10 000 Nagarriens, 10 000 arbres

Nagarro recrute activement des talents depuis quelques mois pour répondre à la demande croissante des clients qui cherchent à créer de nouveaux produits et services numériques. En devenant plus visible sur les marchés du travail et en intensifiant ses activités d'embauche, Nagarro a été en mesure d'ajouter plus de 1 000 professionnels au premier trimestre de 2021, après attrition. Bien qu'une partie d'entre eux soient de nouveaux diplômés qui doivent davantage être formés, ces volumes reflètent à la fois l'amélioration des activités d'embauche de l'entreprise et sa confiance dans les perspectives de la demande.

« Nous rêvons un jour d'être l'une des plus grandes et des plus importantes entreprises de notre espace, afin que nous puissions vraiment remplir notre mission d'abolir les distances entre les gens intelligents partout », a déclaré Manmohan Gupta, un cofondateur de Nagarro qui est profondément impliqué dans l'embauche et la formation de nouveaux diplômés collégiaux.

Cultiver la diversité et l'équité

Nagarro déploie constamment de nouvelles façons d'attirer de forts talents. L'une de ces initiatives de recrutement consiste en une campagne d'embauche de femmes en Inde, dans le cadre de laquelle plus de 6 000 nouveaux diplômés ont été interviewés et évalués au cours des derniers mois. En avril, 100 nouvelles employées ont été accueillies dans l'entreprise en une seule journée et 50 autres le seront encore le 1er juillet. Avec plus d'une douzaine de nationalités représentées dans la haute direction, la promotion de la diversité et de l'équité est un thème clé de l'entreprise.

Redonner à la nature pour marquer une étape importante

Nagarro a toujours poursuivi les aspects de la durabilité avec la même passion entrepreneuriale qu'elle apporte à son entreprise. « En plus d'essayer d'être le meilleur lieu de travail pour les ingénieurs en logiciel, nous nous efforçons d'être une entreprise responsable qui prend grand soin de la nature et de la société. Il est donc tout à fait approprié que nous ayons trouvé quelque chose de très spécial pour souligner cette réalisation », a déclaré Jon-Erik Trøften, cofondateur et résident de Nagarrian en Norvège, qui aime la nature. « Pour célébrer l'étape spéciale de l'entreprise, Nagarro plantera 10 000 arbres dans le monde entier pour honorer individuellement chacun des 10 000 Nagarriens et pour souligner notre engagement envers une planète plus saine ».

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 10 000 personnes dans 26 pays. Pour obtenir davantage d'informations, visitez www.nagarro.com .

