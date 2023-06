1000 MIGLIA 2023, RECORDISTA DE VITÓRIAS ANDREA VESCO

CONQUISTA HISTÓRICA PARA O PILOTO QUE, AO LADO DE FABIO SALVINELLI, TRIUNFA À FRENTE DE FONTANELLA-COVELLI E BELOMETTI-BERGOMI

BRÉSCIA, Itália, 19 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A edição mais longa da história da 1000 Miglia chegou ao fim após as equipes cruzarem a Itália percorrendo 2.200 quilômetros nos cinco dias de corrida. Passando da chuva insistente antes da chegada a Roma até o sol escaldante de Alexandria, os participantes completaram um tour de force que os levou a Cervia-Milano Marittima, antes do retorno na capital, para seguir até Parma e terminar em Milão, com controle de passagem na Piazza Duomo e chegada em City Life, na última noite da corrida antes da chegada em Bréscia.

Andrea Vesco and Fabio Salvinelli on 1929 Alfa Romeo 6C1750 SS Zagato

No final, os atuais campeões conseguiram: superados alguns percalços na primeira tarde da prova, desde o início da segunda etapa confirmaram-se como a equipe a ser batida, deixando a luta do segundo e terceiro lugar do pódio para seus rivais. Andrea Vesco conquista, assim, seu quarto título consecutivo (de seis no total), enquanto Fabio Salvinelli iguala Giuliano Canè, com uma sequência de três vitórias. "No início, houve desafios", declarou Vesco já com o motor desligado, "depois tivemos um desempenho consistente, com um baixo número de penalizações. Só consegui um resultado tão bom quando participei com meu pai; tenho muito orgulho de ter conquistado esse resultado histórico."

Atrás do Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato 1929 dos vencedores, dois Lancia Lambda Spider Type 221 também estão no pódio: Gianmario Fontanella e Annamaria Covelli, à frente de Andrea Belometti e Gianluca Bergomi. A melhor equipe feminina foi Silvia Marini e Irene Dei Tos, em um Bugatti T 40 1929, que conquistaram a Ladie's Cup ao terminar em 27º no geral.

A 1000 Miglia Green foi vencida por Paolo Piva e Matteo Ferraglio em um Tesla Model Y, à frente de Mirco Magni e Laura Confalonieri, no Polestar 2, e de Antonino Azzarello e Stefano Orlandini, no Ford Mustang Mach-E.

Também tivemos Andrea Milesi e Giordano Mozzi vencendo o Ferrari Tribute 1000 Miglia com um F8 Spider e Fabrizio Macario e Giovanna Di Costanzo chegando em segundo com um 488 Pista. O terceiro lugar ficou com Celestino e Antonio Sangiovanni, em uma Ferrari Roma 2021.

