1080 Motion, le leader mondial de la musculation numérique motorisée dans les sports d'élite, lance une nouvelle série d'appareils alimentés par batterie

Les solutions 1080 sont de qualité professionnelle et robustes, permettant des charges élevées, des mouvements rapides, une sensation de qualité supérieure et une polyvalence pour les gymnases commerciaux, les cliniques de rééducation et les entraînements de haute performance.

STOCKHOLM, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Swedish 1080 Motion fournit des machines d'entraînement aux ligues professionnelles, aux installations d'entraînement olympiques, aux centres de performance nationaux, aux cliniques de réadaptation, aux instituts de recherche et aux installations d'entraînement militaire - plus de 600 dans le monde. Les nouvelles machines ciblent un public plus large. Elles sont plus petites, plus légères, portables et moins chères que la gamme de produits actuelle, 1080 Sprint et 1080 Quantum.

Première dans la nouvelle gamme de produits :

· 1080 Sprint 2 : Appareil d'entraînement révolutionnaire utilisé pour l'entraînement et les tests horizontaux contre résistance ou assistés jusqu'à 180 m (197 yds) pour, par exemple, le sprint, le ski, la natation, le patinage ainsi que les mouvements de changement de direction. Il permet des vitesses allant jusqu'à 14 m/s (31 mph) et des charges jusqu'à 70 kg (154 lbs.) Autonome et portable avec un écran tactile intégré, il est connecté à Internet pour le stockage et l'analyse des données. Avec des accessoires, il fonctionne comme une machine à câble pour les exercices de type répétition tels que les squats, les soulevés, les rotations, les poussées et les tractions pour l'entraînement en force légère, la rééducation et les tests.

Ancien décathlonien et 2 fois champion du monde Trey Hardee sur le 1080 Sprint 2

· 1080 Cable : Prend en charge les exercices de force lourde jusqu'à 180 kg (397 lb) avec des vitesses allant jusqu'à 4 m/s (8,9 mph) et une longueur de ligne jusqu'à 5 m (16 pi). Comparé aux machines à câbles traditionnelles, le 1080 Cable offre un retour en temps réel des mesures de performance - vitesse, puissance ou force - sur un écran tactile intégré. Choisissez un entraînement à grande vitesse ou isocinétique, ou sélectionnez jusqu'à 3 fois la surcharge excentrique. Monté sur un mur ou un support de poids standard, il est peu encombrant et les accessoires permettent de soulever, de squats et d'exercices cardio tels que l'aviron et le ski-ergo.

La nouvelle plate-forme technologique permet une gamme d'applications d'entraînement telles que le 1080 Squat, conçu pour les squats lourds ou les soulevés de terre avec une capacité de fournir des charges allant jusqu'à 400 kg (880 lb). Les livraisons devraient commencer en 2024. Une machine à câble pour des vitesses plus élevées équipée d'une ligne plus longue suivra.

Anna-Carin Månsson, PDG, cofondatrice et actionnaire principale, a déclaré : « Forts de notre succès dans les sports d'élite, nous sommes ravis d'apporter les avantages de cette technologie haut de gamme à un public plus large. Mon premier contact avec le système a eu lieu lors d'une rééducation avec mon entraîneur après une opération à la hanche pour revenir au tennis senior d'élite. Maintenant, nous avons rendu les produits tellement plus faciles à utiliser tout en étant plus petits et alimentés par batterie. Les batteries sont même rechargées lorsque vous vous entraînez à tirer la ligne. Le nouveau logiciel regroupe 10 ans de recherche et d'expérience pour vous guider tout au long de votre formation. Il sera personnalisé et stimulant tout en étant amusant et sécuritaire. »

Les inventeurs derrière 1080 Motion ont été les pionniers des équipements de musculation motorisés numériques avec les premières machines introduites en 2009. Beaucoup ont suivi avec des solutions d'entraînement motorisé, la plupart ciblant le marché domestique. 1080 est de qualité professionnelle, permet des charges plus élevées, des mouvements plus rapides, une meilleure sensation et est robuste pour les gymnases commerciaux, les cliniques de rééducation et les entraînements de haute performance. L'héritage des sports d'élite a établi la norme de performance dans les nouvelles solutions. Ni les réducteurs ni les courroies d'entraînement ne sont utilisés et le besoin de poulies est minimisé pour une réactivité ultime et une sensation de qualité supérieure.

À propos de 1080 Motion

1080 Motion AB est une société suédoise privée à forte croissance avec une filiale américaine à Austin, au Texas. L'Amérique du Nord représente environ 50 % des ventes. Depuis sa création en 2013, plus de 100 équipes professionnelles dans des ligues telles que la Premier League, la Bundesliga, la NFL, la NBA, la WNBA, la NHL, la MLB et bien d'autres utilisent les machines motorisées numériques 1080 pour l'entraînement, les tests et la rééducation. De nombreux championnats olympiques et mondiaux sont remportés par des athlètes qui utilisent 1080 pour améliorer la vitesse, la force et la puissance.

