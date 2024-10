10 affiches cliniques présentant MolecuLight mettent en évidence les progrès accomplis pour devenir la norme de soins

TORONTO et LAS VEGAS, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., le leader mondial de la technologie d'imagerie par fluorescence pour la détection en temps réel des bactéries nocives et la mesure numérique des plaies, est fier d'annoncer la présentation de 10 affiches cliniques mettant en vedette MolecuLight au Symposium on Advanced Wound Care (SAWC) Fall 2024. Cet événement éducatif interdisciplinaire visant à améliorer les résultats pour les patients aura lieu du 2 au 5 octobre 2024 à Las Vegas, dans le Nevada. Il s'agit de l'une des plus grandes réunions multidisciplinaires de professionnels du traitement des plaies au niveau mondial.

En plus des affiches cliniques présentées à la conférence SAWC Fall 2024, l'exposition MolecuLight i :X® et DX™ seront disponibles pour démonstration sur le stand MolecuLight #431 dans le hall d'exposition.

La présentation de MolecuLight au SAWC Fall couvre une gamme d'applications cliniques et met en évidence les nouvelles caractéristiques de l'appareil. Il s'agit notamment de la préparation optimisée du lit de la plaie avant la greffe de peau et l'application de produits cellulaires et tissulaires (CTP), de la mesure numérique automatique de la profondeur de la plaie pour rationaliser le flux de travail, de l'imagerie thermique pour détecter et mieux traiter les lésions dues à la pression, de l'association des signaux de fluorescence à la cicatrisation des ulcères diabétiques et d'autres approches novatrices du traitement des plaies.

"Nous sommes ravis de voir une si forte représentation de la recherche sur MolecuLight à SAWC Fall, ce qui démontre l'adoption et le soutien toujours croissants de notre appareil. Les 10 affiches cliniques présentées mettent en évidence le nombre croissant de preuves en faveur de la mise en œuvre de notre technologie dans le cadre de la norme de soins pour la gestion de l'infection des plaies, car il a été prouvé que cela améliorait les résultats pour les patients", déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight, Inc. "MolecuLight est une technologie unique dans le domaine, avec des fonctions multiples intégrées qui fournissent aux cliniciens une vue d'ensemble de l'évolution des plaies, qui documentent leurs interventions et leurs résultats et qui enrichissent chaque rencontre avec le patient avec des informations très précises sur la charge bactérienne et la taille de la plaie."

Les posters cliniques présentant le MolecuLight au SAWC Fall 2024 sont les suivants :

Poster CR-001, "Imaging Beyond the Wound Bed : Tirer parti de l'imagerie par fluorescence de substances non biologiques pour améliorer la gestion des infections bactériennes" , présentée par le Dr Charles Andersen





Poster CR-002, "Le nouvel âge du soin des plaies" : Exploiter la synergie de la fluorescence multimodale et de l'imagerie thermique" , présenté par le Dr. Charles Andersen





Poster CR-020, "Validation of a Digital Automatic-Depth Measurement Feature within a Multi-Modal Wound Imaging Device" , présenté par le Dr Laura Jones





Poster CR-029, "Bacterial fluorescence imaging improves chronic wound biofilm detection over standard clinical assessment and blotting" , présenté par Dr. Laura Jones





Poster CR-063, "Bacterial Fluorescence in the Application of Cellular Tissue Products" , présenté par Dr. Alisha Oropallo





Poster CR-064, "Co-localisation de la charge bactérienne élevée avec les régions douloureuses dans les ulcères de jambe veineux : L'imagerie par fluorescence éclaire les interventions et valide la douleur rapportée par le patient" , présenté par le Dr. Alisha Oropallo





Poster CS-012, "Advancing Pyoderma Gangrenosum Wound Care Through Fluorescence-Guided Debridement" , présenté par Dr. Charles Andersen





Poster CS-115, "The Interface of Cutting-Edge Technology in Mission Sustained Injuries of U.S. Special Operations" , présenté par Dr. Charles Andersen





Poster CS-151, "The Association of Bacterial Autofluorescence Signals with Healing Outcomes in Diabetic Foot Ulcers" , présenté par Dr. Stephanie Woelfel





, présenté par Dr. Poster CS-157, "Mise à jour sur le diagnostic et la gestion des escarres : Tirer parti de la fluorescence et de l'imagerie thermique", présenté par le Dr Charles Andersen

À propos de MolecuLight

Le MolecuLight i :X® et DX™ sont les seuls dispositifs d'imagerie de classe II homologués par la FDA pour la détection en temps réel de niveaux élevés de bactéries dans les plaies, les sites chirurgicaux et autres lésions. Avec des preuves cliniques inégalées, dont 100+ publications évaluées par des pairs représentant plus de 3500 patients, leurs dispositifs innovants permettent aux prestataires de soins de santé de cibler l'élimination des bactéries et de prendre des décisions thérapeutiques éclairées. En détectant les bactéries à un stade précoce, la technologie MolecuLight améliore la gestion des infections pour des résultats exceptionnels pour les patients.

Les appareils multimodaux MolecuLight combinent la détection bactérienne, la mesure des plaies et les capacités d'imagerie en un seul outil, ce qui permet de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la précision de la documentation. S'intégrant parfaitement aux dossiers médicaux électroniques, MolecuLight permet aux cliniciens de prodiguer des soins de la plus haute qualité tout en optimisant leur flux de travail.

