10-jaar oude roggewhisky van Michter's vrijgegeven in 2021

"Ik geloof dat deze 10-jaar oude roggewhisky van Michter's laat zien hoe geweldig Amerikaanse roggewhisky kan zijn. Twintig jaar geleden was het echt een uitdaging om roggewhisky te verkopen, maar zowel de whisky-pers als de fans in het restaurant en de detailhandelssegmenten van onze industrie hebben wonderen verricht om de heropleving van rogge mogelijk te maken", aldus Joseph J. Magliocco, president van Michter's.

Dit is de enige 10-jaar oude roggewhisky van Michter's die dit jaar zal worden vrijgegeven. "We zouden liever meer 10-jaar oude roggewhisky met de fans van Michter's willen delen. Helaas hebben we nog steeds moeite om aan de vraag naar al onze whisky's te voldoen, aangezien het maken ervan tijd en aandacht voor detail vergt om de topkwaliteit te bereiken waar Michter's bekend om staat. Ondanks de beperkte voorraden denken we dat de genieters van Michter's enthousiast zullen zijn over de resultaten van onze inspanningen van dit jaar", aldus Michter's Master of Maturation Andrea Wilson.

Michter's Master Distiller Dan McKee merkte op: "Deze 10-jaar oude roggewhisky is een whisky met meerdere lagen. Het is gedurfd, rijk en complex met een prachtig gevoel in de mond." Hij voegde toe,

"Naast onze nieuwe vrijgave van de 10-jaar oude roggewhisky, is de uitbreiding van onze Springfield Farm van 587.000 m2 naar 829.606 m2 een ontwikkeling bij Michter's waarover ik bijzonder enthousiast ben. Hierdoor kunnen we op het landgoed meer graan produceren om te worden gedistilleerd en om onze fans wereldwijd van meer prachtige whisky's te voorzien."

De adviesprijs in de VS per fles van 750 ml Michter's 10-jarige roggewhisky bedraagt USD 170.

Michter's maakt veelgeprezen whisky's in beperkte oplage. Michter's staat bekend om zijn kleine oplage bourbon, single barrel bourbon, single barrel rogge en kleine oplage Amerikaanse whisky. In januari 2021 werd Michter's voor het derde jaar op rij door Drinks International uitgeroepen tot het #1 Top Trending American Whisky-merk in hun jaarlijkse merkenrapport. Naast de belangrijkste distilleerderij in het Shively-gedeelte van Louisville, strekken Michter's activiteiten zich uit tot twee andere locaties in Kentucky. In Springfield verbouwt Michter's op een landgoed van 205 hectare graan, terwijl Michter's in het centrum van Louisville zijn tweede distilleerderij heeft in het historische Fort Nelson-gebouw. Michter's Fort Nelson Distillery, gelegen op een toplocatie aan West Main Street, tegenover Louisville Slugger en in hetzelfde blok als het Frazier Museum, beschikt over het legendarische pot still-systeem van Michter's Pennsylvania Distillery. Als het open is, heeft het ook educatieve rondleidingen met whisky-proeverijen, evenals The Bar in Fort Nelson, met klassieke cocktails samengesteld door sterke drank en cocktailhistoricus David Wondrich.

