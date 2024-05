Nagarro annonce les résultats du premier trimestre de 2024 et affiche une croissance rentable

MUNICH, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a présenté aujourd'hui ses chiffres financiers non audités pour le premier trimestre de 2024 et a publié son rapport sur les trois premiers mois.

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires a augmenté à 238,3 millions d'euros, en hausse de 7,6 % en glissement trimestriel par rapport aux 221,4 millions d'euros enregistrés au quatrième trimestre 2023 et en hausse de 8,7 % en glissement trimestriel à taux de change constant. La croissance organique du chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre a été de 7,4 % en euros et de 8,6 % à taux de change constant. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,8 % en glissement annuel contre 229,5 millions d'euros au premier trimestre 2023 et de 5,0 % en glissement annuel à taux de change constant, tandis que la croissance organique du chiffre d'affaires a été positive de 2,9 % en glissement annuel en euros, mais négative de 0,4 % en glissement annuel à taux de change constant. Le bénéfice brut a augmenté à 63,9 millions d'euros (selon la méthode précédente) et s'est élevé à 73,6 millions d'euros (selon la méthode actuelle)* au premier trimestre 2024, contre 61,4 millions d'euros (selon la méthode précédente) au premier trimestre 2023. La marge brute est restée la même qu'au premier trimestre 2023 à 26,8 % (selon la méthode précédente) et s'est élevée à 30,9 % au premier trimestre 2024 (selon la méthode actuelle). L'EBITDA ajusté a augmenté de 7,8 millions d'euros, passant de 31,4 millions d'euros (13,7 % du chiffre d'affaires) au premier trimestre 2023 à 39,2 millions d'euros (16,4 % du chiffre d'affaires) au premier trimestre 2024.

L'EBITDA a augmenté de 5,2 millions d'euros, passant de 30,8 millions d'euros au premier trimestre 2023 à 36,0 millions d'euros au premier trimestre 2024. L'EBIT a augmenté de 3,6 millions d'euros, passant de 23,1 millions d'euros au premier trimestre 2023 à 26,6 millions d'euros au premier trimestre 2024. Le bénéfice net a augmenté de 1,4 million d'euros, passant de 15,1 millions d'euros au premier trimestre 2023 à 16,6 millions d'euros au premier trimestre 2024.

Les entrées de trésorerie d'exploitation du premier trimestre 2024 ont augmenté, passant à 25,9 millions d'euros au premier trimestre 2024 contre 17,0 millions d'euros au premier trimestre 2023. Le délai d'encours des ventes, calculé à partir du chiffre d'affaires trimestriel et incluant les actifs sur contrats et les créances commerciales, s'est légèrement amélioré, passant de 84 jours au 31 décembre 2023 à 80 jours au 31 mars 2024.

Le Net Promoter Score de l'enquête de satisfaction de la clientèle menée au cours du premier trimestre 2024 s'est établi à 66. La société a réduit 145 professionnels (nets) au premier trimestre 2024 pour atteindre 18 268.

Monika Gupta, directrice générale de Nagarro, a déclaré : « Nagarro reste le partenaire de choix en matière de transformation numérique pour nos clients. Nous prévoyons qu'à mesure que la confiance dans l'économie augmentera, il y aura une augmentation des opportunités de travail de transformation numérique chez nos clients, pour les aider à devenir des organisations centrées sur l'humain et le numérique d'abord. »

Nagarro SE tiendra sa réunion d'analystes et d'investisseurs sous forme de vidéoconférence pour discuter du rapport financier du premier trimestre 2024 le 14 mai 2024, à 13h00 CEST (04h00 PT / 06h00 CT / 07h00 ET / 12h00 BST / 15h00 GST / 16h30 IST / 19h00 SGT / 20h00 JST).

Nagarro SE tiendra sa conférence téléphonique pour les investisseurs individuels afin de discuter du rapport du premier trimestre 2024 le 14 mai 2024 à 14h30 CEST (05h30 PT / 07h30 CT / 08h30 ET / 01h30 BST / 16h30 GST / 18h00 IST / 20h30 SGT / 21h30 JST).

Pour y assister, veuillez vous inscrire à l'avance : https://www.nagarro.com/en/investor-relations/quarterly-statement-call-q1-2024 .

* Nagarro a révisé la définition du coût des revenus à partir du premier trimestre 2024 afin de mieux l'aligner sur celle des autres entreprises de services informatiques.

