels s'est associé à Eco-Age, la société de conseil de premier plan en matière de développement durable de Livia Firth, afin de s'assurer que les initiatives axées sur l'environnement sont à la fois crédibles et convaincantes.

EXTÉRIEUR ET HALL DE L'HÔTEL

À leur arrivée, les clients sont accueillis par un immense mur vivant et respirant de verdure fraîche, qui donne le ton d'un voyage étonnant à l'intérieur de l'établissement. Plus de 1 300 plantes et plus de 200 espèces de plantes locales et indigènes sont disséminées dans l'ensemble du bâtiment. Cette oasis a été créée par le studio de design londonien G.A Group en collaboration avec l'équipe de design interne de SH Hotels & Resorts. En entrant dans le hall spacieux par des portes en bronze sur mesure, les clients sont accueillis par le son apaisant de l'eau qui coule, faisant écho aux cascades du jardin.

Il existe d'autres éléments de décoration impressionnants, comme Rainforest, un lustre « vivant » fabriqué sur mesure par l'artiste Patrick Nadeau, qui s'inspire de la nature et qui est suspendu au plafond. Il est composé de 50 000 tiges de plantes aériennes, toutes éclairées comme par magie depuis le haut. Le plafond en poutres de bois brut présente une sensibilité artisanale similaire. Il s'élève au-dessus de murs en pierres sèches récupérées dans le Yorkshire et est recouvert de mousse préservée et de plantes locales.

Le comptoir de la réception a été taillé dans un chêne unique de 200 ans, usé par les intempéries et sélectionné naturellement sur le domaine de Balcombe Estate, dans le West Sussex. Pour une touche encore plus organique, le hall est décoré de meubles personnalisés, fabriqués à la main selon des techniques traditionnelles, et de tissus naturels.

L'art est également un élément important. Aux quatre coins de l'hôtel, les hôtes voient des œuvres originales d'artistes britanniques qui entretiennent un lien plus étroit avec les paysages du Royaume-Uni. Parmi les pièces maîtresses de la collection, citons l'œuvre provocante en plastique marin Flow de Steve McPherson et la sculpture Torrent de Kate MccGwire, qui est intégrée de manière unique au bar Dover Yard.

SUITES & CHAMBRES

L'hôtel compte 181 chambres, dont 44 suites, où les hôtes peuvent se reposer, se ressourcer, se restaurer et recharger les batteries dans un environnement rempli de plantes indigènes avec un mur en mousse préservée. Les détails de conception des chambres témoignent d'un engagement conscient en faveur des matériaux naturels, depuis le sol en chêne britannique d'origine responsable jusqu'au bar privé fabriqué à partir de bois et de jute tressé à la main de manière responsable. On y trouve également des tables de chevet sculptées dans du bois durable, des blocs-notes en forme de tableau noir fabriqués à partir de souches d'arbres récupérées, des paniers en cuir artisanal et des plateaux fabriqués à la main par des artisans locaux. Dans les salles de bains, les murs en pierre calcaire texturée tranchent avec les meubles-lavabos sombres et élégants taillés à la main dans de l'ardoise galloise.

L'hôtel dispose également de quatre suites spectaculaires. Au septième étage, la Green Park Penthouse est la plus grande suite d'une chambre de Mayfair. Avec sa grande terrasse traversante et ses portes coulissantes rétractables qui s'ouvrent sur des vues panoramiques du parc, la suite peut être agrandie à deux ou trois chambres. La suite Garden Terrace dispose d'une terrasse privée et d'un coin salon avec vue sur les toits de Mayfair. La suite Piccadilly Greenhouse est dotée de baies vitrées allant du sol au plafond, offrant aux clients une vue plongeante sur Londres, ainsi que d'une salle à manger privée pouvant accueillir six personnes. Enfin, la suite Dover Terrace est entourée d'une terrasse surplombant Piccadilly, avec une grande salle à manger extérieure, un espace de réception et une vue imprenable sur la skyline de Londres.

CORPS ET ESPRIT

Le Bamford Wellness Spa renforce l'engagement de l'hôtel en faveur du bien-être, avec une sélection exclusive de soins, de services et de cours holistiques destinés à nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Cette sélection suit l'approche holistique de la fondatrice Carole Bamford, inspirée par son premier spa à Daylesford Organic Farm, dans les Cotswolds. Bamford conçoit et fabrique tous ses produits de manière éthique et consciente, ce qui en fait un partenaire idéal pour 1 Hotels et sa mission.

