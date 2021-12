107 RAMEURS DU MONDE ENTIER SE LANCENT DANS L'EDITION 2021 DE LA COURSE TALISKER WHISKY ATLANTIC CHALLENGE

Les concurrents de ce voyage qui change l'âme et de ce défi d'une vie ont pris le départ du port espagnol de San Sebastian à La Gomera, dans les îles Canaries, pour passer entre 29 et 60 jours en mer en moyenne et terminer la course à l'arsenal de Nelson à Antigua-Barbuda à partir de janvier. Les équipages seront exposés à tous les éléments de la nature - ils devront faire face à une multitude de conditions météorologiques, à des vagues allant jusqu'à 40 pieds et à des découvertes rares d'animaux sauvages.

36 équipes internationales, dont des équipages de cinq personnes, des équipages entièrement féminins et des équipages solitaires, de pays tels que les Pays-Bas, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, s'engagent dans la course après des années de préparation.

Cette année, trois équipes de la flotte - Anna Victorious ( Grande-Bretagne), Migaloo (Pays-Bas) et Foar From Home (États-Unis) - rameront pour sensibiliser le public et lever des fonds afin de soutenir l'engagement de Talisker en faveur de la protection et de la préservation des forêts marines avec le concours de l'organisation environnementale Parley for the Oceans.

Les équipes rameront pour One For The Sea, une initiative lancée par la marque de whisky écossais Talisker, pour soutenir la protection et la préservation de 100 millions de mètres carrés de forêt marine d'ici 2023 aux côtés de Parley. Le but de l'initiative One For The Sea est de donner aux citoyens du monde entier les moyens de renouer avec la beauté et la fragilité de la mer et de reconnaître notre responsabilité collective d'agir.

Anna Victorious est un groupe de quatre amis du Royaume-Uni, qui ont choisi de ramer pour One For The Sea en mémoire de la défunte épouse d'un membre de l'équipage, afin de perpétuer sa passion pour la mer et son désir de la protéger pour les générations futures. Ils ont été rejoints par Migaloo, un équipage de deux personnes des Pays-Bas, qui rame pour One For The Sea pour soutenir le travail de cette initiative en faveur de la conservation des océans. La troisième équipe d'ambassadeurs, Foar From Home, est constituée de quatre vétérans des États-Unis, qui ont choisi de ramer pour One For The Sea en raison de leur croyance fondamentale dans le pouvoir de l'océan et ses avantages qui transcendent la beauté visuelle.

Comment y participer ?

· Pour faire un don, rendez-vous sur le site oneforthesea.com/donate. Chaque don soutiendra le travail à impact direct de Parley pour contribuer à la protection et à la préservation des forêts marines.

Vous pouvez soutenir les équipes en suivant leurs réseaux sociaux :

· Anna Victorious (GB) : IG @doitforanna | TW : @AnnaVictorious2 | FB : @doitforanna

· Migaloo (Pays-Bas) : IG : @team_migaloo | FB : @TeamMigaloo2021

· Foar From Home (États-Uni) : IG : @foar_from_home | TW : @FFH2021 | FB : @foarfromhome

Suivez-nous : @atlanticcampaigns pour des informations complètes sur la course.

Les équipes des ambassadeurs de One For The Sea rejoignent 33 autres équipages qui participent cette année au Talisker Whisky Atlantic Challenge.

Rob Murray d'Anna Victorious, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous lancer dans notre voyage à travers l'Atlantique pour aider à sensibiliser le public et à collecter des fonds pour l'initiative de préservation des océans de One For The Sea. En tant qu'équipe, nous avons une profonde passion pour la mer. Nous réalisons notre traversée en mémoire de la femme d'Ed, Anna, notre équipière, qui a fait campagne pour la préservation des océans. Nous espérons perpétuer cette passion pour la mer à travers notre travail avecTalisker et Parley for the Oceans tout au long de notre traversée, et pour de nombreuses années à venir. »

Aidan Scherpbier de Migaloo, a déclaré :

« Nous faisons activement campagne pour la protection et la préservation des océans depuis plusieurs années. Nous sommes ravis de poursuivre ce travail pour One For The Sea dans le cadre de notre traversée du Talisker Whisky Atlantic Challenge - nous pensons que l'éducation et la sensibilisation sont fondamentales pour contribuer à la conservation des océans. »

Paul Lore de Foar From Home, a déclaré :

