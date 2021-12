107 REMEROS DE TODO EL MUNDO SE EMBARCAN EN EL TALISKER WHISKY ATLANTIC CHALLENGE 2021

El viaje que cambia el alma y el desafío de toda una vida vio a los competidores zarpar del puerto español de San Sebastián en La Gomera (Islas Canarias) para pasar entre 29 y 60 días de media en el mar y terminar en Nelson's Dockyard en Antigua-Barbuda a partir de enero. Las tripulaciones estarán expuestas a todos los elementos de la naturaleza, enfrentándose a una multitud de condiciones meteorológicas, olas de hasta 12 metros y experimentando raros avistamientos de fauna.

36 equipos internacionales -entre ellos, tripulaciones de cinco personas, totalmente femeninas y en solitario- de países como Países Bajos, Estados Unidos de América y Gran Bretaña, se enfrentan a la regata tras años de preparación.

Este año, tres equipos de la flota -Anna Victorious (Gran Bretaña), Migaloo (Países Bajos) y Foar From Home (Estados Unidos)- reman para concienciar y recaudar fondos que ayuden a apoyar el compromiso de Talisker para la protección y preservación de los bosques marinos con la organización medioambiental Parley for the Oceans.

Los equipos remarán para One For The Sea, una iniciativa lanzada por la marca de whisky escocés Talisker para contribuir a la protección y preservación de 100 millones de metros cuadrados de bosque marino para 2023 junto con Parley. One For The Sea tiene como objetivo capacitar a las personas de todo el mundo para que vuelvan a conectar con la belleza y la fragilidad del mar y reconozcan nuestra responsabilidad colectiva de actuar.

Anna Victorious es un grupo de cuatro amigos del Reino Unido que han decidido remar por One For The Sea en memoria de la difunta esposa de uno de los miembros de la tripulación, para continuar con su pasión por el mar y su deseo de protegerlo para las generaciones futuras. A ellos se une Migaloo, una tripulación de dos hombres de los Países Bajos, que reman por One For The Sea para apoyar su trabajo en curso para abordar la conservación de los océanos. El tercer equipo de embajadores, Foar From Home, son cuatro veteranos de Estados Unidos, que han elegido remar por One For The Sea debido a su creencia fundamental en el poder del océano y sus beneficios que trascienden la belleza visual.

¿Cómo puede participar?

Las donaciones se pueden realizar visitando oneforthesea.com/donate. Cada donación apoyará el trabajo de impacto directo de Parley para ayudar a proteger y preservar los bosques marinos.

Los equipos embajadores de One For The Sea se unen a otras 33 tripulaciones que reman en el Talisker Whisky Atlantic Challenge de este año.

Rob Murray de Anna Victorious, dijo:

"Estamos encantados de embarcarnos en nuestro viaje a través del Atlántico para ayudar a concienciar y recaudar fondos para la preservación de los océanos para One For The Sea. Como equipo, tenemos una pasión muy arraigada por el mar. Nuestra travesía es en memoria de Anna, la esposa de Ed, que hizo campaña por la preservación de los océanos. Esperamos continuar con esa pasión por el mar a través de nuestro trabajo con Talisker y Parley for the Oceans a lo largo de nuestra travesía, y durante muchos años más."

Aidan Scherpbier de Migaloo, dijo:

"Llevamos varios años haciendo campaña por la protección y preservación de los océanos. Estamos muy contentos de continuar ese trabajo para One For The Sea como parte de nuestra travesía Talisker Whisky Atlantic Challenge - creemos que la educación y la creación de conciencia son fundamentales para ayudar a abordar la conservación de los océanos."

Paul Lore de Foar From Home, dijo:

"Al vivir en la costa este de Estados Unidos, comprendemos personalmente la importancia de proteger los océanos de nuestro mundo. Esperamos que nuestra travesía del Atlántico para One For The Sea inspire la concienciación y la acción en todo el mundo, así como en casa, en Amelia Island. Creemos en el increíble poder del océano, y en sus beneficios de gran alcance - no podemos esperar a experimentar esa conexión íntima con el océano, y su vida silvestre, y a canalizar esas experiencias en nuestras funciones como embajadores de One For The Sea."

Hasta la fecha, la colaboración entre Talisker y Parley ha ayudado a conservar 40 millones de metros cuadrados de ecosistemas marinos. Los bosques marinos de algas cubren más del 25% de las costas del mundo y se encuentran bordeando todos los continentes excepto la Antártida. Desempeñan un papel fundamental en la salud de los océanos, ya que retienen el dióxido de carbono, regulan el pH, albergan microorganismos y proporcionan hábitat y alimento a la vida marina y a las especies clave.

El whisky Talisker, la primera destilería de la Isla de Skye (Escocia), se elabora junto al mar. Durante casi 200 años, el espíritu y la energía del vasto océano que rodea la destilería han creado y dado forma a las características notas marítimas y salobres que hoy se pueden degustar en su whisky. En su asociación, Talisker Whisky y Parley for the Oceans se unen en un amor compartido por los océanos y un compromiso conjunto para apoyar su preservación para las generaciones futuras.

Talisker Whisky ha patrocinado el Atlantic Challenge durante ocho años y comparten el mismo amor por la aventura y los océanos del mundo. Talisker tiene una rica historia con el mar: en 1830 los hermanos MacAskill fundaron Talisker Whisky y remaron desde Eigg hasta la isla de Skye para encontrar el lugar perfecto para su destilería en Escocia. Al igual que la destilería Talisker, este remo representa lo que significa estar hecho junto al mar.

Lieke Hompes, director de Marketing global de Talisker, dijo:

"Como whisky fabricado en las costas de la Isla de Skye, en Escocia, tenemos una conexión personal con el poder y la belleza del océano. Nuestra campaña One For The Sea pretende inspirar a personas de todo el mundo para que sientan la increíble conexión que existe con el mar, e impulsarlas a actuar para ayudar a protegerlo y preservarlo para las generaciones futuras.

Estamos encantados de trabajar con nuestros equipos de One For The Sea este año para ayudarles a recaudar fondos y concienciar sobre la preservación de los océanos como parte de su travesía, y les deseamos a ellos y a toda la flota un viaje inolvidable".

Carsten Heron Olsen, consejero delegado de Atlantic Campaigns, dijo:

"Estamos muy contentos de despedir a nuestra flota de remeros del Talisker Whisky Atlantic Challenge, 2021 desde las costas de San Sebastián, La Gomera. Estos remeros, procedentes de todo el mundo, se embarcan en un increíble viaje que comenzó hace muchos meses y años al iniciar sus campañas de recaudación de fondos. Los equipos han trabajado incansablemente para recaudar fondos para algunas causas increíbles, y la salida de la carrera marca la culminación de todo ese duro trabajo al embarcarse a través del Océano Atlántico. Esta travesía ofrece una oportunidad única que pocos podrán experimentar. Estamos deseando darles la bienvenida a las costas de Antigua dentro de unas semanas y meses."

Para más información, visite oneforthesea.com