Le Field House Fitness Centre cultive le bien-être et la vie intentionnelle avec des équipements de pointe de TechnoGym, ainsi que des séances de réduction du stress, de musculation, d'endurance, de yoga, de fitness en plein air et d'entraînement individuel avec les meilleurs entraîneurs personnels de Londres. Le tout est proposé dans un cadre apaisant, propice à une relaxation et un rajeunissement profonds et durables.

SE RESTAURER

Le 1 Hotel Mayfair abrite plusieurs restaurants et bars qui reflètent l'approche durable et écologique de la marque en matière de restauration.

DOVETALE

Le chef Tom Sellers, deux étoiles au Michelin, dirige Dovetale, le restaurant du rez-de-chaussée du 1 Hotel Mayfair. Axé sur une cuisine européenne moderne revisitée et sur les classiques de Mayfair, avec l'influence de la nouvelle génération de Sellers, le menu saisonnier se compose uniquement d'ingrédients de la plus haute qualité provenant des meilleures fermes, producteurs et pêcheurs britanniques, comme Freedown Hills Farm, The Sea The Sea, Cacklebean Eggs, Neils Yard Dairy, Epping Good Honey et Flourish Farms.

Le bar à fruits de mer propose une incroyable quantité de crustacés britanniques, notamment des coquilles Saint-Jacques des Orcades, du crabe de Cornouailles apprêté et du caviar N25 Oscietra. Le boucher du Dovetale propose des steaks parfaitement vieillis et coupés par les meilleurs fournisseurs de viande du Royaume-Uni. Pour les desserts préparés à table, le chariot Knickerbocker Glory, créé par Sellers en collaboration avec le célèbre cabinet britannique d'innovation et de design Seymourpowell, permet aux clients de commander leurs propres créations sur mesure ou de choisir parmi quatre options classiques. Oliver Espersen, sommelier, supervise l'un des programmes de vins les plus complets de Londres et met l'accent sur les bouteilles durables et biologiques, les petits producteurs et les producteurs de la nouvelle vague, ainsi que sur une vaste sélection de champagnes et d'anciens millésimes des plus grandes maisons.

Le design du Dovetale est aussi bouleversant que son menu. Il est signé Dion & Arles et est doté d'une palette agréable de bois pâle, de sols en terrazzo, de miroirs immenses et de chaises vert olive. Une magnifique terrasse adjacente, dotée d'une cheminée, permet de boire et de manger tout au long de l'année. On y accède par Dover Yard.

DOVER YARD

Donnant sur une cour botanique luxuriante, Dover Yard est un bar qui offre une oasis de sérénité pour des repas décontractés ou prendre un verre avant de dîner, tant pour les clients de l'hôtel que pour les habitants du quartier de Mayfair. Accessible par une nouvelle allée pavée et aménagée (anciennement un parking) offerte à la communauté et reliant Berkeley Street et Dover Street, Dover Yard est ouvert tous les jours de midi à tard le soir. Des DJ en fond sonore donnent le ton, créant une atmosphère à la fois sophistiquée et dynamique, tandis qu'une cheminée à double face apporte une touche de chaleur pendant les mois les plus froids. Le comptoir du bar, délibérément grand, sert de scène aux mixologistes de l'établissement, qui ajoutent une touche théâtrale et personnelle à leurs boissons classiques et à leurs cocktails signature. En accord avec la philosophie durable de l'hôtel, le menu met l'accent sur le zéro déchet et utilise des ingrédients inutilisés. Le « Lemon Sour Mash », produit par l'établissement, est élaboré à partir des restes quotidiens des citrons utilisés pour le jus de fruits. Le menu comprend également une vaste carte de vins, de bières et de champagnes.

NEIGHBOURS

Ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures, Neighbours s'adresse aux invités pressés en leur proposant des snacks sains à emporter, des jus de fruits pressés à froid et du café artisanal, ainsi que du vin, des cocktails classiques et des en-cas typiquement locaux en soirée. Le café encourage la conversation et la collaboration tout au long de la journée autour de sa table commune centrale en bois brut fabriqué à la main. Le soir venu, des panneaux coulissants en rotin, référence ludique aux paniers de pique-nique chics que l'on voit dans Green Park, s'ouvrent pour présenter des alcools et des miroirs anciens. L'espace accueille également une série de rassemblements communautaires, notamment des dégustations de vins, des ateliers sur les terrariums et des tables rondes avec des experts locaux.