« Installés sur la côte Est des États-Unis, nous comprenons personnellement l'importance de protéger les océans de notre planète. Nous espérons que notre traversée de l'Atlantique pour One For The Sea incitera à la prise de conscience et à l'action dans le monde entier, ainsi que chez nous à Amelia Island. Nous croyons en l'incroyable pouvoir de l'océan et en ses nombreux avantages - nous sommes impatients de vivre cette connexion intime avec l'océan et sa faune et d'orienter ces expériences vers notre rôle d'ambassadeurs de One For The Sea. »

À ce jour, la collaboration entre Talisker et Parley a permis de préserver 40 millions de mètres carrés d'écosystèmes marins. Les forêts marines de varech couvrent plus de 25 % du littoral mondial et bordent tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Elles jouent un rôle essentiel dans la santé des océans en piégeant le dioxyde de carbone, en régulant le pH, en abritant des micro-organismes et en fournissant de l'habitat et des aliments à la vie marine et aux espèces clés.

La première distillerie de l'île de Skye en Écosse, Talisker Whisky est implantée au bord de la mer. Depuis près de 200 ans, l'esprit et l'énergie du vaste océan qui entoure la distillerie ont créé et façonné les notes maritimes et saumâtres typiques que vous pouvez goûter dans son whisky aujourd'hui. Dans leur partenariat, Talisker Whisky et Parley for the Oceans sont unis par leur amour partagé pour les océans et leur engagement commun à soutenir leur préservation pour les générations futures.

Talisker Whisky parraine l'Atlantic Challenge depuis huit ans et partage le même amour pour l'aventure et les océans du monde. Talisker a une riche histoire avec la mer - en 1830, Talisker Whisky a été fondée par les frères MacAskill qui ont ramé depuis Eigg à l'île de Skye pour trouver l'endroit idéal pour leur distillerie en Écosse. Tout comme la distillerie Talisker, cette rame représente ce que signifie être produit au bord de la mer.

Lieke Hompes, directrice mondiale du marketing de Talisker, a déclaré :

« En tant que whisky fabriqué sur les côtes de l'île de Skye en Écosse, un lien personnel nous unit à la puissance et à la beauté de l'océan. Notre campagne One For The Sea vise à inspirer les gens du monde entier à ressentir l'incroyable lien qui les unit à la mer et à les inciter à agir pour aider à la protéger et à la préserver pour les générations futures.

Nous sommes ravis de travailler avec les équipes de One For The Sea cette année pour les aider à collecter des fonds et à sensibiliser le public à la préservation des océans dans le cadre de leur traversée et nous leur souhaitons, ainsi qu'à toute la flotte, un voyage inoubliable ! »

Carsten Heron Olsen, PDG d'Atlantic Campaigns, a déclaré :

« Nous sommes très heureux de voir notre flotte de rameurs de l'édition 2021 de Talisker Whisky Atlantic Challenge quitter es rives de San Sebastien, La Gomera. Ces rameurs, venus du monde entier, s'embarquent pour un voyage incroyable qui a commencé il y a plusieurs mois et années, lorsqu'ils ont lancé leurs campagnes de collecte de fonds. Les équipes ont travaillé sans relâche pour collecter des fonds pour des causes incroyables, et le départ de la course marque l'aboutissement de tout ce dur labeur alors qu'ils se lancent dans la traversée de l'océan Atlantique. Ce voyage offre une opportunité unique que peu de personnes auront l'occasion de vivre. Nous avons hâte de les accueillir en toute sécurité sur les côtes d'Antigua dans quelques semaines et quelques mois. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site oneforthesea.com

NOTES À L'INTENTION DE L'ÉDITEUR

Pour plus d'informations de presse sur Talisker, veuillez contacter :

[email protected]

Pour de plus amples informations sur Atlantic Campaigns et le Talisker Whisky Atlantic Challenge, veuillez contacter : [email protected]

Pour plus d'informations de presse sur Parley, veuillez contacter :

Sara Jaurequi chez Parley : [email protected]

Pour en savoir plus sur Talisker, Parley et Atlantic Campaigns, et pour consulter la liste complète de la flotte de l'édition 2021 de la course Talisker Whisky Atlantic Challenge, veuillez suivre CE lien.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1708413/Talisker_Whisky.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1708417/Talisker_One_for_the_Sea_Logo.jpg

SOURCE Talisker Whisky