Enkele maanden na te zijn uitgeroepen tot 'World's Most Admired Whiskey' van 2023 brengt Michter's zijn 10 Year Bourbon uit.

LOUISVILLE, Kentucky, 27 maart 2024 /PRNewswire/ -- In april brengt Michter's Distillery uit Louisville zijn 10 Year Kentucky Straight Bourbon uit.

"Ons team voelde zich zeer vereerd en dankbaar toen Michter's enkele maanden geleden als eerste Amerikaanse whiskey werd uitgeroepen werd tot World's Most Admired Whiskey," aldus Joseph J. Magliocco, President van Michter's. "Ons productieteam overweegt altijd zeer zorgvuldig welke producten volgens hen klaar zijn om op de markt te worden gebracht, maar na deze eervolle erkenning is de druk zelfs nog iets hoger."

De ultieme beslissing over het moment waarop een product van Michter's op de markt wordt gebracht, ligt in handen van Dan McKee, Master Distiller, en Andrea Wilson, Master of Maturation. Over de release van Michter's 10 Year Bourbon in 2024 zegt McKee: "Dit is een prachtige single-barrel whiskey. De whiskey heeft alle eigenschappen die ik graag zie in een speciale bourbon." Wilson en het productieteam van Michter's hebben veel tijd besteed aan het selecteren van de vaten voor de botteling van dit jaar. "We weten dat Michter's fans over de hele wereld uitkijken naar onze 10 Year Bourbon. Het verheugt ons de 2024 release te delen, die wederom langdurig is gerijpt om tot volle wasdom te komen, met een uitstekende neus, romige textuur en een scala aan tongstrelende eigenschappen die opstijgen tot in de afdronk, waardoor elke druppel resulteert in een moment van genot," aldus Wilson.

De adviesprijs voor een fles Michter's 10 Year Bourbon van 750 ml in de Verenigde Staten is USD 185.

Eind oktober 2023 maakte de Britse publicatie Drinks International de resultaten bekend van een enquête onder onafhankelijke wereldwijde whiskyexperts, journalisten, caféhouders en drankinkopers uit meer dan 20 landen. Voor de allereerste keer werd een Amerikaanse whiskey (Michter's) verkozen tot 'World's Most Admired Whiskey'.

Michter's heeft een rijke en lange traditie op het gebied van het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van compromisloze kwaliteit. Elk van de gelimiteerde productieaanbiedingen van Michter's is perfect gerijpt. Het veelgeprezen portfolio van Michter's omvat bourbon, rye, sour mash whiskey en American whiskey.

Ga voor meer informatie over Michter's naar michters.com en volg ons op Instagram, Facebook en X.