EXPÉRIENCES

Pour encourager la découverte des alentours, le 1 Hotel Mayfair offre à ses hôtes l'accès à une flotte de voitures électriques Audi, comprenant les modèles Q8 e-tron, Q8 Sportback e-tron et RS e-tron GT. Ces voitures sont disponibles tous les jours pour se balader dans le quartier.

À PROPOS DE SH HOTELS & RESORTS

SH Hotels & Resorts, une filiale de la société mondiale d'investissement privé Starwood Capital Group, est une société de gestion de marques hôtelières durables qui exploite 1 Hotels, une marque de style de vie inspirée par la nature qui a été lancée en 2015 à South Beach et Manhattan. Elle possède désormais des établissements à Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (Chine), Toronto, San Francisco, Nashville, la propriété phare de Hanalei Bay récemment ouverte et la première propriété européenne de la marque à Mayfair (Londres). La société a des projets en développement à Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Crète), Austin, Copenhague, Riyadh et Melbourne. Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de son établissement phare à New York, a des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence, Riyad, Dubaï et Rome. Treehouse Hotels, qui a fait ses débuts à Londres en 2019 a des projets en cours de développement à Manchester, Sunnyvale, Brickell (Miami), Adélaïde (Australie) et Riyad. Grâce à son expertise en matière de marketing, de design, d'exploitation et de technologie, SH Hotels & Resorts est à l'origine de certaines des marques hôtelières les plus novatrices et les plus dynamiques au monde.

À PROPOS DE 1 HOTELS

En tant que marque hôtelière de luxe inspirée par la nature, 1 Hotels cultive le meilleur du design et de l'architecture durables, ainsi qu'un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. La marque 1 Hotels a été lancée en 2015 avec l'ouverture d'établissements exclusifs à South Beach à Miami et à Central Park à Manhattan ; suivie par Brooklyn, situé sur l'East River, en février 2017 ; West Hollywood, sur Sunset Boulevard, en juin 2019 ; Sanya (Chine) en 2020 ; Toronto en 2021 ; San Francisco et Nashville en 2022 ; et en 2023, l'hôtel phare de Hanalei Bay et Mayfair (Londres), le premier établissement européen de la marque. Elle s'inspire d'une idée simple : ceux qui parcourent le monde devraient aussi s'en préoccuper, puisque nous avons, après tout, 1 seul monde. 1 Hotels défend cette vision en intégrant la nature à sa conception et à ses partenariats culinaires, tout en établissant des liens avec la communauté locale et en prenant des mesures durables pour faire une grande différence. La marque est en pleine expansion avec des propriétés en cours de développement à Austin, Cabo San Lucas, Paris, Cophenhague, Elounda Hills (Crète), Riyadh et Melbourne. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site 1hotels.com

À PROPOS DE CROSSTREE

Crosstree Real Estate Partners est une société privée d'investissement immobilier qui se concentre sur le marché britannique. Fondée en 2011 par Sean Arnold et Nick Lyle en partenariat avec la société d'investissement d'Ernesto Bertarelli, B-Flexion, et basée à Londres, Crosstree combine un état d'esprit de capital-investissement avec une expertise opérationnelle du marché local pour identifier et dégager de la valeur de chaque transaction. Outre le 1 Hotel Mayfair, les investissements notables dans le secteur de l'hôtellerie comprennent l'hôtel de luxe The Standard, London à King's Cross, ouvert en 2019, et le Mama Shelter Shoreditch, également ouvert en 2019. Le fonds investit selon les occasions dans tous les secteurs de l'immobilier, avec un fort penchant pour les investissements axés sur la valeur. Après un soutien substantiel de la famille Bertarelli à l'origine, en 2019, la base de capital a été élargie pour inclure un groupe sélectionné d'investisseurs institutionnels et de family office. Crosstree a levé des engagements de capitaux de plus de 1,25 milliard de livres sterling depuis sa création, avec une valeur d'actifs actuelle du portefeuille supérieure à 1,5 milliard de livres sterling.

