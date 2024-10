10 klinische Poster mit MolecuLight beleuchten seine Fortschritte auf dem Weg zum Pflegestandard

TORONTO und LAS VEGAS, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Imaging-Technologie für die Echtzeit-Detektion von schädlichen Bakterien und die digitale Wundmessung, gibt stolz die Präsentation von 10 klinischen Postern mit MolecuLight auf dem Symposium on Advanced Wound Care (SAWC) Fall 2024 bekannt. Diese interdisziplinäre Fortbildungsveranstaltung zur Verbesserung von Patientenergebnissen findet vom 2. bis 5. Oktober 2024 in Las Vegas, Nevada, statt. Es handelt sich um eine der größten multidisziplinären Tagungen von Wundpflegefachleuten weltweit.

Zusätzlich zu den klinischen Postern auf der SAWC Fall 2024 wird das MolecuLight i:X® und DX™ Bildgebungsgeräte stehen zur Demonstration auf dem MolecuLight Stand #431 in der Messehalle zur Verfügung.

Die Ausstellung von MolecuLight auf der SAWC Fall umfasst eine Reihe von klinischen Anwendungen und zeigt neue Gerätefunktionen. Dazu gehören die optimierte Vorbereitung des Wundbetts vor der Hauttransplantation und der Anwendung von zell- und gewebebasierten Produkten (CTP), die automatische digitale Messung der Wundtiefe für einen rationalisierten Arbeitsablauf, die Wärmebildgebung zur Erkennung und besseren Behandlung von Druckverletzungen, die Verknüpfung von Fluoreszenzsignalen mit der Heilung diabetischer Geschwüre und andere innovative Ansätze für die Wundversorgung.

"Wir sind begeistert, dass die MolecuLight-Forschung auf der SAWC Fall so stark vertreten ist, was die stetig wachsende Akzeptanz und Unterstützung für unser Gerät zeigt. Die 10 vorgestellten klinischen Poster unterstreichen die sich ständig erweiternde Beweislage für die Implementierung unserer Technologie als Teil des Pflegestandards für die Behandlung von Wundinfektionen, da dies nachweislich die Patientenergebnisse verbessert", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight, Inc. "MolecuLight ist eine in der Branche einzigartige Technologie mit integrierten Mehrfachfunktionen, die dem Arzt einen globalen Überblick über die Entwicklung der Wunden verschafft, seine Eingriffe und Befunde dokumentiert und jede Patientenbegegnung mit hochpräzisen Point-of-Care-Informationen über die bakterielle Belastung und die Wundgröße bereichert."

Die klinischen Poster mit dem MolecuLight auf der SAWC Fall 2024 sind wie folgt:

Poster CR-001, "Imaging Beyond the Wound Bed: Fluoreszenzbildgebung von nicht-biologischen Stoffen zur Verbesserung des Managements bakterieller Infektionen" , vorgestellt von Dr. Charles Andersen





, vorgestellt von Dr. Poster CR-002, "Das neue Zeitalter der Wundversorgung: Nutzung der Synergie von multimodaler Fluoreszenz und Wärmebildtechnik" , vorgestellt von Dr. Charles Andersen





, vorgestellt von Dr. Poster CR-020, "Validierung einer digitalen automatischen Tiefenmessfunktion in einem multimodalen Wundbildgebungsgerät" , vorgestellt von Dr. Laura Jones





, vorgestellt von Dr. Poster CR-029, "Bacterial fluorescence imaging improves chronic wound biofilm detection over standard clinical assessment and blotting" , präsentiert von Dr. Laura Jones





, präsentiert von Dr. Poster CR-063, "Bakterielle Fluoreszenz bei der Anwendung von Zellgewebeprodukten" , präsentiert von Dr. Alisha Oropallo





, präsentiert von Dr. Poster CR-064, "Ko-Lokalisierung von hoher bakterieller Belastung mit Schmerzregionen bei venösen Beingeschwüren: Fluoreszenzbildgebung informiert über Interventionen und validiert von Patienten selbstberichtete Schmerzen" , vorgestellt von Dr. Alisha Oropallo





, vorgestellt von Dr. Poster CS-012, "Fortschrittliche Wundversorgung bei Pyoderma gangrenosum durch Fluoreszenz-gesteuertes Debridement" , präsentiert von Dr. Charles Andersen





, präsentiert von Dr. Poster CS-115, "The Interface of Cutting-Edge Technology in Mission Sustained Injuries of U.S. Special Operations" , präsentiert von Dr. Charles Andersen





, präsentiert von Dr. Poster CS-151, "The Association of Bacterial Autofluorescence Signals with Healing Outcomes in Diabetic Foot Ulcers" , präsentiert von Dr. Stephanie Woelfel





, präsentiert von Dr. Poster CS-157, "Aktuelles zur Diagnose und Behandlung von Druckgeschwüren: Einsatz von Fluoreszenz und Wärmebildtechnik", vorgestellt von Dr. Charles Andersen

Über MolecuLight

MolecuLight i:X® und DX™ sind die einzigen von der FDA zugelassenen bildgebenden Geräte der Klasse II zur Echtzeit-Erkennung erhöhter Bakterienkonzentrationen in Wunden, Operationsstellen und anderen Verletzungen. Mit unübertroffener klinischer Evidenz, darunter über 100 von Experten begutachtete Publikationen mit mehr als 3500 Patienten, ermöglichen ihre innovativen Geräte Gesundheitsdienstleistern die gezielte Entfernung von Bakterien und fundierte Behandlungsentscheidungen. Durch die Erkennung von Bakterien im Frühstadium verbessert die MolecuLight-Technologie das Infektionsmanagement und sorgt so für hervorragende Patientenergebnisse.

Die multimodalen MolecuLight-Geräte vereinen die Funktionen zur Erkennung von Bakterien, zur Wundmessung und zur Bildgebung in einem einzigen Gerät, wodurch die Arbeitsabläufe rationalisiert und die Genauigkeit der Dokumentation verbessert werden. MolecuLight lässt sich nahtlos in elektronische Krankenakten integrieren und ermöglicht es Klinikern, den höchsten Pflegestandard zu erreichen und gleichzeitig ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

